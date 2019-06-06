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Орешкин объяснил смысл доклада о проблемах с нацпроектами
Глава Минэкономразвития подтвердил изучение рисков, связанных с достижением целей нацпроектов. Ранее Bloomberg сообщил, что Путину доложили о невозможности их достижения
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отслеживание угроз достижению национальных целей является одной из задач Министерства экономического развития, заявил глава ведомства Максим Орешкин корреспонденту РБК.

«Мы действительно такую работу проводили, в том числе с привлечением экспертов на базе Центра стратегических разработок. Все эти результаты детально доложены в правительство», — сказал Орешкин на ПМЭФ, отвечая на просьбу РБК, прокомментировать недавнее сообщение Bloomberg о том, что президенту России Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву представили доклад о невозможности достижения поставленных в майском указе целей до 2024 года.

При этом министр отказался уточнять, какие основные риски указало Минэкономразвития, сославшись на то, что информация «не носит публичный характер».

Орешкин отметил, что в правительстве идет работа по донастройке национальных проектов и других инструментов, которые направлены на достижение национальных целей

«Любой долгосрочный проект — всегда живая история, которая меняется, которую нужно донастраивать, анализировать, что получается, что не получается. Это естественный процесс, и наша роль здесь как раз — акцентировать, что идет хорошо, где есть риски, где нужно обратить дополнительное внимание», — сказал Орешкин.

3 июня Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщил, что проведенный анализ показал невозможность достижения прописанных в майском указе национальных целей в поставленные сроки.

К числу национальных целей, достижение которых маловероятно, источники Bloomberg отнесли:

  • обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;
  • повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
  • снижение в два раза уровня бедности;
  • увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от общего числа;
  • устойчивый рост реальных доходов населения.

Все четверо собеседников Bloomberg отметили, что такие цели, как сокращение вдвое (с 13,2 до 6,6%) доли россиян, живущих за чертой бедности, и переход к устойчивому росту доходов населения не могут быть достигнуты даже в самом оптимистичном сценарии.

Крайне маловероятным источники Bloomberg назвали и увеличение продолжительности жизни среднего россиянина к 2024 году до 78 лет. На момент издания майского указа она составляла, по официальным данным, 72,7 года (в конце апреля 2019 года Минздрав объявил об увеличении средней продолжительности жизни до 72,9 года), и ее рост за такой короткий срок более чем на пять лет потребовал бы скачка, которого не случалось ни разу в российской или постсоветской истории. Более того, даже в мировой истории, отмечается в статье Bloomberg, столь быстро продолжительность жизни росла лишь в странах, переживших масштабные эпидемии. В России такой скачок потребовал бы радикального улучшения здоровья мужчин трудоспособного возраста.

В майском указе Путина от 7 мая 2018 года прописаны «национальные цели развития» до 2024 года. Среди них — рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет), устойчивый рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, снижение уровня бедности, а также улучшение жилищных условий для не менее чем 5 млн семей в год. Кроме того, указами предлагается «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50%», ускоренное внедрение цифровых технологий. Одна из самых амбициозных задач — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира «при сохранении макроэкономической стабильности», в частности инфляции не выше 4%.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, нацпроекты
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