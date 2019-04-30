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Кольцо с концессионной наценкой
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Газета
Кольцо с концессионной наценкой
Газета № 061 (3016) (3004) Бизнес,
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Кольцо с концессионной наценкой
Счетная палата заявила о необходимости дофинансирования проекта ЦКАД
Счетная палата выявила, что на строительство ЦКАД из-за нарушения сроков придется выделить дополнительно почти 20 млрд руб. из бюджета. Эти средства пойдут на возмещение концессионерам
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства. РБК ознакомился с отчетом аудиторов, посвященным результатам этой проверки и опубликованным в бюллетене Счетной палаты.

Те участки ЦКАД, которые изначально планировалось сдать в 2014–2018 годах, будут завершены не раньше четвертого квартала 2020 года и второго квартала 2021 года, говорится в отчете со ссылкой на письмо «ГК Автодор» — госзаказчика строительства ЦКАД, направленное в Минтранс 19 сентября 2018 года.

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Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб. Из них 12,3 млрд руб. — дополнительные инвестиции концессионеров из-за увеличения стоимости строительства третьего и четвертого пусковых комплексов (на 5,41 млрд и 6,87 млрд руб. соответственно), еще 7,49 млрд руб. — компенсация концессионерам недополученных доходов от начала эксплуатации ЦКАД. Всего же за 2019–2020 годы были запланированы доходы (концессионеров и государства) от эксплуатации дороги в размере 22,4 млрд руб.

Что такое ЦКАД

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы протяженностью 339–344 км. На платной основе будут эксплуатироваться участки пусковых комплексов №1, 3 и 4 общей продолжительностью 251,3 км, или 74,1% от общей продолжительности ЦКАД. Этот проект стоимостью более 313,3 млрд руб. был утвержден правительством еще в 2001 году. Его заказчиком со стороны государства выступила госкомпания «Автодор». Генподрядчиком первой секции стал «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, пятой — «Кольцевая магистраль» (группа АРКС). Третий участок получила Автодорожная строительная корпорация (принадлежит ГК «Автобан»), четвертый — «Юго-восточная магистраль» (консорциум ГК «Автобан» и РФПИ).

В начале февраля РБК со ссылкой на сокращенные результаты проверки Счетной палаты сообщал, что на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД на отдельных участках составляла до 66%.

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Начиная с 2015 года аудиторы проводят ежегодный мониторинг строительства ЦКАД, они не раз выявляли нарушение сроков реализации проекта. В апреле 2018 года палата заявила о многомиллиардных нарушениях при реализации проекта.

Серьезное отставание от графика и рост стоимости работ привели к тому, что 15 октября 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить удорожание ЦКАД, а также создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний по проекту и недопущению роста его стоимости в будущем.

В феврале 2019 года ушел в отставку глава компании «Автодор» Сергей Кельбах, который отвечал за создание ЦКАДа. На его место был назначен Вячеслав Петушенко, ранее курировавший в компании техническую политику.

Проверка строительства метро в Санкт-Петербурге

Счетная палата также проверила использование межбюджетных трансфертов, выделенных на развитие метрополитенов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ведомство обнаружило нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» (в отчете названа станцией «Улица Савушкина») были сданы в мае 2018 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено только 15 июня, при этом власти города должны были сдать объект не позднее первого квартала. Аудиторы указали на завышение стоимости контракта на 233,2 млн руб. при общем объеме в 33,9 млрд руб.

По итогам проведенной проверки Счетная палата приняла решение направить информационное письмо в Минтранс, копию отчета — в Генпрокуратуру и Следственный комитет, обращение — в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в отчете ведомства.

Представители Минтранса и «Автодора» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу ФАС, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Авторы: Галина Казакулова, Светлана Бурмистрова.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: ЦКАД , Счетная палата , «Автодор» , Минтранс
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