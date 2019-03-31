Миллер заявил от отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,82 64,82 EUR Нал. 74,08 73,13 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 166,50 1,50 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России Политика, 15:16 Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах Политика, 15:08 Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования Политика, 15:06 В Москве в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика Общество, 14:29 Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Политика, 14:22 Миллер заявил от отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Экономика, 14:15 Синоптики пообещали тепло и солнце в Москве после холодного понедельника Общество, 14:01 Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Оренбург». Онлайн Спорт, 14:00 NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ Общество, 13:58 Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Twitter и назвал его «маленькой крысой» Общество, 13:53 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 13:38 Неизвестный пригрозил подорвать штаб кандидата в президенты Украины Политика, 13:37 Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко Политика, 13:22 Биатлонистка Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России Спорт, 13:18
Экономика ,  
0 
Миллер заявил от отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Строительство газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от берега России до Германии, завершится до конца 2019 года, пообещал глава «Газпрома»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.​ Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает «РИА Новости».

«Все те заявления, которые делались последнее время, они не соответствуют действительности. В общем и целом нет каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года», — сказал Миллер.

Политика
Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»

В минувшую среду, 27 марта, «Нафтогаз» сообщил о том, что Датское энергетическое агентство выдало оператору «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG отрицательное заключение на прокладывание газопровода. В операторе проекта эту информацию опровергли, пояснив, что обе заявки на два разных маршрута пролегания труб «Северного потока-2» остаются в силе. Дания, уточнил Nord Stream 2 AG, направила лишь запрос о включении в экологическую оценку влияния проекта третий вариант маршрута трубы — в Датской исключительной экономической з​оне к югу от острова Борнхольм.

Бизнес
Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут трубы в Дании

Первую заявку Nord Stream 2 AG направила датским властям в апреле 2017 года. В ней компания просила Копенгаген согласовать маршрут магистрали в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм. Власти Дании предлагали вынести обсуждение на общеевропейский уровень. В августе прошлого года компания подала заявку на альтернативный маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от Борнхольма. Это маршрут на 36 км длиннее основного.

Дания — единственная страна, которая пока еще не согласовала проект магистрали. Разрешения на строительство выдали уже во всех юрисдикциях, через которые будет проходить будущая труба газопровода (Россия, Германия, Финляндия и Швеция).​

Автор: Анна Трунина
Теги: Алексей Миллер, ПАО Газпром, «Северный поток – 2», Nord Stream 2 AG ..., газопровод
Материалы по теме
Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»
Политика
Nord Stream 2 ответила на данные об отказе Дании по «Северному потоку-2»
Политика
FT узнала о плане выделить часть «Северного потока-2» в отдельное юрлицо
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter