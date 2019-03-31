Миллер заявил от отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Строительство газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от берега России до Германии, завершится до конца 2019 года, пообещал глава «Газпрома»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.​ Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает «РИА Новости».

«Все те заявления, которые делались последнее время, они не соответствуют действительности. В общем и целом нет каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство «Северного потока-2» до конца 2019 года», — сказал Миллер.

В минувшую среду, 27 марта, «Нафтогаз» сообщил о том, что Датское энергетическое агентство выдало оператору «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG отрицательное заключение на прокладывание газопровода. В операторе проекта эту информацию опровергли, пояснив, что обе заявки на два разных маршрута пролегания труб «Северного потока-2» остаются в силе. Дания, уточнил Nord Stream 2 AG, направила лишь запрос о включении в экологическую оценку влияния проекта третий вариант маршрута трубы — в Датской исключительной экономической з​оне к югу от острова Борнхольм.