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Беззащитное правосудие
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Беззащитное правосудие
Газета № 172 (2896) (0510) Политика, 04 окт, 12:08
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Беззащитное правосудие
Россия втрое уступила Европе по обеспеченности адвокатами
Число прокуроров на 100 тыс. жителей в России оказалось самым высоким среди стран Совета Европы. При этом в России несколько меньше судей и в три раза меньше адвокатов на душу населения, чем в среднем по всем странам СЕ
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Больше всех прокуроров

В России на каждые 100 тыс. населения приходится 25 служащих органов прокуратуры, и это наивысший показатель среди стран Совета Европы (СЕ). Об этом говорится в седьмом регулярном обз​оре Европейской комиссии по эффективности правосудия. В среднем по Европе на каждые 100 тыс. населения приходится 12 прокуроров — таким образом, российский показатель превышает средний более чем в два раза.

В докладе суммированы данные 2016 года по 45 странам — членам Совета Европы. Всего в СЕ 47 государств (в отчет не попали Лихтенштейн и Сан-Марино). В отчете также приводятся данные, относящиеся к странам, которые не входят в СЕ, — Израилю и Марокко. Но средние и медианные значения рассчитаны без их учета: только для стран — членов СЕ, сказано в докладе.

Функции российской прокуратуры сильно отличаются от большинства европейских, отметила в разговоре с РБК руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Основная функция прокуратуры в России — надзор, который распространяется на все общественные институты; в уголовном процессе прокуроры только утверждают обвинительное заключение и представляют гособвинение в суде. В иностранных же правовых системах прокуроры чаще всего непосредственно расследуют уголовные дела.

По примерным оценкам в контрольно-надзорной деятельности, не связанной с уголовным преследованием, занято около 50% всех служащих органов прокуратуры, сказал РБК директор по исследованиям Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Поэтому логично, что в России вдвое больше прокуроров, чем в странах, где прокуратура лишь координирует работу органов предварительного расследования и представляет уголовные дела в суде, указал специалист.

Втрое меньше адвокатов

Судей на душу населения в России несколько меньше, чем в целом среди всех государств — членов СЕ: 18 на 100 тыс., тогда как в Европе — 21 на 100 тыс. При этом в России приходится 49,4 адвоката на каждые 100 тыс. человек; и это трехкратно меньше, чем в среднем по европейским странам (162 адвоката), говорится в отчете. Больше всего адвокатов на Кипре — 425 на 100 тыс. (по этому показателю его опережает не входящий в СЕ Израиль — 737,9 на 100 тыс.), а меньше всех — в Азербайджане (всего девять на 100 тыс.).

Небольшое по сравнению с европейскими странами количество адвокатов связано с периферийным положением адвокатуры и отсутствием состязательности правосудия, считает Новикова. «У нас основную работу по расследованию уголовных дел ведет следствие. Адвокат де-факто более или менее может работать только на судебной стадии. Только перед судом адвокат получает доступ к материалам дела, на этапе расследования доступ защиты к ним по разным причинам затруднен», — объясняет руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта». Слабая позиция адвокатуры привела к тому, что в советские времена эту профессию выбирало небольшое количество юристов; сейчас же этот институт только развивается, поясняет Новикова.

В значительной части европейских стран действует так называемая адвокатская монополия. Это значит, что любое представительство в суде может осуществлять только юрист со статусом адвоката, объяснил Титаев. В России же адвокатская монополия распространяется только на уголовный процесс, в остальных делах представлять интересы сторон может практически любой человек. «Стимулы для вхождения в адвокатуру у нас гораздо слабее: можно заниматься по сути адвокатской работой, не становясь адвокатом», — сказал директор по исследованиям ИПП.

Траты на правосудие

Судебная система России обходится в €24,2 в год на каждого гражданина, следует из доклада. Европейские страны тратят в среднем €64 на одного жителя. При этом с 2014 по 2016 год в рублях траты на правосудие возросли на 12%, но из-за обвала рубля в евро бюджет сократился на 23,6%, подсчитали в СЕ. Максимальные расходы на правосудие в пересчете на душу населения в Швейцарии (€214,8), а минимальные — в Азербайджане (€7,8).

В странах Восточной Европы, в том числе в России, в отличие от государств СЕ в целом наибольшая часть расходов — около 30% — приходится на содержание не судов, а прокуратуры. В странах Северной Европы авторы доклада обнаружили тенденцию к увеличению господдержки юридической помощи (на нее расходуется 30%).​​

Лишь 12% российского бюджета на правосудие покрывается пошлинами и сборами, следует из доклада. В Германии, Ирландии, Исландии, а также на Мальте, в Турции и на Украине сборы компенсируют до 40% бюджетных трат на судебную систему.

Лишь в половине стран — членов СЕ есть институт суда присяжных, говорится в докладе. В целом по Европе отмечается тенденция к уменьшению числа судов и их укрупнению.

Авторы: Полина Химшиашвили, Маргарита Алехина.
Теги: Совет Европы , судебная система , адвокаты , прокуроры
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