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Глава Россельхознадзора предупредил о риске обвала цен на молоко в апреле
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Глава Россельхознадзора предупредил о риске обвала цен на молоко в апреле
Бизнес, 15:27
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Глава Россельхознадзора предупредил о риске обвала цен на молоко в апреле
Если молочная продукция не войдет в систему «Меркурий», в апреле 2019 года рынок ждет обвал закупочных цен на молоко, предупредил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Производители молока предпосылок для этого не видят
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Рынок молока ждет обвал закупочных цен в апреле 2019 года, если молочная продукция не войдет в систему электронной ветеринарной сертификации на базе ФГИС «Меркурий». Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на совещании по вопросам экспорта животноводческой продукции, передает корреспондент РБК.

«Если в начале 2019 года молочная продукция не войдет в электронную систему прослеживаемости «Меркурий», то уже в апреле можно ожидать обвал цен на российском молочном рынке», — заявил Данкверт. Речь идет о закупочных ценах, уточнили в Россельхознадзоре.

Как пояснил глава Россельхознадзора, свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках ЕАЭС и высокий уровень молочного фальсификата на отечественном рынке создает неблагоприятные условия для развития молочной отрасли страны. Ситуация, по мнению Данкверта, усугубляется тем, что со стороны Роспотребнадзора нет четкой системы контроля, а перемещение готовой молочной продукции в системе «Меркурий» проследить невозможно. На молочном рынке нужно навести порядок, в противном случае, говорить о честной конкуренции просто невозможно, добавляет он.

Что думают производители молока

Производители молока не видят объективных причин для дестабилизации ценовой ситуации на рынке молока, сообщил РБК предправления Национального союза производителей молока (входят Danone, PepsiCo, Valio) Андрей Даниленко. Реальным инструментом для борьбы с нарушителями и фальсификатом могут быть только «суровые финансовые последствия» — поправки по ужесточению ответственности недобросовестных производителей сейчас находятся на финальной стадии, уточнил он.

Сейчас по решению правительства проводится пилотный проект по маркировке молочной продукции совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) для создания единой системы прослеживаемости, напомнил Даниленко. «Союзмолоко» не считает целесообразным внедрение системы «Меркурий» для готовой продукции. Важно, чтобы не создавалась двойная нагрузка на бизнес и дублирование систем, в связи с чем было дано правительственное поручение по интеграции двух систем, и мы поддерживаем это решение», — добавил он.

По данным Минсельхоза, средние цены на сырое молоко в России по состоянию на 8 ноября составляли 23,47 руб.за 1 кг. По сравнению с прошлым годом цена незначительно снизилась: в ноябре 2017 года цены сельхозпроизводителей на молоко сырое составляли 24,77 руб. за 1 кг.

Причем тут «Меркурий»

Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года. Одна из основных ее целей — борьба с фальсификатом и контрабандой продовольствия. Система позволяет отслеживать перемещение продуктов, в том числе мяса и готовых мясных продуктов, рыбы, яиц и «от сырья до готового продукта в магазине». Готовая молочная  продукция в «Меркурии» не отслеживается (на молоко, сливочное масло, сыр, творог и другие молочные продукты сертификаты нужны только в том случае, если они изготовлены из непастеризованного молока).

Против внедрения «Меркурия» выступали производители молока: в ноябре прошлого года Danone и PepsiCo предупредили, что система может привести к сбоям в поставках и подорожанию молочных продуктов. В результате для молочного рынка «Меркурий» было решено заменить на маркировку. Как пояснял глава Минпромторга Денис Мантуров, молочное сырье будет прослеживаться в системе ветсертификации, а на готовую молочную продукцию будет распространена система маркировки data matrix, или QR-код. Запустить добровольный эксперимент по маркировке готовых молочных продуктов Минпромторг планировал в декабре 2018 — январе 2019 года.

Но на прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об унификации и совмещении работы государственных информационных систем, которые обеспечивают прослеживаемость сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов может заработать до конца апреля 2019 года. Базой для новой «продуктовой ЕГАИС», по мнению Минсельхоза, следует сделать государственную информационную систему в области ветеринарии ВетИС, в состав которой входит «Меркурий».

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Россельхознадзор , молоко , Меркурий , маркировка
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