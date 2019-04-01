Чайка создал в Генпрокуратуре управление по мусору и экологии

Чайка создал в Генпрокуратуре управление по мусору и экологии

По приказу генпрокурора Юрия Чайки в структуре Генпрокуратуры создано управление по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управление будет противодействовать незаконным вырубкам лесов и добыче полезных ископаемых, загрязнению вод и воздуха, браконьерству.

Также прокуроры будут осуществлять надзор в области обращения с отходами производства и потребления, проводить экологические экспертизы, следить за сохранностью природы в Арктике, на Байкале, на Дальнем Востоке и в бассейне реки Волги.

В начале января президент Владимир Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора, компании «Российский экологический оператор». Компания будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с отходами, стимулировать инвестиционную активность этой области и заниматься реализацией нацпроекта «Экология».