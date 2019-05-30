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США сгенерировали причины санкций
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Газета
США сгенерировали причины санкций
Газета № 075 (3030) (3005) Бизнес,
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США сгенерировали причины санкций
Олег Дерипаска узнал выводы экспертов американского Минфина
Минфин США раскрыл доводы своих экспертов, которые посчитали, что Олег Дерипаска действовал в интересах президента России. Сам бизнесмен утверждает, что эти выводы основаны на клевете и домыслах
Олег Дерипаска и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сайт бизнесмена Олега Дерипаски в среду опубликовал отчет Минфина США, на основании которого ведомство в апреле прошлого года ввело против него санкции. Юристы Дерипаски получили этот отчет в рамках судебного процесса в США, инициированного из-за включения предпринимателя в санкционный список.

В документе впервые приводятся выводы экспертов Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) о том, что Дерипаска действовал «в интересах президента России Владимира Путина». «Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса. Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах. Тем более никогда президент Путин не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов», — заявил РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире, это обязанность любого государства, добавил он.

Выводы OFAC

В качестве одного из доказательств (остальные засекречены) OFAC приводит статью The Nation от 2008 года, в которой без ссылки на источники говорится, что Дерипаска был вынужден купить алюминиевый завод в Черногории «по поручению Владимира Путина». Издание писало, что Дерипаска сам сказал об этом одному из своих приближенных.

Кроме того, в тексте одного из судебных исков, включенных в меморандум OFAC, приводятся слова Дерипаски о его участии в качестве представителя правительства России в дипломатических и торговых организациях, например в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), деловом консультационном совете АТЭС, саммитах G8 и G20. В этом же иске он сообщил, что у него есть дипломатический паспорт.

Как Дерипаска купил завод в Черногории

Завод KAP в Черногории Дерипаска приобрел в 2005 году, а в разгар мирового финансового кризиса 2008–2009 годов предприятие оказалось в долгах и на грани банкротства. В 2013 году власти страны инициировали банкротство завода, задолженность которого на тот момент оценивалась примерно в €350 млн, и ввели на нем внешнее управление. Представители Дерипаски утверждали, что вложили в комбинат около €200 млн. В 2014 году En+ Дерипаски подала иск к правительству Черногории о взыскании €600 млн, но он был отклонен. Компания обвинила власти страны в «предумышленном обмане», целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы потом экспроприировать имущество. Несколько лет спустя Дерипаска лично подал аналогичный иск к Черногории через международный арбитраж (дело до сих пор слушается).

«Завод KAP был приобретен не по политическим причинам и не потому, что президент Путин или какой-либо другой правительственный чиновник попросил об этом. Приобретение было продиктовано коммерческими соображениями, целью было превратить завод в успешное коммерческое предприятие», — написал Дерипаска в ответе OFAC.

Работа в энергетическом секторе

Вторая причина, по которой Дерипаска попал под санкции, — потому что он «работает в энергетическом секторе» России. Из меморандума OFAC следует, что речь идет об интересах Дерипаски в генерации электроэнергии — принадлежащей En+ компании «ЕвроСибЭнерго», на долю которой приходится 20–25% бизнеса En+.

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Политика

Дерипаска утверждает, что «бюрократы» из OFAC могли намеренно проигнорировать тот факт, что En+ «не энергетическая компания (то есть не та, которая работает в нефтегазовом секторе)». До санкций против Дерипаски Минфин США скорее понимал под санкциями против российского «энергетического сектора» только ограничения против нефтегазовых компаний.

Определения, что считать «энергетическим сектором» (energy sector), в документах о «российской» санкционной программе не содержится. Однако, например, Министерство внутренней безопасности США четко разделяет энергетический сектор на три сегмента — электричество, нефть и природный газ. В свою очередь Минэнерго США отмечает, что электроэнергия — «вторичный источник энергии». После публикации меморандума OFAC подтвердилось, что и Минфин США включает в понятие энергетики сектор генерации электроэнергии. Вполне вероятно, что OFAC подразумевает под «энергетикой» также и электросетевой комплекс — в таком случае американские санкции в будущем потенциально могут затронуть крупнейшие российские генерирующие и сетевые компании.

«Термин energy sector не имеет пока официального определения OFAC или другого правительственного ведомства США. Но на практике получается, что это понятие трактуется самым широким образом», — сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Это не только нефтегаз, но и уголь, атомная энергетика, производство, передача и сбыт электричества, отметил он. «Можно вспомнить, что и Виктор Вексельберг попал под санкции США за участие в энергетическом секторе, то есть за владение электроэнергетической компанией «Т Плюс», — отметил он. Группа «Ренова» Вексельберга управляет активами в различных секторах, включая «энергетику», говорилось в сообщении Минфина 2018 года (предположительно речь шла об электроэнергетической «дочке» «Т Плюс»).

Убытки инвесторов

Дерипаска назвал отчет OFAC «халтурно подготовленным» и состоящим из клеветы и домыслов. «Ни фактов, ни доказательств — только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями», — говорится в его официальном Instagram-аккаунте.

На своем сайте он также оценил в более чем $15 млрд убытки, которые понесли инвесторы его компаний (En+, UC Rusal и группы ГАЗ), а также их поставщики и клиенты — из-за американских санкций. Свой личный ущерб от них он ранее оценивал в $7,5 млрд, или около 81% его состояния. Из этого следовало, что богатство Дерипаски сократилось более чем в пять раз — примерно с $9,3 млрд до $1,8 млрд.

В суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина бизнесмен подал в марте этого года. В иске он заявил, что стал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году.

Санкции по совокупности

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что эксперты могут выбирать удобные для себя источники информации и создавать систему оценки информации, которая будет представляться им наиболее независимой.

«Возможно, адвокаты Дерипаски успели оценить источники, приведенные в отчете, но не стоит ругать документ, часть которого засекречена», — сказал юрист. Он также добавил, что отчет — с учетом секретной информации — мог быть основан не только на статьях СМИ, но и на личных свидетельствах, которые в США могут иметь большее значение, чем опубликованная информация.

«Но с поправкой на то, что в нашем распоряжении нет конфиденциальных документов OFAC, основные выводы сделаны на основании публикаций в западной, преимущественно американской и британской прессе. Конечно, такой подход достаточно сомнителен», — считает Джордж Волошин. В то же время связь между Дерипаской и российскими властями была, очевидно, установлена OFAC по совокупности, а не только на основании статьи про экспансию его бизнеса в Черногории. При принятии решений «американцы руководствуются очень простым принципом: российские миллиардеры, особенно те, что занимают первые строчки в рейтингах и имеют интересы в стратегически важных отраслях, не могли построить успешный бизнес без политической поддержки», рассуждает Волошин.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Олег Дерипаска , Минфин США
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