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Патент устоял на большинстве направлений
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Газета
Патент устоял на большинстве направлений
Газета № 062 (3017) (1305) Экономика,
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Патент устоял на большинстве направлений
Минфин смягчил ограничения по использованию налоговых спецрежимов в мелкой торговле
Минфин, который предлагал запретить патенты для малых магазинов при торговле маркируемой продукцией, изменил свои планы после критики бизнеса. Использовать спецрежимы не смогут только магазины, продающие обувь, лекарства и меха
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минфин скорректировал планы по запрету налоговых спецрежимов для малых предприятий, торгующих маркированной продукцией. Если раньше министерство предлагало забрать у всех продавцов маркированных товаров возможность использовать патенты и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), то после обсуждения с бизнесом частично смягчило свою позицию: от этих спецрежимов придется отказаться только магазинам, которые продают меховые изделия, обувь и лекарства. Таковы результаты встречи первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы Минфина, поступившем в РБК.

Что предлагает Минфин

Как писал РБК, против законопроекта, разработанного Минфином, выступили «Опора России» (крупнейшая в России ассоциация малого бизнеса) и Ассоциация малоформатной торговли — их руководители написали соответствующие обращения Силуанову. Министерство предлагало лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать ЕНВД и патенты: если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

С помощью ЕНВД и патентов предприятия с небольшим количеством сотрудников и малыми торговыми площадями могут не платить традиционные налоги, а вместо этого выплачивать проценты от потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти. В случае с патентами это 6%, а для ЕНВД — от 7,5 до 15% в зависимости от региона (впрочем, налоговый режим полностью отменят с 2021 года, чтобы он не конкурировал с патентами; в Москве он уже не действует).

Изначально речь шла о запрете при торговле всеми типами маркируемой продукции — в России уже маркируются или вскоре будут маркироваться шубы, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, часть верхней одежды и других предметов гардероба, постельное белье, полотенца, духи, фотокамеры, обувь. По итогам встречи с бизнесом правительство предложит сократить этот список, оставив в нем только меховые изделия, обувь и лекарства, сообщил Минфин. «Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей», — отмечает министерство.

Почему именно меха, обувь и лекарства

«Эти категории товаров были определены, во-первых, потому что они не являются сопутствующими и продаются в основном в мономагазинах (торгующих товарами одного вида. — РБК). Другие маркируемые товары часто продаются в магазинах с широким ассортиментом. Соответственно, торговым точкам пришлось бы вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров, чтобы применять ЕНВД. В случае с меховыми изделиями, обувью и лекарствами такой проблемы не возникнет», — объясняет свое решение министерство.

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Экономика

Вторая причина — недобросовестная конкуренция «между крупным бизнесом, который уплачивает все налоги, и мелким, который не платит ничего». По оценкам, которые приводит Минфин, именно в торговле обувью, мехами и лекарствами она наиболее высока.

«Сегодняшняя практика применения ЕНВД — очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации. Ограничение применения ЕНВД и патентной системы при реализации меховых изделий, обуви и лекарств позволит решить этот вопрос», — заключает министерство.

Не все угрозы, на которые жаловался малый бизнес, устранены. В своем письме Силуанову «Опора России» обращала внимание на проблемы для аптек при введении запрета на патенты. В случае если они не смогут использовать налоговые спецрежимы им придется повышать цены на лекарства, чтобы платить налоги. С другой стороны, их рост сдерживает госрегулирование цен на жизненно необходимые лекарства — в итоге аптеки могут не справиться с налоговой нагрузкой и закрыться.

При переходе с патента на упрощенную систему налогообложения (УСН, ближайшая альтернатива ЕНВД и патентам) потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных «Опоры России», которые содержались в письме Силуанову.

Малый бизнес договорился с сетями

Поддерживали законопроект Минфина крупные торговые сети. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», «Снежная королева» и другие крупнейшие ретейлеры, заявила, что новая мера Минфина станет инструментом «обеления рынка» и позволит повысить его прозрачность. Налоговые спецрежимы вводились для поддержки предпринимателей, но в результате привели к искажению конкуренции и уходу от налогообложения со стороны компаний на ЕНВД, отмечала АКОРТ.

Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов
Бизнес

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил РБК, что поддерживает предложенный на встрече в Минфине вариант как «компромиссный». «Изначально мы считали правильным ограничивать применение патентов и ЕНВД в отношении всех маркируемых товаров. Но с учетом позиции «Опоры России» решение ограничить запрет на применение ЕНВД и патентов этими тремя группами товаров кажется разумным, поскольку эти категории — самые чувствительные для легального бизнеса с точки зрения злоупотреблений, связанных именно с применением специальных налоговых режимов», — пояснил он. В то же время Беляков подчеркнул, что остается проблема по другим попадающим под маркировку товарам легкой промышленности, например одежде: предприятия не являются малыми, но применяют ЕНВД или патенты.

«В результате совещания сошлись на компромиссе», — сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. У аптек будет возможность уйти на УСН, а магазины по-прежнему смогут торговать распространенными маркированными продуктами, такими как молоко или сигареты, отмечает он.

Авторы: Антон Фейнберг, Елена Сухорукова.
Теги: патенты , ЕНВД
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