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Особо важные дела передадут в главк
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Газета
Особо важные дела передадут в главк
Газета № 044 (2999) (0504) Общество,
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Особо важные дела передадут в главк
Реорганизация Генпрокуратуры позволит усилить надзор за следствием
Юрий Чайка создает в Генпрокуратуре новое главное управление — по надзору за расследованием особо важных дел. Его может возглавить генерал Сергей Бочкарев, добившийся изъятия в пользу государства имущества полковника Захарченко
Юрий Чайка (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Как меняется структура Генпрокуратуры

В Генпрокуратуре России появится новое главное управление — по надзору за расследованием особо важных дел. Это следует из приказа главы ведомства Юрия Чайки, копия которого есть в распоряжении РБК; ее подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре. Таким образом, в ведомстве станет девять главных управлений.

Сейчас надзор за следствием по особо важным делам курирует обычное, не главное управление Генпрокуратуры. Таким образом, значимость этой работы повышается. В новом главке будут работать 70 человек, в его структуру войдут два управления, одно из которых будет заниматься надзором за особо важными делами в Следственном комитете (36 человек), другое (19 человек) — за следствием в МВД и дознанием в Федеральной службе судебных приставов.

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Действующее управление со штатом 55 человек, согласно приказу Чайки, подлежит расформированию.

Кто станет начальником нового главка

Сейчас управлением по надзору за расследованием особо важных дел руководит Владимир Юдин, рассказал РБК источник, близкий к ведомству. «Ему почти 70 лет, и планируется, что он уйдет на пенсию со старой должности начальника управления, а на новую должность — начальника главка — будет назначен его заместитель Сергей Бочкарев», — говорит собеседник РБК. Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к прокуратуре.​

Должность начальника главного управления по надзору за расследованием особо важных дел предполагает, что Бочкареву после года успешной службы присвоят звание генерал-лейтенанта юстиции, отметили собеседники РБК.

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36-летний Сергей Бочкарев получил известность в ходе судебного процесса об обращении в доход государства имущества «полковника-миллиардера» из МВД Дмитрия Захарченко, оцененного в 9 млрд руб. По итогам этого процесса Бочкарев получил звание генерал-майора юстиции. Также Бочкарев курировал надзор за расследованием уголовного дела о преступном сообществе владельца группы «Сумма» российского миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова.

Зачем усиливать надзор за следствием

Чайка неоднократно заявлял о стремлении усилить контроль над следственными органами. В марте, выступая на коллегии Генпрокуратуры, он заявил о ежегодном росте числа нарушений, допускаемых следователями. За последние десять лет оно выросло в 2,5 раза — с 535 тыс. в 2008 году до 1,3 млн в 2018-м.

«Руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования. Ее цель — не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень», — добавил генпрокурор.

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В минувшем году он также жаловался на «нарушенный баланс полномочий» между следствием и прокуратурой. «Я считаю, что часть полномочий должна быть возвращена прокуратуре для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел. Потому что все-таки потенциал прокуратуры гораздо выше, чем у следственных органов», — говорил Чайка.

О необходимости усилить надзор за следствием говорил и Владимир Путин, выступая на коллегиях Генпрокуратуры в 2019 и 2018 годах. В частности, он обращал внимание прокуроров на не всегда оправданные требования следствия заключить обвиняемых под стражу. Президент также призвал «крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке», когда обвиняемые полностью соглашаются с обвинением и суд не исследует доказательств их вины. «Если есть сомнения в доказанности обвинения, добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. Рассмотрение дел в особом порядке — важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия», — заявил Путин.

О подготовке законопроекта, направленного на усиление полномочий прокуратуры, заявляла в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она лично и сенаторы «поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием».

Что это означает для Следственного комитета

Появление в Генпрокуратуре нового главка укладывается в логику давней институциональной борьбы между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, но далекоидущих выводов о перспективах этого соперничества сделать нельзя, сказала РБК политолог Татьяна Становая. «Прокуратура много лет пытается расширить свои возможности надзора за следствием. Последние годы положение председателя СКР Александра Бастрыкина существенно ослаблялось, и было бы странно, если бы в Генпрокуратуре не воспользовались ситуацией, чтобы институционально укрепиться и расширить прежде всего аппаратные возможности», — говорит эксперт.

Реорганизация может быть связана также с борьбой за бюджеты, полагает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. По его словам, создание нового главного управления — это «всегда новые генеральские должности и новые штаты». А существенных сокращений в прокуратуре не было как минимум последние два десятилетия, отметил Федяров.

В России наивысшая среди всех стран — членов Совета Европы доля прокурорских служащих: 25 человек на 100 тыс. населения, говорилось в прошлогоднем отчете Европейской комиссии по эффективности правосудия. Это связано с тем, что российские прокуроры, в отличие от прокуроров большинства других стран, выполняют контрольно-надзорные функции. В этой деятельности заняты до половины сотрудников прокуратуры, отмечали собеседники РБК.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина.
Теги: Генпрокуратура , расследования
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