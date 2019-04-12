Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Стратегическое партнерство Украины и Германии не исключает разногласий в подходах к решению тех или иных проблем, заявил Порошенко. Киев продолжит вести борьбу за остановку строительства газопровода

Петр Порошенко и Ангела Меркель (справа) (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.

«Наличие стратегического партнерства не исключает различных подходов к решению тех или иных проблем», — сказал Порошенко. По его словам, разногласия по поводу «Северного потока» — это не новая тема в отношениях между Германией и Украиной.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», — сказал Порошенко.

По его словам, Германия намерена «защитить Украину», однако механизмы этой защиты страны видят по-разному. «Германия [видит защиту] в виде гарантирования определенного объема прокачки газа [через Украину], мы же видим в остановке строительства этого газопровода», — сказал он.