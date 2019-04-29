Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,32 64,18 EUR Нал. 72,83 71,76 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 510,00 +16,70 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Многие маленькие магазины оказались под угрозой закрытия Pro, 09:04 Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Экономика, 09:04 Как повысить эффективность сотрудников за счет трансформации офиса Pro, 09:01 Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов Политика, 09:00 Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай Политика, 08:48 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 08:40 Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018 Бизнес, 08:37 Как меняется FMCG-рынок и какие специалисты ему нужны в 2019 году Pro, 08:30 Лучшее детям: как передать семейный бизнес наследникам Pro, 08:26 В Туве подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне Общество, 08:18 Слово и дело: как оскорбляют власть в Европе Мнение, 08:11 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 08:10 Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб. Бизнес, 08:08 Депутат Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой Общество, 08:03
Экономика ,  
0 
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Минфин предлагает запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров. Бизнес предупреждает о массовом закрытии несетевых магазинов, под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Их обращения к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову есть в распоряжении РБК.

Подробности читайте в материале РБК Pro

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

Чего может лишить маркировка

ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, на ЕНВД он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода — ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса.

Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка — 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.

В чем заключаются опасения бизнеса

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН; ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме «Опоры России».

Политика
Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь; отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — пишет в письме Силуанову президент «Опоры России» Александр Калинин. Запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей, предупреждает он.

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.

Государство хочет получить дополнительные налоги и проследить весь оборот маркируемых товаров, говорит РБК Калинин, однако прозрачность и так повысится с учетом ввода онлайн-касс.

Гендиректор Национального обувного союза Наталья Демидова, напротив, считает предложение Минфина положительной мерой. Введение маркировки позволит создать систему прослеживаемости рынка и увидеть переход товаров от одной структуры к другой, в том числе выявить компании, которые дробят свой бизнес и уходят таким образом от уплаты налогов, поясняет Демидова.

Минфин и Минэкономразвития не ответили на запросы РБК.

Детали спора — в материале РБК Pro

Авторы: Антон Фейнберг, Ольга Агеева, Елена Сухорукова
Теги: малый бизнес, Минфин, патенты
Материалы по теме
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Бизнес
Левада-центр сообщил об опасениях бизнесменов из-за маркировки товаров
Бизнес
Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter