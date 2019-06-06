Орешкин объяснил смысл доклада о проблемах с нацпроектами

Отслеживание угроз достижению национальных целей является одной из задач Министерства экономического развития, заявил глава ведомства Максим Орешкин корреспонденту РБК.
«Мы действительно такую работу проводили, в том числе с привлечением экспертов на базе Центра стратегических разработок. Все эти результаты детально доложены в правительство», — сказал Орешкин на ПМЭФ, отвечая на просьбу РБК, прокомментировать недавнее сообщение Bloomberg о том, что президенту России Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву представили доклад о невозможности достижения поставленных в майском указе целей до 2024 года.
При этом министр отказался уточнять, какие основные риски указало Минэкономразвития, сославшись на то, что информация «не носит публичный характер».
Орешкин отметил, что в правительстве идет работа по донастройке национальных проектов и других инструментов, которые направлены на достижение национальных целей
«Любой долгосрочный проект — всегда живая история, которая меняется, которую нужно донастраивать, анализировать, что получается, что не получается. Это естественный процесс, и наша роль здесь как раз — акцентировать, что идет хорошо, где есть риски, где нужно обратить дополнительное внимание», — сказал Орешкин.