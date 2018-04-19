Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры

Глава Совета Федерации поддержала реформу следственной системы

Сенаторы поддержали идею возвращения прокуратуре контроля над следствием и подготовят соответствующий закон. Речь не идет о ликвидации Следственного комитета России, обсуждается лишь передача отдельных полномочий, говорят эксперты

Валентина Матвиенко и Юрий Чайка (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Идея расширения

В среду, 18 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после ежегодного выступления генпрокурора России Юрия Чайки перед верхней палатой парламента заявила о поддержке идеи возвращения прокуратуре контроля над следствием.

«Совет Федерации поддерживает, и все сенаторы поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием», — заявила Матвиенко. «Мы предварительно обсуждали, у меня проходило совещание на этот счет. Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы», — отметила она. По мнению председателя Совфеда, время для принятия такого решения «перезрело».

Разработкой законопроекта об изменении роли прокуратуры в ее взаимоотношениях со Следственным комитетом России (СКР) занимается экспертный совет при комитете по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда, рассказал РБК председатель совета сенатор Александр Башкин. По его словам, у совета есть наработки по законопроекту, о котором рассказала Матвиенко, и с большой вероятностью он может быть внесен до конца весенней сессии парламента. В разрабатываемом документе нет предложений по передаче функции расследования преступлений от Следственного комитета в Генпрокуратуру, подчеркнул сенатор. «Речь идет об укреплении и восстановлении надзорной роли прокурора на стадии предварительного расследования», — пояснил он.

В 2007 году в России началась реформа, в результате которой полномочия прокуроров в сфере контроля за деятельностью следователей были значительно сокращены. Тогда был создан Следственный комитет при прокуратуре (СКП), а в 2011 году он был выделен из состава надзорного ведомства и получил самостоятельность. «Получилось так, что при принятии решения о применении меры пресечения прокурор не имеет никакого отношения, в процессе следствия по какому-либо уголовному делу прокурор не имеет доступа к материалам разбирательства, над которыми работает следователь», — пояснил Башкин. Также прокуроров лишили возможности выдавать предписание следователю об устранении нарушений закона в ходе следствия. «Это осложняет одну из главных задач Генпрокуратуры — надзор за соблюдением законодательства во всех существующих правоотношениях, и в первую очередь в такой чувствительной сфере, как расследование преступлений», — говорит сенатор.

В законопроекте, который подготовят сенаторы, будет предложено расширить доступ прокурора к материалам дела на всех этапах предварительного расследования, восстановить участие прокурора в принятии решения о применении либо изменении меры пресечения, рассказал Башкин. По словам сенатора, работа над проектом может проводиться с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Генпрокуратуры, СКР и представителей администрации президента, а также экспертов.

Возврат полномочий

Частичный возврат прокуратуре контроля над следствием — давно назревший вопрос, заявил РБК бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. «Такой опасный инструмент уголовного преследования, как следствие, должен контролироваться прокуратурой», — считает он. По мнению Скуратова, необходимо восстановить те виды надзора, которые существовали.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«В свое время прокуратура дискредитировала себя как надзорный орган: давались несправедливые и незаконные поручения по передаче дела от одного следователя другому; давались указания, направленные на необоснованное прекращение дела, и так далее», — говорит Скуратов. При возвращении прокуратуре полномочий нужно исключить коррупционную составляющую и учесть интересы всех следственных органов, говорит он.

Речь не идет о ликвидации Следственного комитета России, обсуждается лишь возврат отдельных полномочий, говорит бывший генпрокурор. СКР, по его мнению, доказал свою состоятельность как орган вневедомственного следствия. Сейчас обсуждается возможность вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела, право ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о домашнем аресте, право принимать участие в решении вопроса о продлении сроков следствия, право давать отдельные указания, которые касаются судьбы того или иного уголовного дела, право истребовать уголовное дело и изучать его с последующими указаниями, перечислил Скуратов.

По мнению Скуратова, председатель СКР России Александр Бастрыкин занял «конструктивную позицию» и «готов усилить отдельные полномочия прокуратуры». РБК направил запрос в пресс-службу СКР с просьбой прокомментировать инициативу Матвиенко.

Идея возвращения контроля прокуратуры над следствием близка и представителям адвокатуры. «Эффективность работы следственных органов, да и сам уровень расследований в последнее время оставляют желать лучшего», — считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Большое количество нарушений со стороны следствия связано с отсутствием надзорного органа, который бы смог осуществлять специальный контроль, своевременно реагируя на жалобы граждан и принимая необходимые меры, считает эксперт. Он уверен, что, если у прокуратуры появятся новые полномочия, это ускорит расследование уголовных дел и сократит количество следственных ошибок.

Борьба двух структур

Идея расширения полномочий прокуратуры уже была озвучена Юрием Чайкой 30 марта в Екатеринбурге на совещании по вопросам защиты прав инвесторов. Генпрокурор заявил о необходимости расширения полномочий прокуратуры, связанных с надзором над расследованием уголовных дел, и посетовал на нарушения баланса между следствием и надзором. Чайка сказал об этом, отвечая на вопрос, хватает ли прокуратуре полномочий для расследования уголовных дел, подобных делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Два источника РБК, близких к Генпрокуратуре, рассказали, что слова Чайки стали реакцией на временное преимущество СКР в противостоянии с прокуратурой, полученное в ситуации с кемеровской трагедией. На следующий день после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово высадился десант следователей СКР из центрального аппарата ведомства. «Несмотря на то что с точки зрения межведомственной функциональной нагрузки осуществлять контроль за расследованием этого резонансного преступления должна прокуратура, СКР вытеснил ее в этой ситуации из информационного поля», — пояснил РБК один из источников.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В среду, 18 апреля, стало известно о том, что у СКР есть претензии к прокурорским работникам в рамках расследования дела о пожаре в «Зимней вишне». СКР сообщил, что «следствие выясняет, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово». «В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении ведомства. Следователи СКР допросили прокурора города Кемерово и его помощника, которые рассказали следствию, что «они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», говорится в сообщении СКР.

До этого межведомственная «разбалансировка» произошла в деле братьев Магомедовых из группы «Сумма», где расследование экономического преступления такого масштаба доверили следователям МВД, а не СКР, хотя раньше такого рода резонансные дела, как правило, рассматривали подчиненные Бастрыкина. «При этом надзор за следствием в этом уголовном деле осуществляет прокурор Геннадий Бочкарев, который считается доверенным лицом руководства прокуратуры, и это означает, что дело находится на особом контроле у прокуратуры», — рассказал источник в МВД.

Взаимные пикировки между Следственным комитетом и Генпрокуратурой возобновились в начале 2018 года во время процесса над высокопоставленными офицерами СКР. В январе в Мосгорсуде, где рассматривается уголовное дело экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, который, по версии следствия, получил взятку за освобождение из-под стражи участника банды Шакро Молодого, гособвинитель Борис Локтионов назвал действующего главу Главного следственного управления СКР по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова одним из получателей взятки. Дрыманов считается ближайшим соратником Бастрыкина, говорили источники РБК в ведомстве. Глава СКР отказался отправлять Дрыманова в отставку после появления его фамилии в деле Максименко.

В феврале этого года в спор прокуратуры и СКР включился Владимир Путин. На коллегии Генпрокуратуры президент призвал надзорное ведомство «усилить контроль за следствием на всех его уровнях». Сразу после этого Чайка заявил о «деградации» российских следователей. По его словам, 20 лет назад следователь и преступник вступали в «борьбу интеллектов» и соревновались, кто кого переиграет, но сейчас дела обстоят по-другому. «К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос», — заявил Чайка.

Чайка с 2007 года борется за то, чтобы вернуть хотя бы часть контролирующих следствие полномочий, напоминает политолог Татьяна Становая. «СКР сейчас находится в «противоречивом» положении из-за распространяющихся слухов о возможном расформировании ведомства и отставке его главы Александра Бастрыкина. На этом фоне новые претензии Генпрокуратуры на полномочия СКР звучат как дополнительные удары», — отмечает Становая.

По мнению Становой, в борьбе за полномочия с СКР Генпрокуратура сейчас лидирует. Но это не означает, что ситуация не изменится, если вместо Бастрыкина — «который является фигурой с довольно одиозной репутацией» — не придет более сильный руководитель ведомства. «У самого Чайки репутация сложная, он сложно переизбирался на новый срок, — прокомментировала она. — Так что его усиление на фоне слабости Бастрыкина может быть временным». По ее мнению, оба ведомства — и СКР, и Генпрокуратура — выглядят довольно слабыми на фоне МВД, ФСБ и Росгвардии.