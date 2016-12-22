Вторые туры губернаторских выборов. Главное

Несостоявшиеся выборы в Хакасии

23 сентября в России должны были пройти вторые туры в трех, а не двух регионах. Однако 21 сентября свою кандидатуру снял действующий глава Хакасии Виктор Зимин, объяснив свое решение состоянием здоровья. Несколько источников РБК сообщили, что причиной стал звонок из Кремля в связи с отсутствием шансов на победу. В первом туре 9 сентября он уступил своему конкуренту, представителю КПРФ Валентину Коновалову — 32,4% голосов против 44,81%.

Теперь выборы в Хакасии пройдут 7 октября. Соперником Коновалова станет показавший третий результат Андрей Филягин от «Справедливой России».

