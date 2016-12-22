Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.



Как полагает следствие, он и его заместитель Геннадий Борисов​, который был арестован по подозрению во взяточничество, получил от генерального директора коммерческой организации 600 тыс. руб. За эти деньги Арапов и Борисов должны были покровительствовать этому предпринимателю в сфере строительства и продажи объектов недвижимости на территории Оренбурга.

В СК отметили, что из этих денег Арапову достались 400 тыс. руб, а Борисову — 200 тыс. руб. Мэр Оренбурга был задержан, в качестве подозреваемого. В ведомстве сообщили, что в служебном кабинете градоначальника были изъяты 4,2 млн руб. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение этих средств. «Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте», — говорится в заявлении ведомства.

Пресс-секретарь оренбургской мэрии Ольга Лопатинская рассказала РБК, что Арапов в понедельник, 13 августа, заявил, что у него в кабинете проходил обыск и он готов оказать содействие следствию из-за задержания своего заместителя. «Сейчас мэр находится на больничном, на это время его обязанности будет исполнять первый заместитель Сергей Николаев. По уголовному делу пока нет информации у меня», — сказала Ольга Лопатинская. Также она подтвердила задержание Арапова. По ее словам, мэр Оренбурга в настоящее время находится в больнице.

Как сообщается на сайте администрации Оренбурга, Арапову 47 лет. Он занимал должность мэра с ноября 2010 года, а затем был переизбран 30 октября 2015 года.