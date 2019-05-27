К Алексею Хотину появились новые претензии

Альфа-банк претендует на активы бывшего владельца «Югры»

Альфа-банк подал пять исков к арестованному бизнесмену Алексею Хотину и его компаниям, обвинив в нарушении мирового соглашения о долгах на $700 млн. Проиграв суд, Хотин может лишиться пяти деловых и торговых центров в Москве

Алексей Хотин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Альфа-банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков против арестованного в апреле бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним компаний. Иски о взыскании долгов были поданы 22 мая, следует из судебной базы данных.

Пресс-служба Альфа-банка подтвердила РБК подачу исков, отметив, что они связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, заключенного полтора года назад. Мировое соглашение касалось спора о задолженности Хотина и его структур перед банком примерно на $700 млн.

«Альфа-банк всегда стремится к решению конфликтов мирным путем, что подтверждается подписанием мирового соглашения с компаниями Хотина в конце 2017 года, — отметили в пресс-службе банка. — Но уже в 2019 году заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитном соглашении. Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск». Сумму исков Альфа-банк не раскрывает, так же как и информацию о том, насколько сократился долг Хотина за время действия соглашения.

РБК направил запрос адвокату Хотина Игорю Мардиросову.

В чем суть исков к Хотину

Из пяти указанных исков по трем ответчиком проходит только Алексей Хотин, по двум — Хотин и семь связанных с ним компаний. Каждый из исков в классификации Мосгорсуда относится к категории 203 — взыскание сумм по договору займа и кредитному договору.

Алексей Хотин владеет долей в нефтегазовых компаниях и объектах недвижимости. До 2017 года ему принадлежало 52% банка «Югра». Месяц назад, 19 апреля, Хотин был задержан и помещен под домашний арест по делу о банкротстве «Югры». Ему вменяют в вину хищение 7,5 млрд руб. денег вкладчиков банка.

Крах «Югры» Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года. Тогда банк занимал 29-ю строчку по размеру активов в России. Причиной отзыва лицензии стало неисполнение законов и нормативных требований ЦБ. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим в истории России страховым случаем при банкротстве банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам почти 175 млрд руб. ЦБ неоднократно заявлял, что банк «Югра» в основном использовался для кредитования бизнеса, связанного с акционерами. «Это был банк-пылесос, который с рынка вовлекал деньги вкладчиков и использовал для финансирования каких-то личных деловых проектов собственников», — говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По последним данным, озвученным АСВ уже после ареста Хотина, 98% выданных «Югрой» кредитов (около 240 млрд руб.) направлялось на финансирование бизнеса Хотина. Бывший владелец «Югры» получал кредиты в разных банках на покупку компаний, затем закладывал эти фирмы тем же банкам в обеспечение долга, а сами эти кредиты гасились потом деньгами вкладчиков, уверяют в АСВ. Из материалов следствия также известно, что уголовное дело против Хотина этой весной было возбуждено после письма главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Вскоре после отзыва лицензии у «Югры» летом 2017 года Альфа-банк подал уведомление о досрочном погашении задолженности структур, связанных с Хотиным, перед банком. Речь идет о четырех договорах поручительства по кредитам на общую сумму около $700 млн. Несколько месяцев спустя, в декабре 2017 года, стороны урегулировали этот спор мировым соглашением, которое было утверждено судом.

По соглашению структуры Хотина обязывались в дальнейшем вносить платежи в соответствии с графиком, тогда как Альфа-банк должен был прекратить все судебные действия и оставить в силе действия остальных соглашений. Как сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка, в 2019 году заемщик нарушил ряд ковенант (условий) кредитного соглашения. Вопрос о том, было ли это нарушением основного условия — графика платежей — в пресс-службе банка комментировать отказались.

В кредитных договорах могут быть прописаны самые разные ковенанты, рассказал РБК партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров: «Это может быть и нарушение графика платежей, и смена руководства без согласия банка, и превышение установленного размера задолженности. Но обычно речь идет про неуплату в срок». Учитывая потерю Хотиным своего основного актива — банка «Югра» — имеется в виду, скорее всего, нарушение установленного порядка или сроков погашения задолженности, считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Что может получить от Хотина Альфа-банк

Официально Альфа-банк объясняет подачу пяти исков «защитой интересов банка и его вкладчиков». По данным системы «СПАРК-Интерфакс» семь компаний, фигурирующих в иске вместе с Хотиным как ответчики, владеют деловой и торговой недвижимостью по всей Москве. Некоторые из этих объектов находятся в залоге у Альфа-банка:

компания «Альфа-Инвест» владеет бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице;

по тому же адресу, что и Agat, на территории бывшего завода, несколько участков принадлежит компании «Агрегат»;

компании «Оптиматехностимул» принадлежат бизнес-центр Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице;

в указанном комплексе на Профсоюзной помещения арендует компания «Вентус»;

компания «Экстракт Фили» владеет торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде;

компания «Бриз-21» владеет бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.

Когда в ноябре 2017 года Хотин проиграл Альфа-банку первый иск на 2,6 млрд руб. (завершившийся в итоге мировым соглашением), источник РБК в банке утверждал, что обеспечением по кредиту как раз являются девелоперские активы Хотина, в частности «Филион». В случае неуплаты денег банку эти активы могут быть с Хотина взысканы.

Наличие залогового имущества по обязательствам Хотина существенно облегчает взыскание задолженности, пояснил РБК Горбунов из «Рустам Курмаев и партнеры». Во-первых, залоговый кредитор может потребовать наложить на активы обеспечительные меры, например, ограничить право владельца распоряжаться ими по своему усмотрению: продавать или передавать право собственности. А затем, если суд удовлетворит требования, находящееся в залоге имущество может быть передано кредитору.

Сколько стоит заложенная недвижимость Среди активов, которые могут перейти Альфа-банку, самый привлекательный — ТЦ «Филион», говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Он оценивает стоимость этого торгового центра в 10–12 млрд руб. «Концепция этого торгового центра удачная и хорошо работает. У него устоявший поток посетителей, причем посетителей с деньгами. Он находится в жилом районе с достаточно платежеспособным населением. Торговый центр покрывает потребности всего района, а сам район продолжает застраиваться жильем, и охват расширяется еще больше», — рассказал РБК Бибик. У ТЦ «Черемушки» тоже хорошая заполняемость и расположение: в этом районе высокий средний чек, указывает управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев. Он оценивает все заложенные в Альфа-банке объекты недвижимости в 31–32,5 млрд руб., или в $480–500 млн по текущему курсу (БЦ «Агат» — 2,2 млрд руб.; Center-T — 2,8 млрд руб., Cherry Tower — 8,9 млрд руб; ТЦ «Черемушки» — 5–5,5 млрд руб.; ТЦ Филион — 12–13 млрд руб.). «Все офисные объекты требуют серьезных инвестиций для обновления. Но у площадок хороший потенциал по редевелопменту, например, у «Агата» и Center-T большая территория, которая может быть реновирована под апартаменты», — заключает Лукашев.

Каковы судебные последствия для Хотина

По оценкам Александрова из А2, Альфа-банк с высокой долей вероятности выиграет у Хотина этот суд. «У банка есть мировое соглашение, и раз оно заключено в суде, то имеет силу судебного акта, который должен быть приведен в исполнение. У Альфа-банка хорошая команда юристов, и избежать уплаты едва ли получится», — говорит Александров.

Главным для банка сейчас, отмечает Горбунов, является подтверждение того, что факты нарушения мирового соглашения Хотиным или его фирмами имели место. Эти факты должны быть подтверждены судом.

В наиболее благоприятном для Хотина случае суд может пойти навстречу ответчикам, попросить погасить задолженность и отложить решение, говорит Александров. Но отсрочка, по его словам, едва ли будет длиться несколько месяцев, скорее речь может идти о нескольких неделях.

Кроме того, по словам Александрова, не исключено, что успех Альфа-банка в суде может заставить других кредиторов попытаться предъявить Хотину свои требования. «Такого развития событий исключать нельзя, все зависит от того, с кем у него какие были договоренности», — говорит юрист.

Альфа-банк занимает второе место среди банков после «Югры» по числу заложенных объектов недвижимости, связанных со структурами Хотина. У других банков в залоге, по данным СПАРК, — один-два деловых или торговых центра.

Помимо недвижимости, у Хотина имеются и нефтегазовые активы. В 2016 году Forbes со ссылкой на источники на рынке писал, что Хотин инвестировал в компании нефтегазовой отрасли около $1 млрд. По данным Forbes, он в 2012 году выкупил у Сбербанка нефтяную компанию «Дулисьма» за 3,6 млрд руб. (по другим данным за $89 млн). Вскоре после этого, в 2013 году, он купил долю в 29,9% Exillon Energy у структур Михаила Гуцериева уже за $300 млн. В 2014 году Хотин купил у «Алросы» компанию «Иреляхнефть» за $30 млн, еще через год он купил за $200 млн «Негуснефть», принадлежавшую сенатору Леониду Лебедеву. Акции Exillon Energy торгуются на Лондонской фондовой бирже. Согласно последней доступной отчетности, выручка Exillon Energy за 2017 год составила $137 млн, добыча нефти — почти 4 млн барр. Через неделю после ареста Хотина компания объявила, что отчетность за 2018 год выкладывать пока не будет.