Оговоренный в сговоре

Спецпрокурор США завершил расследование связей Дональда Трампа с Москвой

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Вывод: факт вмешательства был, но сговора Дональда Трампа и Москвы нет. Улучшит ли это отношения двух стран, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Что выяснил специальный прокурор Роберт Мюллер

Расследование Мюллера началось в мае 2017 года, в нем участвовали 40 агентов ФБР и 19 юристов. В ходе разбирательств, направленных на выяснение обстоятельств предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, следствие выдало более 2,8 тыс. повесток в суд, опросило более 500 свидетелей и выписало почти 500 ордеров на обыски.

Вмешательство в выборы

В докладе по итогам расследования спецпрокурор, опираясь на данные американской разведки, подтвердил наличие вмешательства России в выборы 2016 года. Вмешательство, гласит вердикт, выражалось, во-первых, в нагнетании политических противоречий в американском обществе через социальные сети, а во-вторых, в компрометации Демократической партии путем публикаций чувствительной информации, полученной в результате кибератак.

Однако Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и российских властей, говорится в четырехстраничном резюме доклада спецпрокурора, которое 24 марта представил конгрессу генеральный прокурор США Уильям Барр. «Расследование специального прокурора не установило, что кампания Трампа или связанные с ней лица вступили в заговор или координировали свои шаги с российскими властями в действиях, направленных на вмешательство в выборы [2016 года]», — указано в документе.

Мюллер в феврале 2018 года обвинил три российские компании и 13 граждан, включая бизнесмена Евгения Пригожина в попытках повлиять на американские выборы 2016 года через подготовленную информационную кампанию в американских соцсетях. А в июле прошлого года прокурор предъявил обвинения 12 российским хакерам в причастности к взлому серверов Демократической партии. Российские власти все два года, что шло расследование, отрицали как вмешательство в выборы, так и наличие сговора с Трампом.

Препятствование правосудию

В ходе расследования Мюллер изучил, предпринимал ли Дональд Трамп попытки помешать работе следствия по делу о вмешательстве России в выборы. В мае 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР и сказал в одном из последующих интервью, что сделал это в том числе из-за событий в рамках дела о российском вмешательстве. Трампа также обвиняли за его подчеркнутую критику в адрес бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса, который решил самоустраниться от расследования о связях президента и России.

В своем докладе Мюллер изложил все факты, связанные с возможностью избранного в 2016 году президента США повлиять на ход расследования. В то же время спецпрокурор отказался выносить вердикт, должны ли описанные им действия Трампа повлечь за собой какое-либо наказание. Мюллер возложил ответственность за трактовку поступков президента на Министерство юстиции. Барр, который совмещает должность генпрокурора и главы Минюста, и его заместитель Род Розенстайн​ заключили, что «доказательства, собранные в ходе расследования специального прокурора, недостаточны, чтобы говорить о совершении им [президентом] преступлений, связанных с препятствованием правосудию».

Представленное Барром конгрессу резюме доклада Мюллера не содержит исчерпывающего ответа на обвинения в адрес Трампа, считает ​эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Поэтому, предполагает он, вопрос о правонарушениях, которые мог совершить Трамп, продолжит оставаться в фокусе внимания американской политической элиты, по крайней мере до проведения президентских выборов 2020 года.

Роберт Мюллер (Фото: Cliff Owen / AP)

Как отреагировали на публикацию итогов доклада в конгрессе

Законодатели от Демократической партии отказались считать публикацию резюме расследования точкой в разбирательствах в отношении Трампа. «Письмо генпрокурора Барра вызывает столько же новых вопросов, сколько разрешает старых», — отметили в совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер. «Тот факт, что специальный прокурор Мюллер не снимает ответственности с Трампа в связи с такими серьезными обвинениями, как препятствование правосудию, демонстрирует, насколько важно, чтобы его доклад и сопровождающие его документы были опубликованы незамедлительно», — заявили Пелоси и Шумер.

Соратник Шумера и Пелоси — председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джерральд Надлер сказал, что намерен вызвать Барра для дачи показаний, чтобы «обеспечить полную транспарентность» при изучении итогов расследования Роберта Мюллера. Надлер также выразил готовность обратиться в Верховный суд, если генпрокурор откажется публиковать полную версию доклада.

Демократы намерены продолжать расследования о вероятном сговоре Трампа с Россией на уровне комитетов конгресса. Председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шиф заявил, что располагает серьезными доказательствами сговора. В качестве примера таких доказательств он назвал встречу в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке между советниками кампании Трампа и адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году, а также беседы бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком. Обстоятельства встречи изучались и Мюллером.

В начале марта Надлер анонсировал начало масштабного расследования деятельности Трампа на предмет злоупотребления властью, воспрепятствования правосудию и связей с Россией. Комитет палаты представителей по судебным делам направил 81 письмо в правительственные и частные организации и приближенным к Трампу лицам с вопросами, злоупотреблял ли президент или члены его администрации властью, давили ли они на правосудие и участвовали ли в финансовых махинациях. Среди адресатов — сыновья президента, его зять Джаред Кушнер, помощники Трампа. Письмо получил и российский миллиардер Виктор Вексельберг, который находится под санкциями США.

Республиканцы сочли опубликованные Барром итоги расследования Мюллера доказательством невиновности Трампа. «Никакого сговора и никакого препятствования [следствию]. Этот доклад рассеял сомнения вокруг президента Трампа», — написал в Twitter председатель юридического комитета сената, республиканец Линдси Грэм, призвав демократов отказаться от дальнейшего затягивания разбирательств. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвал генпрокурора представить общественности столько информации о докладе Мюллера, сколько разрешено законом.

Сам Барр заявил о намерении как можно скорее опубликовать ту часть доклада Мюллера, обнародование которой не противоречит закону. В то же время генпрокурор отметил: американское законодательство накладывает ограничения на публикацию показаний, данные свидетелями перед большим жюри — расширенной коллегией присяжных, присутствующих на закрытых заседаниях. Вдобавок Трамп может запретить публикацию полного текста доклада, задействовав право президента на конфиденциальность переписки и бесед внутри исполнительной власти, отметил профессор права в Университете Балтимора Чарльз Тьефер.

Как итоги расследования повлияют на отношения США с Россией

«При наличии доброй воли можно многое исправить. Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время, поскольку эффект от доклада Мюллера сейчас дает все козыри в руки команды Трампа», — полагает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитата по его аккаунту в Facebook). Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в июле 2018 года говорил, что новая встреча Трампа и президента России Владимира Путина произойдет не раньше, чем закончится расследование Мюллера. Вполне возможно, что Трамп сейчас снова заявит о своем намерении поговорить с Владимиром Путиным, поскольку он будет изо всех сил отыгрывать успех, которым для него обернулся итог расследования Мюллера, допустил в разговоре с РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Однако в целом в отношениях ничего не изменится, объясняет эксперт: «Не во встречах президента дело, а в том, что нет повестки для переговоров. Ранее стороны могли обсуждать вопросы стратегической стабильности и Сирию, однако после решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и решения Трампа вывести войска из Сирии вопросов для обсуждения почти не осталось». Отношения между странами по-прежнему плохие, нет основания ждать каких-то изменений, категоричен Лукьянов. Поскольку вопрос о возможных правонарушениях Трампа остается, это сделает отношения России и США еще более напряженными, сказал РБК Ослунд.

«Если с Трампа снята часть обвинений, то с России — нет, и любые подвижки в отношениях двух стран будут тщательно анализироваться. Трамп не будет полностью свободен в отношениях с Россией», — сказал РБК программный директор «Валдайского клуба», директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

Трудность заключается в том, что одни важные для Москвы вопросы, такие как санкции, администрация президента США не способна сейчас решать самостоятельно, в других — таких как стратегическая стабильность — администрация ориентирована не на диалог, а на односторонние действия, а по третьим, например ситуации на Украине, имеется двухпартийный консенсус на сдерживание России. Таким образом, шансов на новый российско-американский саммит теоретически становится больше, но его содержательное наполнение по-прежнему невелико, добавляет эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков.