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Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2»
LetterOne Михаила Фридмана полностью поддерживает финансирование газопровода «Северный поток-2», заявил РБК глава Wintershall Марио Мерен. LetterOne договорилась об объединении активов с Wintershall — партнером «Газпрома»
Михаил Фридман (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2». Об этом заявил в интервью РБК предправления Wintershall Марио Мерен.

«LetterOne полностью в курсе наших инвестиций в газотранспортный бизнес, финансирование «Северного потока-2». Они это видели и поддержали, они полностью понимают [нашу] стратегию, которая предполагает обеспечение надежности поставок газа, добытого в Западной Сибири, на рынок Германии и Европы», — подчеркнул Мерен. Wintershall также принадлежит сеть более чем из 2 тыс. км трубопроводов в Германии.

РБК направил запрос в пресс-службу LetterOne.

В сентябре 2018 года Winrtershall и еще одна немецкая компания DEA, подконтрольная LetterOne, объявили о слиянии, которое должно быть завершено до 30 июня 2019 года после получения необходимых одобрений регуляторов. Доля BASF в объединенной компании Wintershall DEA составит 67%, а LetterOne — остальные 33%. В обмен на газотранспортный бизнес, который также войдет в объединенную компанию, немецкий концерн получит привилегированные акции. Их он сможет конвертировать в течение трех лет, увеличив свой пакет до 72,7%. После этого доля LetterOne сократится до 27,3%.

Строительство «Северного потока-2», по которому планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и далее в другие страны Европы, оценивается в €9,5 млрд. Этот газопровод на 100% принадлежит «Газпрому», но в финансировании строительства помогают его европейские партнеры, включая Wintershall, предоставляя проектной компании Nord Stream 2 AG кредиты. «Wintershall взяла на себя обязательство профинансировать 10% затрат проекта, до €950 млн. И мы придерживаемся этого обязательства», — сказал РБК Мерен. По его словам, компания уже предоставила около 2/3 этой суммы — €600–620 млн.

В последнее время этот проект сильно критикуют в Европе и США, которые грозятся ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, занимающихся прокладкой трубопровода. Однако Nord Stream 2 AG уже получил одобрение от всех стран, через территорию которых пройдет газопровод, кроме Дании. «В общем и целом нет каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года», — заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер 31 марта в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Wintershall вместе с «Газпромом» начал в 1990 году строить газопроводы, соединяющие запад и восток, а также север и юг Германии. Их совместное предприятие Gascade является оператором немецких газопроводов STEGAL, MIDAL, WEDAL и JAGAL, говорится в материалах Wintershall. Gascade также строит европейский соединительный газопровод EUGAL, по которому будет поставляться газ из «Северного потока-2» — по Германии, в сторону Польши и в Юго-Восточную Европу.
Совместно с европейскими партнерами Wintershall построила восточный и северный отводы от уже действующего газопровода «Северный поток» — OPAL и NEL в 2011 и 2012 годах соответственно. Компания также владеет долями в трубопроводном проекте Polarled в Норвегии, по которому поступает газ с месторождения в Норвежском море в газопроводы, ведущие в Великобританию и Германию.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Михаил Фридман
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