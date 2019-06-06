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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Первый день ПМЭФ-2019. Главное
Главные события первого дня XXIII Петербургского международного экономического форума — в обзоре РБК
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
  • Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспорили о возможности рецессии из-за роста количества потребительских кредитов.

Орешкин допустил рецессию в 2021 году из-за темпа роста потребительского кредитования, который превышает темпы роста доходов населения. «За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — заявил он. Набиуллина не согласилась с утверждением министра: «Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки. Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет».

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил дело Майкла Калви (глава фонда Baring Vostok, арестованный 15 февраля по обвинению в мошенничестве. — РБК) со спором между помещиками из романа Александра Пушкина «Дубровский».

«И вот ситуация с Майклом Калви она еще раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом в то время, как может спокойно идти объективный процесс», — заявил он.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Кудрин также добавил, что по данным опроса об отношении предпринимателей к судам, который провела Федеральная служба охраны, больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе, 70% считают ведение бизнеса небезопасным.

  • По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время. В настоящее время она составляет 7,75%.

  • Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что не видит смысла в стабильности при отсутствии роста доходов населения. По его словам, задача правительства заключается в том, чтобы «подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса». Он также отметил национальные проекты как стимул для увеличения темпов экономического роста.
  • Кудрин заявил о необходимости вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития, так как видит в этом конфликт интересов.

Экономика
Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки одного производителя

Другие новости первого дня ПМЭФ

  • На фоне падающей цены на нефть марки Brent глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов назвал цену в $60–70 комфортной, при этом заявив, что смысла наращивать добычу он не видит.
  • Арабская компания DP World — один из крупнейших в мире портовых операторов — может принять участие в приватизации контрольного пакета акций «Трансконтейнера», который принадлежит РЖД.
  • Силуанов назвал внимание к делу Калви чрезмерным.
  • Министерство энергетики оценит ущерб от загрязнения нефтепровода «Дружба» в течение лета.

Материал дополняется

Автор: Юлия Сапронова
Теги: ПМЭФ, ПМЭФ-2019
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