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Дело Хотина ,  
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Связанная с Хотиным Exillon Energy отложила публикацию годовой отчетности
Занимающаяся разведкой и добычей нефти Exillion Energy перенесла дату публикации годовой отчетности из-за необходимости дополнительного анализа. Ранее был арестован один из ее акционеров банкир Алексей Хотин
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская нефтедобывающая компания Exillion Energy, крупнейшими акционерами которой считаются мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин и владелец гостиничной сети Azimut и отеля «Метрополь» Александр Клячин, не будет публиковать свою годовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) 30 апреля, как было запланировано, сообщается на ее сайте.

В компании пояснили, что причиной стало то, что определенные сделки, заключенные Exillion Energy требуют дополнительной проверки и анализа контрагентов и характера транзакций. Этим должны заняться совет директоров, менеджмент и аудиторы компании.

«Дальнейшее объявление будет сделано не позднее 30 июня», — говорится в сообщении. Остальных деталей о подобном решении в пресс-службе не рассказали.

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Публиковать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года (до 30 апреля) компания должна в соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи. Там акции Exillion Energy торгуются в сегменте премиум-класса.

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Известно, что Хотин через компанию Seneal International Agency Ltd владеет 29,99% акций Exillon Energy (эту долю он приобрел в 2013 году у основателя компании, бизнесмена из Казахстана Максата Арипа, следовало из раскры​тия Exillon​). Еще 27% компании принадлежит Sinclare Holdings Limited, которая в свою очередь подконтрольна Клячину.​ Еще одной долей в Exillon Energy — 26,7% акций — косвенно владеет Газпромбанк через Nagelfar Trade & Invest, сообщалось в мае 2018 года, писал «Коммерсантъ».

Основные добычные активы Exillon, согласно материалам на сайте компании, расположены в Западной Сибири, в том числе, в Тимано-Печоре.

О задержании Алексея Хотина Следственный комитет сообщил 19 апреля. Банкир является фигурантом уголовного дела о хищениях в банке «Югра» (7,5 млрд руб.), ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата»). Расследованием этого производства занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. На прошлой неделе Хотин был отправлен под домашний арест.

Авторы: Константин Нагаев, Евгения Маляренко
Теги: отчет, Алексей Хотин
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