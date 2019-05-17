Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года

Рост ВВП России в первом квартале 2019 года составил всего 0,5%, следует из первой оценки Росстата. Это ниже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост на 0,8%

ВВП России в первом квартале 2019 года вырос на 0,5% в годом выражении, следует из предварительной оценки Росстата.

Росстат при первой поквартальной оценке не дает разбивку по отраслям. Его новые данные оказались ниже ожиданий Минэкономразвития, которое в апреле прогнозировало рост на 0,8% (.pdf).

По итогам 2018 года рост ВВП страны составил 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.

На фоне повышения ставки НДС до 20% и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП в первом квартале года внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении, отмечало Минэкономразвития.

Рост ВВП в марте 2019 года, по оценке ведомства, в годовом выражении составил 0,6% после 1,4% в феврале и 0,6% в январе. Основной положительный вклад в январе–марте внесли промышленное производство (0,6 п.п.) и транспортировка и хранение (0,2 п.п.).