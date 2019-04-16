Третья не лишняя

Дания настояла на подаче новой заявки на маршрут «Северного потока-2»

Подконтрольная «Газпрому» Nord Stream 2 подала третью заявку на строительство газопровода «Северный поток-2» в экономической зоне Дании. Эта страна намеренно пытается задержать завершение проекта, считают в компании

Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Третья попытка

Компания Nord Stream 2 AG, дочерняя структура «Газпрома», подала третью заявку на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании южнее острова Борнхольм. «Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода», — говорится в сообщении, поступившем в РБК 15 апреля.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Его планируется завершить до конца 2019 года, аналогичный проект «Северный поток-1» введен в эксплуатацию в 2012 году. Дания — единственная страна, с которой оператору «Северного потока-2» пока не удалось окончательно согласовать проект прокладки трубы. Разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через территории которых также будет идти газопровод.

Nord Stream 2 оформила новую заявку в соответствии с решением Датского энергетического агентства, которое 26 марта 2019 года поручило включить в экологическую оценку маршрут прокладки южнее Борнхольма. Эта территория находится в исключительной экономической зоне Дании, однако ранее она была предметом спора между Данией и Польшей, что делало строительство невозможным. Договоренность между странами о принадлежности вод сейчас достигнута, но еще не ратифицирована Польшей, указывает пресс-служба Nord Stream 2.

«Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — говорится в заявлении оператора «Северного потока-2». Изменение маршрута означает проведение новых процедур, связанных с изыскательными работами и различного рода экспертизами — довольно вероятно, что все это приведет к задержке проекта на несколько месяцев, сказал РБК старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Директива не помеха 15 апреля Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, согласно которому правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам из третьих стран, в том числе к «Северному потоку-2». Но российский министр энергетики Александр Новак отмечал, что эти поправки не угрожают проекту. Согласно достигнутому в ЕС компромиссу, переговоры о строительстве газопроводов с третьими странами и формат применения стандартов ЕС к таким проектам будет определять страна, на территорию которой будет поставляться газ. В случае с проектом «Газпрома» это Германия, которая поддерживает «Северный поток-2».

Nord Stream 2 напоминает, что в строительство трубопровода инвестировали пять крупнейших компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall, Uniper, Shell и Engie. Общий бюджет проекта составляет €9,5 млрд, каждый из европейских партнеров согласился предоставить в качестве кредита 10% этой суммы, или €4,75 млрд в общей сложности.

В Nord Stream 2 также указывают, что​ задержка пуска приведет к росту цен на газ по всей Европе, компания ссылается на проведенное по ее заказу исследование (.pdf). «Европейские семьи и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн за каждый день задержки», — говорится в заявлении компании. «На фоне падения добычи на внутреннем рынке <...> Европа нуждается в этой инфраструктуре как можно быстрей. Дальнейшая задержка [запуска «Северного потока-2»] ослабит энергетическую безопасность и конкурентоспособность Европы и, соответственно, будущее Европы», — передал РБК через пресс-службу гендиректор Wintershall Марио Мерен.

«Датское энергетическое агентство должно обеспечить выдачу разрешения на наиболее оптимальный маршрут с точки зрения окружающей среды и безопасности. Быстрая оценка такова, что юго-восточный маршрут является более подходящим», — заявил РБК представитель агентства Мортен Кристенсен, отвечая на вопрос о затягивании рассмотрения заявок Nord Stream. Этот вывод основан на нескольких параметрах по экологии и безопасности, таких как воздействие на судоходство, добавил он.

В сообщении датского агентства говорится, что оно получило третью заявку Nord Stream 2, но не может спрогнозировать, сколько уйдет времени на ее изучение. Рассмотрение первых двух находится в продвинутой стадии, но в итоге для этого проекта может быть выдано только одно разрешение, указывает ведомство.

Почему Дания медлит

«Все те заявления, которые делались последнее время, не соответствуют действительности. В общем и целом нет каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года», — заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 31 марта — уже после того, как стало известно о новых требованиях Дании.

Но в самой Nord Stream 2 уже не так уверенно говорят, что удастся уложиться в срок. «Я не подтверждаю задержку реализации проекта. Но политический подход к принятию решений увеличивает риск такой задержки», — заявил РБК представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 AG сложно понять, по какой причине по прошествии 16 месяцев с момента вступления в силу поправки к закону о континентальном шельфе до сих пор отсутствует какое-либо решение по базовому маршруту в территориальных водах Дании, и почему нет решения по маршруту к северо-западу от Борнхольма, при отсутствии каких-либо возражений с точки зрения экологии и безопасности», — говоритcя в сообщении Nord Stream 2, в котором упоминаются первые две заявки компании, поданные в апреле 2017 года и августе 2018 года соответственно. «Очевидно, на Данию осуществляется давление со стороны США и других стран, которые хотят поставлять свой газ в Европу», — добавляет близкий к Nord Stream 2 источник.

Против строительства «Северного потока-2» активно выступали не только США, но и Польша, Украина и еще несколько стран. Противники газопровода опасаются, что он увеличит энергетическое влияние России и снизит роль транзита российского газа через Украину.

Если верно предположение, что за плечами Дании стоят США, то ситуация становится патовой, замечает заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: обойти датские воды невозможно. Если идти путем судебных разбирательств, то этот процесс затянется на годы и Россия в одиночку проблему не решит, рассуждает он. Основная загадка — почему Дания игнорирует позицию Германии, главного сторонника «Северного потока-2», указывает эксперт. В любом случае в декабре 2019 года запуска в эксплуатацию не будет, но выйти на проектную мощность к 2022 году, как планировалось, все еще возможно, заключает Белогорьев.

Задержка запуска «Северного потока-2» даже на несколько месяцев означает, что с высокой степенью вероятности он не будет запущен до конца этого года, что сильно ухудшит позицию Москвы в переговорах по поводу продления контракта на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом», действующий контракт истекает в конце 2019 года, напоминает Маринченко. Сложно сказать, является ли позиция Дании результатом договоренности с третьими странами, но то, что любые задержки с проектом играют на руку Киеву, — очевидно, уверен он.