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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов
Крупнейшие ретейлеры поддерживают предложение Минфина ужесточить налогообложение для продавцов табака, одежды, обуви и других маркируемых товаров. Ранее бизнес предупредил, что это грозит массовым закрытием несетевых магазинов
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) согласна с инициативой Минфина запретить специальные налоговые режимы для продавцов маркируемых товаров. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ассоциации, в которую входят крупнейшие ретейлеры России: X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», «Снежная королева» и др.

Предложенная Минфином мера, по мнению АКОРТ, станет инструментом «обеления рынка» и позволит повысить его прозрачность. В ассоциации напомнили, что после введения обязательной маркировки шуб идентификационными знаками выяснилось, что некоторые крупные участники мехового рынка используют недобросовестную практику: «искусственно дробят бизнес», чтобы использовать систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД; предприниматель платит от 7,5 до 15% вмененного дохода, ставку устанавливают регионы).

Упрощенные налоговые схемы вводились в первую очередь, чтобы создать благоприятные условия для малых и средних предпринимателей и поддержать их конкурентоспособность, напомнили в АКОРТ. Но в результате, отмечают в ассоциации, эта практика искажает конкуренцию и снижает положительный эффект для добросовестных предпринимателей. Анализ данных маркировки, как отмечают в ассоциации, позволил выявить систематический уход от налогообложения предпринимателями, которые пользовались ЕНВД. В выявленных схемах импортеры товаров уплачивали налоговые и таможенные платежи с заведомо заниженной стоимости. Затем товар через цепочку аффилированных лиц продавали с минимальной наценкой предпринимателю, применяющему ЕНВД, который и продавал его потребителю. Основной доход от розничной продажи товара с наценкой до 5000%, таким образом, налогом не облагался.

Запрет на применение ЕНВД не распространяется на товары, которые не подлежат маркировке, — предприниматели должны будут вести раздельный учет, что предусмотрено нормами Налогового кодекса, напоминают в АКОРТ. А те предприниматели, которые специализируются на продаже маркированных товаров, могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения. Среди преференций, которые она дает, — упрощенные налоговые ставки (вплоть до 1%) во многих регионах, что, по мнению ассоциации, более выгодно, чем ЕНВД.

Инициативу Минфина проанализирует и направит свой отзыв в правительство и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сейчас в сфере торговли работает около 116 тыс. субъектов микробизнеса — сколько из них используют ЕНВД и патентную систему, сказать сложно, отмечается в поступившем в РБК комментарии Титова. Он указывает, что из опубликованных поправок Минфина непонятно, как предложенные изменения смогут повлиять на ситуацию с дроблением бизнеса и какие еще цели учета товаров они будут выполнять. По его мнению, создавать на рынке «столь высокое напряжение» ради эксперимента не стоит. Продавцам маркируемых товаров переход с ЕНВД и патентов на другую систему налогообложения может добавить административных хлопот и повысить объем налоговых платежей. По мнению предпринимательского сообщества, такие меры крайне негативно повлияют на рынок, добавил Титов.

Сейчас в России в обязательном порядке маркируются шубы и другие изделия из натурального меха и табачная продукция. В этом году маркировка станет обязательной для обуви, некоторых видов одежды (трикотажные блузки, пальто, куртки), постельного белья, духов, а также шин, а с 1 января 2020 года — для лекарств.

Ранее подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс, запрещающие продавцам маркируемых товаров применять специальные налоговые режимы, раскритиковали «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли. Они предупредили в письме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, что в случае введения такого запрета большинство небольших магазинов не справятся с возросшей налоговой нагрузкой и вынуждены будут закрыться. Запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, продающих попадающие под маркировку товары народного потребления — например, всю обувь и отдельные виды одежды, указывал в письме президент «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, если запрет будет введен, доля рынка перераспределится в пользу федеральных и международных торговых сетей. Впрочем, гендиректор Национального обувного союза Наталья Демидова предложение Минфина поддержала: по ее мнению, это позволит выявить компании, которые дробят свой бизнес и уходят таким образом от уплаты налогов.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: АКОРТ, малый бизнес, Минфин
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