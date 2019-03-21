Губернатор Мурманской области объявила об отставке

Несколькими днями ранее источники РБК сообщили, что Марина Ковтун уже написала заявление об отставке. Она занимала пост главы региона с 2012 года

Марина Ковтун (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает «РИА Новости».

Она заявила журналистам, что попросила президента Владимира Путина о досрочном уходе со своего поста и указала, что не будет участвовать в новых губернаторских выборах в 2019 году.

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо. Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом», — сказала она.

Ковтун отметила, что решение об отставке было для нее трудным, но, тем не менее, она считает, что так будет лучше. ​«Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», — добавила она.

Ковтун руководила Мурманской областью с 2012 года. Ее полномочия истекали в 2019 году.