Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Минфин предлагает запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров. Бизнес предупреждает о массовом закрытии несетевых магазинов, под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Их обращения к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову есть в распоряжении РБК.

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В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.