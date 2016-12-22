Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Вторые туры — 2018, 07:30
0
Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Вторые туры губернаторских выборов проходят в Хабаровском крае и Владимирской области. Голосование в Хакасии состоится в октябре, так как действующий глава региона снял свою кандидатуру. Как проходит второй тур — в обзоре РБК
Хабаровский край
- Кандидаты: действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.
- Участки в Хабаровском крае открылись в 1:00 мск. Голосование там завершится в 13:00 мск.
- Явка на 12:00 местного времени (05:00 мск) составила 19,89% — на 3,46% выше чем на это же время в первом туре выборов.
- Рабочая группа Хабаровского избиркома рекомендовала вынести предупреждение или открыть административное производство в отношении Фургала за размещение им на своей странице в социальной сети Instagram ролика, который комиссия сочла агитационным. Также признаны незаконными агитационные материалы (интервью и буклет с фотографией кандидата), распространяемые в день тишины.
- 22 сентября в краевой избирком поступили жалобы на Фургала из-за нарушения дня тишины, а том числе в связи с массовым распространением агитационных материалов.
- 10 жалоб на нарушение хода выборов подали представители ЛДПР, сообщило агентство «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на краевой избирком.
- В первом туре выборов 9 сентября кандидат от ЛДПР Фургал опередил главу региона Шпорта. Они набрали 35,81% и 35,62% соответственно. Вскоре после этого Шпорт предложил Фургалу работу своим первым заместителем. Тот согласился, но снимать свою кандидатуру с выборов не стал.
Владимирская область
- Кандидаты: действующий губернатор Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин.
- Избирательные участки откроются в 8:00.
- В первом туре выборов действующий губернатор обошла своего конкурента, набрав 36,42% голосов против 31,36% у Сипягина.
Несостоявшиеся выборы в Хакасии
23 сентября в России должны были пройти вторые туры в трех, а не двух регионах. Однако 21 сентября свою кандидатуру снял действующий глава Хакасии Виктор Зимин, объяснив свое решение состоянием здоровья. Несколько источников РБК сообщили, что причиной стал звонок из Кремля в связи с отсутствием шансов на победу. В первом туре 9 сентября он уступил своему конкуренту, представителю КПРФ Валентину Коновалову — 32,4% голосов против 44,81%.
Теперь выборы в Хакасии пройдут 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России».