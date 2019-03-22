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Губернаторская реновация
Газета № 034 (2989) Политика,
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Губернаторская реновация
Главами Оренбургской и Мурманской областей назначены выходцы из структур Виктора Вексельберга
Главы Оренбургской и Мурманской областей Юрий Берг и Марина Ковтун, чьи полномочия истекали в этом году, ушли в отставку. Кремль назначил в проблемные регионы молодых варягов, работавших в структурах Виктора Вексельберга
Владимир Путин и Андрей Чибис (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В четверг, 21 марта, ушли в досрочную отставку губернаторы Оренбургской и Мурманской областей Юрий Берг и Марина Ковтун. ​На их места Владимир Путин назначил председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера и заместителя министра строительства по ЖКХ Андрея Чибиса соответственно. С обоими президент провел встречи в Кремле.

Общие черты новых губернаторов: они были в президентском кадровом резерве, а также имели опыт работы в федеральных или региональных органах власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что связь с регионом не является решающим условием для назначения. В пример был приведен Андрей Чибис, который не имеет никакого отношения к Мурманску, но имеет «неоценимый» опыт в качестве замминистра строительства. Прежде с Оренбуржьем не был связан и Денис Паслер.

Технократ — в Оренбург

В заявлении об отставке Юрий Берг поблагодарил земляков за доверие и уточнил, что остается жить в регионе вместе со своими детьми и внуками. В заслугу себе он поставил лидерство региона в области альтернативной энергетики в стране.

Юрий Берг родился в селе Ныроб Пермской области, но вскоре его семья переехала в оренбуржский Орск. Выпускник Астраханского мореходного училища работал слесарем в тресте «Оренбургспецстрой». Позже посвятил 16 лет преподавательской карьере: в советское время вел уроки в местной школе № 11, в 1985 году стал директором школы № 15. В 1990–2000-х годах руководил рядом орских компаний.

В 1992-м стал замглавы администрации Орска. В 2005 году возглавил город и спустя пять лет — область. Весной 2014 года ушел в досрочную отставку ради переизбрания губернатором. На выборах он получил более 80%.

65-летнего Берга убрали в первую очередь из-за возраста в рамках общей ротации губернаторов и учтя опыт поражений кандидатов от власти в прошлом году, считает Кирилл Петров из «Минченко консалтинг». Оренбургский губернатор выглядел как представитель истеблишмента старых генераций, а нужно удовлетворять запрос на обновление, согласен политолог Михаил Виноградов.

Он связал отставку Берга в том числе с внутриэлитными конфликтами в регионе (орская группа Берга теснила оренбургские элиты) и активизацией силовиков. В прошлом году в Оренбурге арестовали вице-мэра по градостроительству Геннадия Борисова, а потом и экс-главу города Евгения Арапова — по делу о взятках от местного бизнесмена. Экс-министра спорта Оренбургской области Олега Пивунова обвиняли в злоупотреблении полномочиями, а министра сельского хозяйства Михаила Маслова — в незаконном финансировании агрохолдинга.

Прославил область прошлогодний постановочный ролик про будни регионального министерства лесного хозяйства. В нем чиновники играют в карты, много пьют, охотятся и показывают стриптиз. Шуточное видео привело к отставке министра лесного хозяйства Виктора Тонких и трех его заместителей.

Более половины валового продукта Оренбургской области создает промышленность, прежде всего нефтегазовая и металлургическая. Эксперт по экономике регионов Наталья Зубаревич отмечает угрозу сокращений на крупных предприятиях: ресурсов на территории остается немного, а импульсов для развития активов советских времен нет. О масштабных сокращениях на предприятиях области в последнее время сообщали оренбуржские СМИ.

Экономика Оренбургской области

Валовый региональный продукт края вырос с 413,4 млрд руб. в 2009 году до 823,1 млрд руб. в 2017-м. Профицит бюджета области в 2009 году составил 170 млн руб. На 2019 год запланированный дефицит бюджета составляет 4,7 млрд руб.

Население региона снизилось с 2,03 млн человек в 2010 году до 1,96 млн в 2019 году. Уровень безработицы в области снизился с 8,8% в 2009 году до 5,1% в 2018-м. Средняя зарплата в 2009 году составляла 13,5 тыс. руб., в 2018-м — 30,5 тыс. руб.

Преемник Берга Денис Паслер возглавлял крупнейшую частную компанию в стране в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс», которую контролирует группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга. Оренбургская область хотя и не была приоритетом для активов Вексельберга, но входила в орбиту его интересов еще со времен работы Тюменской нефтяной компании.

Кирилл Петров увидел в назначении Паслера продолжение курса Кремля на тестирование «молодых технократов». У 40-летнего Паслера имеется серьезный политический опыт в родной ему Свердловской области — он избирался в облдуму от «Единой России», при губернаторе Евгении Куйвашеве в 2012–2016 годах возглавлял региональное правительство.

Из этого же региона вышли два других ранее назначенных губернатора — экс-мэр Нижнего Тагила и магаданский губернатор Сергей Носов, а также глава Омской области справедливоросс Александр Бурков.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в разговоре с РБК назвал Паслера толковым чиновником с настоящим образованием: «Молодой, умеет личный прием вести, людей не боится».

Денис Паслер (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Адвокат — в Мурманск

Марина Ковтун в четверг на брифинге рассказала о своей просьбе к президенту о досрочной отставке, объяснив ее необходимостью «обновления в высших эшелонах власти».

Основной причиной отставки Ковтун собеседник РБК, близкий к администрации президента, называл внутриэлитные конфликты. У губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой», говорил один из источников РБК, близких к руководству региона.

В 2017 году в отношении ряда чиновников из команды Ковтун были возбуждены уголовные дела — их фигурантами стали замглавы аппарата правительства региона Эдуард Никрашевский и бывший вице-губернатор Игорь Бабенко. На «серьезное давление» и травлю со стороны силовиков после ареста Бабенко жаловалась сама Ковтун.

На решение Кремля о смене главы области повлияла история со вторыми турами губернаторских выборов в ряде регионов в 2018 году, говорил ранее собеседник, близкий к администрации президента. «Кремль не готов рисковать результатами кампаний, позволяя губернаторам, переизбрание которых неочевидно, баллотироваться на новый срок», — пояснил он.

Марина Ковтун родилась в 1962 году в Мурманске. В советское время работала в мурманском обкоме ВЛКСМ, затем возглавила кольский районный комитет комсомола. В 1990–2000-е годы занимала ряд постов в областной администрации. В 2005 году перешла в Федеральное агентство по туризму, но в 2006-м вернулась в Мурманск. С 2009 по 2011 год работала помощником, а затем заместителем гендиректора Кольской ГМК.

В конце 2011 года избралась в облдуму по спискам «Единой России», в 2012-м указом Дмитрия Медведева получила пост губернатора. В 2014 году Ковтун подала в отставку и переизбралась на новый срок на досрочных выборах, набрав 64,7% голосов. Ее полномочия как губернатора Мурманской области истекали осенью 2019 года.

Экономика Мурманской области

За время руководства Мариной Ковтун валовый региональный продукт (ВРП) увеличился с 284 млрд руб. в 2012 году до 446 млрд руб. в 2017 году, следует из данных Росстата. ВРП на душу населения — с 362 тыс. до 591 тыс. руб. Валовый региональный продукт по большей части состоит из добычи полезных ископаемых, рыболовной отрасли, сферы транспорта и связи, следует из отчетов областного правительства.

Дефицит бюджета области за семь лет снизился с 5,1 млрд до 338 млн руб. Численность населения области уменьшилась с 788 тыс. до 748 тыс. человек.​ Уровень безработицы в последнем квартале 2018 года составил 8%. Размер среднемесячной заработной платы в области с 2012 года увеличился на 59% (57,6 тыс. руб. в 2018 году).

В области остро стоит проблема эффективного теплоснабжения и мазутозависимости. Местные теплопредприятия из-за удорожания мазута в 2019 году получат убытки 10 млрд руб., предупреждала Ковтун на последнем Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Новому губернатору придется непросто: продолжается депопуляция, население уезжает, ситуацию усугубляет политика сокращений на производствах, уверена Наталья Зубаревич. Кроме того, это геополитически важный регион, на территории находится огромное количество военных, и Андрей Чибис «будет очень несвободен в принятии решений», рассуждает эксперт.

Совершенно очевидно, что за постсоветский период регион сдал и из относительно развитых экономически перешел в группу середняков, подытожила Зубаревич. Она не видит больших драйверов развития области.

40-летний Андрей Чибис родился в Чебоксарах, получил юридическое образование, в 2004-м стал советником губернатора Рязанской области, затем возглавил экспертный отдел в администрации главы Чувашии. В 2013 году стал замглавы Минстроя, спустя год занял пост главного жилищного инспектора страны. В Минстрое Чибис курировал подготовку стратегии развития ЖКХ в России, вопросы создания комфортной городской среды и цифровизации отрасли.

С 2008 по 2011 год Андрей Чибис работал в структурах предпринимателя Виктора Вексельберга — возглавлял совет директоров и был директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы», который входит в группу компаний «Ренова».

Виктора Вексельберга можно считать одним из основных выгодоприобретателей от этого «губернаторопада», заключил политконсультант Дмитрий Фетисов. «Еще не так давно у Вексельберга были непростые отношения как с Кремлем, так и с силовиками, — отметил эксперт. — Сейчас же Кремль, назначая врио глав регионов выходцев из структур Вексельберга, показывает, что конфликт улажен и бизнесмен на хорошем счету у администрации президента, что значительно повышает его статус».

О том, что в администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов этой весной, источники РБК рассказывали в прошлом октябре. За три последних дня Кремль успел поменять пять глав регионов. Во вторник со своего поста ушел челябинский губернатор Борис Дубровский — его сменил первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Утром в среду стало известно, что заявление об отставке подал глава Республики Алтай Александр Бердников — на смену ему пришел председатель совета НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.​ В тот же день Калмыкию вместо Алексея Орлова возглавил экс-сенатор, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

Авторы: Владимир Дергачев, Елизавета Антонова.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: отставки губернаторов , Оренбург , Мурманская область
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