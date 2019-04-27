Связанная с Хотиным Exillon Energy отложила публикацию годовой отчетности

Занимающаяся разведкой и добычей нефти Exillion Energy перенесла дату публикации годовой отчетности из-за необходимости дополнительного анализа. Ранее был арестован один из ее акционеров банкир Алексей Хотин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская нефтедобывающая компания Exillion Energy, крупнейшими акционерами которой считаются мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин и владелец гостиничной сети Azimut и отеля «Метрополь» Александр Клячин, не будет публиковать свою годовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) 30 апреля, как было запланировано, сообщается на ее сайте.

В компании пояснили, что причиной стало то, что определенные сделки, заключенные Exillion Energy требуют дополнительной проверки и анализа контрагентов и характера транзакций. Этим должны заняться совет директоров, менеджмент и аудиторы компании.

«Дальнейшее объявление будет сделано не позднее 30 июня», — говорится в сообщении. Остальных деталей о подобном решении в пресс-службе не рассказали.

Публиковать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года (до 30 апреля) компания должна в соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи. Там акции Exillion Energy торгуются в сегменте премиум-класса.