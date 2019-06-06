Первый день ПМЭФ-2019. Главное

Главные события первого дня XXIII Петербургского международного экономического форума — в обзоре РБК

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспорили о возможности рецессии из-за роста количества потребительских кредитов.

Орешкин допустил рецессию в 2021 году из-за темпа роста потребительского кредитования, который превышает темпы роста доходов населения. «За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — заявил он. Набиуллина не согласилась с утверждением министра: «Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил дело Майкла Калви (глава фонда Baring Vostok, арестованный 15 февраля по обвинению в мошенничестве. — РБК) со спором между помещиками из романа Александра Пушкина «Дубровский».

«И вот ситуация с Майклом Калви она еще раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом в то время, как может спокойно идти объективный процесс», — заявил он.