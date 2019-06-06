Первый день ПМЭФ-2019. Главное

- Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспорили о возможности рецессии из-за роста количества потребительских кредитов.
Орешкин допустил рецессию в 2021 году из-за темпа роста потребительского кредитования, который превышает темпы роста доходов населения. «За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — заявил он. Набиуллина не согласилась с утверждением министра: «Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет».
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил дело Майкла Калви (глава фонда Baring Vostok, арестованный 15 февраля по обвинению в мошенничестве. — РБК) со спором между помещиками из романа Александра Пушкина «Дубровский».
«И вот ситуация с Майклом Калви она еще раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом в то время, как может спокойно идти объективный процесс», — заявил он.