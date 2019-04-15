Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу. Об этом говорится в сообщении агентства.

ДЭА указало, что в третью заявку включены два варианта маршрута, проходящие по континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм. Они расположены в исключительной экономической зоне Дании. При этом, согласно сообщению, агентству необходимо провести экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. После этого ДЭА сможет совместно с застройщиком рассмотреть полученные результаты и вынести решение.

«Продолжительность этой части рассмотрения заявки будет зависеть от <...> ответов в процессе консультаций. Это значит, что сейчас агентство не может сказать, когда выдаст разрешение», — уточняется в сообщении.

Дания — последняя из стран ЕС, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Nord Stream 2 подчеркивала, что на рассмотрении в ДЭА находятся уже несколько заявок компании на другие маршруты строительства трубопровода, причем первая была подана в апреле 2017 года.