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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Стратегическое партнерство Украины и Германии не исключает разногласий в подходах к решению тех или иных проблем, заявил Порошенко. Киев продолжит вести борьбу за остановку строительства газопровода
Петр Порошенко и Ангела Меркель (справа) (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНН.

«Наличие стратегического партнерства не исключает различных подходов к решению тех или иных проблем», — сказал Порошенко. По его словам, разногласия по поводу «Северного потока» — это не новая тема в отношениях между Германией и Украиной.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока-2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», — сказал Порошенко.

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По его словам, Германия намерена «защитить Украину», однако механизмы этой защиты страны видят по-разному. «Германия [видит защиту] в виде гарантирования определенного объема прокачки газа [через Украину], мы же видим в остановке строительства этого газопровода», — сказал он.

Меркель заявила, что у Киева и Берлина есть общая цель — сохранить транзит газа через Украину. «Я говорила российскому президенту, что «Северный поток-2» не означает, что через Украину не будет проходить транзит», — сказала она (цитата по ТСН). Партнерство Украины и Германии способно выдержать некоторые разногласия, отметила канцлер.

Трубопровод «Северный поток-2» пройдет через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции. Nord Stream AG, которая является оператором газопровода, пока не получила разрешение на строительство только от Копенгагена. В 2018 году компания предложила альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании.

Украина выступает против строительства трубопровода. Против «Северного потока-2» выступают также страны Прибалтики и Польша, недовольство высказывали и депутаты Европарламента от Швеции, Дании и Словакии. Власти этих стран считают, что его появление приведет к росту зависимости Европы от российского газа, нарушению конкуренции и ущемлению прав Украины и Словакии на получение доходов от транзита российского газа.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина, Германия, «Северный поток – 2»
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