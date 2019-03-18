Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США

Противники президента Трампа используют любой прогресс в диалоге с Россией как доказательство сговора Белого дома и Кремля. Это делает невозможным полноценный диалог двух стран, уверен советник президента США Джон Болтон

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Обвинения в «сговоре с Россией», которые озвучиваются какждый раз при попытке договориться о чем-либо с Россией, мешают Вашингтону в диалоге с Москвой. Об этом заявил в программе The Cats Roundtable советник президента США Джон Болтон.

«Очень сложно добиться прогресса в отношениях с Россией, когда все, что делается, используется оппонентами Трампа в качестве доказательства сговора с Россией». Я на протяжении долгого времени вел переговоры с Россией по множеству вопросов... Но политическая атмосфера в Вашингтоне делает эту работу очень сложной», — заявил Болтон.

При этом советник Трампа напомнил, что Белый дом принимает жесткие меры в отношении России, включая введение санкций.

О том, что непрекращающиеся обвинения во вмешательстве России в выборы в США вредят процессу диалога двух стран ранее заявлял и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что это делается при «полном отсутствии доказательной базы». Москва готова к восстановлению диалога, но для этого «требуется отказ наших американских коллег от эгоцентризма и переход к равноправному общению на основе взаимного учета интересов», подчеркивал Антонов.

​Расследование дела о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года ​ведется в США с 2017 года под контролем Мюллера. Конкретные сроки окончания расследования неизвестны. В конце февраля CNN сообщал, что о результатах будет объявлено в ближайшее время.