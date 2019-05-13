Патент устоял на большинстве направлений

Минфин смягчил ограничения по использованию налоговых спецрежимов в мелкой торговле

Минфин, который предлагал запретить патенты для малых магазинов при торговле маркируемой продукцией, изменил свои планы после критики бизнеса. Использовать спецрежимы не смогут только магазины, продающие обувь, лекарства и меха

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минфин скорректировал планы по запрету налоговых спецрежимов для малых предприятий, торгующих маркированной продукцией. Если раньше министерство предлагало забрать у всех продавцов маркированных товаров возможность использовать патенты и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), то после обсуждения с бизнесом частично смягчило свою позицию: от этих спецрежимов придется отказаться только магазинам, которые продают меховые изделия, обувь и лекарства. Таковы результаты встречи первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы Минфина, поступившем в РБК.

Что предлагает Минфин

Как писал РБК, против законопроекта, разработанного Минфином, выступили «Опора России» (крупнейшая в России ассоциация малого бизнеса) и Ассоциация малоформатной торговли — их руководители написали соответствующие обращения Силуанову. Министерство предлагало лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать ЕНВД и патенты: если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

С помощью ЕНВД и патентов предприятия с небольшим количеством сотрудников и малыми торговыми площадями могут не платить традиционные налоги, а вместо этого выплачивать проценты от потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти. В случае с патентами это 6%, а для ЕНВД — от 7,5 до 15% в зависимости от региона (впрочем, налоговый режим полностью отменят с 2021 года, чтобы он не конкурировал с патентами; в Москве он уже не действует).

Изначально речь шла о запрете при торговле всеми типами маркируемой продукции — в России уже маркируются или вскоре будут маркироваться шубы, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, часть верхней одежды и других предметов гардероба, постельное белье, полотенца, духи, фотокамеры, обувь. По итогам встречи с бизнесом правительство предложит сократить этот список, оставив в нем только меховые изделия, обувь и лекарства, сообщил Минфин. «Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей», — отмечает министерство.

Почему именно меха, обувь и лекарства

«Эти категории товаров были определены, во-первых, потому что они не являются сопутствующими и продаются в основном в мономагазинах (торгующих товарами одного вида. — РБК). Другие маркируемые товары часто продаются в магазинах с широким ассортиментом. Соответственно, торговым точкам пришлось бы вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров, чтобы применять ЕНВД. В случае с меховыми изделиями, обувью и лекарствами такой проблемы не возникнет», — объясняет свое решение министерство.

Вторая причина — недобросовестная конкуренция «между крупным бизнесом, который уплачивает все налоги, и мелким, который не платит ничего». По оценкам, которые приводит Минфин, именно в торговле обувью, мехами и лекарствами она наиболее высока.

«Сегодняшняя практика применения ЕНВД — очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации. Ограничение применения ЕНВД и патентной системы при реализации меховых изделий, обуви и лекарств позволит решить этот вопрос», — заключает министерство.

Не все угрозы, на которые жаловался малый бизнес, устранены. В своем письме Силуанову «Опора России» обращала внимание на проблемы для аптек при введении запрета на патенты. В случае если они не смогут использовать налоговые спецрежимы им придется повышать цены на лекарства, чтобы платить налоги. С другой стороны, их рост сдерживает госрегулирование цен на жизненно необходимые лекарства — в итоге аптеки могут не справиться с налоговой нагрузкой и закрыться.

При переходе с патента на упрощенную систему налогообложения (УСН, ближайшая альтернатива ЕНВД и патентам) потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных «Опоры России», которые содержались в письме Силуанову.

Малый бизнес договорился с сетями

Поддерживали законопроект Минфина крупные торговые сети. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», «Снежная королева» и другие крупнейшие ретейлеры, заявила, что новая мера Минфина станет инструментом «обеления рынка» и позволит повысить его прозрачность. Налоговые спецрежимы вводились для поддержки предпринимателей, но в результате привели к искажению конкуренции и уходу от налогообложения со стороны компаний на ЕНВД, отмечала АКОРТ.

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил РБК, что поддерживает предложенный на встрече в Минфине вариант как «компромиссный». «Изначально мы считали правильным ограничивать применение патентов и ЕНВД в отношении всех маркируемых товаров. Но с учетом позиции «Опоры России» решение ограничить запрет на применение ЕНВД и патентов этими тремя группами товаров кажется разумным, поскольку эти категории — самые чувствительные для легального бизнеса с точки зрения злоупотреблений, связанных именно с применением специальных налоговых режимов», — пояснил он. В то же время Беляков подчеркнул, что остается проблема по другим попадающим под маркировку товарам легкой промышленности, например одежде: предприятия не являются малыми, но применяют ЕНВД или патенты.

«В результате совещания сошлись на компромиссе», — сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. У аптек будет возможность уйти на УСН, а магазины по-прежнему смогут торговать распространенными маркированными продуктами, такими как молоко или сигареты, отмечает он.