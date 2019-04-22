Тройной обгон

Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине: за него проголосовали 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко — 25,3%. Таковы данные Национального экзитпола по результатам опросов на 18:00. Экзитпол проводили фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии.
Проведенный этими же компаниями опрос в первом туре почти совпал с официальными результатами ЦИК. Опрос показал, что на 18:00 Зеленский набирал 30,4% голосов, а Порошенко — 18%. По данным ЦИК Украины, дебютант в большой политике получил 30,24%, глава государства — 15,95%.
«Не будет никакого пафоса, просто хочу сказать спасибо родителям за поддержку и за то, что они пережили. Жене — за силу и выдержку, если бы она раньше узнала все, что обо мне говорили, может быть, не вышла бы за меня», — заявил Зеленский в своем штабе сразу после публикации первых данных. «Благодарю всех украинцев. Обещаю, что никогда не подведу вас», — добавил он. В его штабе результаты встретили взрывом хлопушек и откупориванием шампанского.
«Я могу сказать как гражданин Украины всем странам экс-СССР: посмотрите на нас, все возможно», — сказал также Зеленский.
Президент Украины принял результаты с достоинством. «Данные экзитполов очевидны и дают основания поздравить моего оппонента», — заявил Петр Порошенко со сцены в своем штабе, на которой стоял вместе с супругой Мариной. «Я уйду с поста, но я не уйду из политики, — добавил он. — Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину». Порошенко пообещал защищать безвизовый режим с Евросоюзом, украинский язык и принятые при нем положения языковой политики, Православную церковь Украины от реванша.
Явка избирателей на выборы в первой половине дня была активнее, чем тремя неделями ранее. К 11:00 утра проголосовали 18,15% (в первом туре — 16,65%), к 15:00 проголосовали 45,26% (в первом туре — 45,11%). Общая явка в первом туре составила 62,8%. По второму дню голосования ЦИК Украины предоставит данные по явке в понедельник.
Не первый второй тур
В 2010 году, когда победитель президентских выборов на Украине также определился во втором туре, разрыв между соперниками был чуть более 3%. Виктор Янукович получил 48,95% голосов, Юлия Тимошенко — 45,47%. Явка тогда составила 69,15%.
«Давайте дождемся окончания»
Вступить в должность президента Зеленский в соответствии с Конституцией должен не позднее чем через 30 дней после оглашения официальных результатов. Он станет первым президентом Украины без опыта политической работы и самым молодым президентом в странах СНГ.
Несмотря на атмосферу праздника, большое количество вина и музыки, в штабе Зеленского в центре «Парковый» во время голосования старались сдерживать эмоции до оглашения первых экзитполов. Хотя уже в 12:00 появились неофициальные данные опросов, согласно которым количество избирателей, отдавших голос за Зеленского, перевалило за 70%. Однако спикер штаба Дмитрий Разумков отказывался отвечать на вопросы журналистов относительно будущих решений избранного президента до объявления результатов. «У нас и так уже была полиция, вы хотите, чтобы меня обвинили в незаконной агитации? Давайте дождемся окончания голосования», — сказал он корреспонденту РБК.
Главный идеолог штаба Зеленского Руслан Стефанчук назвал российское направление приоритетным для команды Зеленского в случае его победы. «После завершения сегодняшнего дня мы обязательно соберемся еще раз с командой и разделим зоны ответственности [за разные направления]. Думаю, что это [российское] направление для нас будет приоритетным. Нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — подчеркнул он в разговоре с РБК.
При этом Стефанчук уточнил, что конкретные имена назвать пока не готов, однако «вероятность привлечения Виктора Медведчука к контактам Украины с Россией стремится к нулю». Украинский политик и предприниматель Медведчук, кум президента России, занимался в трехсторонней контактной группе обменом пленными.
«Аваков давно примкнул к Зеленскому»
Наиболее оживленными оказались избирательные участки в Киеве, где голосовали кандидаты. Зеленский с женой Еленой подъехали к участку, расположенному в Колледже морского и речного флота, на минивэне Volkswagen с тонированными стеклами и только с помощью охраны смогли пробиться на участок сквозь толпу журналистов. Прежде чем опустить бюллетень в урну, кандидат продемонстрировал его журналистам с отметкой напротив своей фамилии. После чего к нему в штаб пришла полиция: в МВД сочли, что кандидат нарушил правила ведения предвыборной агитации (административное правонарушение предусматривает штраф в размере от 510 до 850 грн, или $19–31).
Разумков заявил журналистам, что не видит в этом нарушения закона о выборах. При этом в штабе Порошенко заявили, что Зеленский мог специально показать бюллетень для мобилизации своих избирателей. «Аваков (Арсен Аваков, министр внутренних дел. — РБК) давно примкнул к Зеленскому», — подчеркнул в разговоре с РБК представитель штаба действующего президента, комментируя причины прихода полиции в штаб и предания инцидента широкой огласке.
Всего МВД Украины получило 1167 сообщений о нарушениях в ходе голосования.
Внимание журналистов от основного претендента на победу ненадолго отвлекла активистка движения Femen. Обнаженная по пояс беременная женщина, представившаяся Юлией, объясняла журналистам, почему считает Зеленского «котом в мешке» (эту формулировку использовал в последних дебатах с соперником Порошенко), утверждая, что не видит для себя подходящего кандидата. Впоследствии руководитель украинского отделения Femen Алиса Виноградова объяснила РБК, что эта девушка «откололась от основного движения» и «работает на Порошенко».
На участке, где голосовал Порошенко, журналистов было чуть меньше. Как и в первом туре, он приехал голосовать в сопровождении семьи, старался улыбаться, но выглядел подавленным. Прежде чем опустить бюллетень в урну, действующий президент заявил, что надеется на мудрость украинского народа и ждет победы Украины. «Выборы очень хорошие, демократические. Это характеризует Украину как европейскую державу. Уверен, что после этих выборов наше движение в сторону Европы и НАТО продолжится», — заявил он, выразив надежду на то, что «этим голосованием Украина защитила все, что было достигнуто за эти пять лет».
Что ждет пятого президента
В ходе кампании Зеленский не раз повторял, что после его победы все будут равны перед правосудием, и допускал возможность преследования своего предшественника за коррупцию. Согласно Конституции Украины глава государства обладает неприкосновенностью на время исполнения президентских обязанностей. После завершения мандата, как показывает опыт президента Виктора Януковича, он может быть привлечен к суду.
По Конституции звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно. Однако закона о гарантиях президенту на Украине нет, как и нет общего для всех бывших глав государства набора льгот.
Их обеспечение в прошлом определялось либо постановлением Верховной рады № 2033 «Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины» от 1992 года, либо особыми распоряжениями правительства или действующего президента, которые обычно не публикуются. Согласно решению Рады, в пользование прежним лидерам страны Леониду Кравчуку и Леониду Кучме были выделены государственные дачи в Конча-Заспе, охрана и небольшой штат помощников. Янукович после прихода к власти в 2010 году подписал специальный закон о гарантиях своему предшественнику, что позволило Виктору Ющенко получать 28 тыс. грн ежемесячно. Государственное управление делами в 2017 году выплатило ему 336 тыс. грн пожизненного содержания, узнал в 2018 году телеканал «112». По сообщению Государственного управления делами, в 2017 году другие экс-президенты не получали от государства жилья и материальной помощи, компенсаций и льгот.