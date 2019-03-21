Песков назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов, передает корреспондент РБК.

«Они все так или иначе являются участниками последних волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были в обойме этого президентского резерва», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что дополнительным критерием является опыт работы в федеральных или региональных органах власти.

Песков отметил, что связь с регионом не играет решающей роли. В частности, у Андрея Чибиса нет связи с Мурманской областью, однако «трудно переоценить» его опыт в качестве замминистра строительства, который имеет «критическое значение» для любого региона, пояснил представитель Кремля. При этом, как указал Песков, в случае Бату Хасикова, нового главы Калмыкии, связь с регионом играла важную роль.

Ранее в отставку ушли главы Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республики Алтай и Калмыкии.