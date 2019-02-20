Bloomberg узнал о «плане Б» ФБР по расследованию о «вмешательстве России»

ФБР США в 2017 году подготовила запасной план для продолжения расследования возможного вмешательства России в президентские выборы. Сделано это было в связи с увольнением главы ведомства

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Тайный план был разработан в Федеральном бюро расследований после того, как президент Дональд Трамп снял с должности Джеймса Коми, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Было решено сделать так, чтобы увольнение любого из высокопоставленных сотрудников не могло уничтожить собранную агентами информацию.

Придумать «план Б» поручил Эндрю Маккейб, который исполнял обязанности директора ФБР после Коми. Собеседники Bloomberg, однако, не стали говорить, в чем конкретно заключалась задумка руководства бюро. Известно лишь, что любой решивший прекратить расследование должен был бы подробно мотивировать свои действия.

Сам Маккейб, который неоднократно критиковал Трампа, был уволен из ФБР по решению генерального прокурора Джеффа Сешнса. Чиновника обвинили в предвзятости после того, как выяснилось, что бюро не стало предъявлять официальных обвинений экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, использовавшей личную почту для передачи секретной информации.

Помимо этого, выяснилось, что жена Маккейба, которая баллотировалась в сенат Виргинии, получала пожертвования в избирательный фонд от тогдашнего губернатора Терри Маколиффа, который является членом Демократической партии и во время президентской кампании 2016 года был активным сторонником Хиллари Клинтон.

В августе прошлого года Трамп назвал Коми и других уволенных руководителей ФБР «лузерами» и «клоунами». По его словам, они разрушили звездную репутацию бюро, вернуть которую будет очень сложно.