Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов

Крупнейшие ретейлеры поддерживают предложение Минфина ужесточить налогообложение для продавцов табака, одежды, обуви и других маркируемых товаров. Ранее бизнес предупредил, что это грозит массовым закрытием несетевых магазинов

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) согласна с инициативой Минфина запретить специальные налоговые режимы для продавцов маркируемых товаров. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ассоциации, в которую входят крупнейшие ретейлеры России: X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», «Снежная королева» и др.

Предложенная Минфином мера, по мнению АКОРТ, станет инструментом «обеления рынка» и позволит повысить его прозрачность. В ассоциации напомнили, что после введения обязательной маркировки шуб идентификационными знаками выяснилось, что некоторые крупные участники мехового рынка используют недобросовестную практику: «искусственно дробят бизнес», чтобы использовать систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД; предприниматель платит от 7,5 до 15% вмененного дохода, ставку устанавливают регионы).

Упрощенные налоговые схемы вводились в первую очередь, чтобы создать благоприятные условия для малых и средних предпринимателей и поддержать их конкурентоспособность, напомнили в АКОРТ. Но в результате, отмечают в ассоциации, эта практика искажает конкуренцию и снижает положительный эффект для добросовестных предпринимателей. Анализ данных маркировки, как отмечают в ассоциации, позволил выявить систематический уход от налогообложения предпринимателями, которые пользовались ЕНВД. В выявленных схемах импортеры товаров уплачивали налоговые и таможенные платежи с заведомо заниженной стоимости. Затем товар через цепочку аффилированных лиц продавали с минимальной наценкой предпринимателю, применяющему ЕНВД, который и продавал его потребителю. Основной доход от розничной продажи товара с наценкой до 5000%, таким образом, налогом не облагался.

Запрет на применение ЕНВД не распространяется на товары, которые не подлежат маркировке, — предприниматели должны будут вести раздельный учет, что предусмотрено нормами Налогового кодекса, напоминают в АКОРТ. А те предприниматели, которые специализируются на продаже маркированных товаров, могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения. Среди преференций, которые она дает, — упрощенные налоговые ставки (вплоть до 1%) во многих регионах, что, по мнению ассоциации, более выгодно, чем ЕНВД.

Инициативу Минфина проанализирует и направит свой отзыв в правительство и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сейчас в сфере торговли работает около 116 тыс. субъектов микробизнеса — сколько из них используют ЕНВД и патентную систему, сказать сложно, отмечается в поступившем в РБК комментарии Титова. Он указывает, что из опубликованных поправок Минфина непонятно, как предложенные изменения смогут повлиять на ситуацию с дроблением бизнеса и какие еще цели учета товаров они будут выполнять. По его мнению, создавать на рынке «столь высокое напряжение» ради эксперимента не стоит. Продавцам маркируемых товаров переход с ЕНВД и патентов на другую систему налогообложения может добавить административных хлопот и повысить объем налоговых платежей. По мнению предпринимательского сообщества, такие меры крайне негативно повлияют на рынок, добавил Титов.