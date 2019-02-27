Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года

Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут сданы в октябре 2020 года, четвертый откроют в октябре 2021 года. Об этом говорится в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова, которое опубликовано на сайте правительства.

По словам участников совещания, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с обновленным графиком ликвидации отставаний в строительстве ЦКАД. «Единый график сформирован с подтверждением следующих сроков окончания работ: первый, третий и пятый пусковые комплексы — октябрь 2020 года, четвертый пусковой комплекс — октябрь 2021 года», — отмечается в сообщении.

Ранее Счетная палата заявила, что строительство ЦКАД не будет завершено в установленные сроки из-за системных проблем и недостаточно эффективного управления.

ЦКАД по Московской области и Новой Москве протяженностью более 500 км планировалось сдать в 2014–2018 годах, но сроки несколько раз откладывались. В октябре президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить процесс реализации проекта и поручил правительству сформировать оперативный штаб по решению проблем, связанных с ходом строительства кольцевой дороги.