Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Их обращения к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову есть в распоряжении РБК.
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В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.
Чего может лишить маркировка
ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, на ЕНВД он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода — ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса.
Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка — 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.