Разговор на союзных тонах

Какие шансы у России и Белоруссии разрешить экономический спор

Встреча президентов России и Белоруссии в Москве закончилась договоренностью, что для разрешения экономических споров будет создана рабочая группа; она же займется вопросами интеграции. Но Минск вряд ли пойдет на серьезные уступки

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

О чем договорились в Кремле

Официальный итог четырехчасовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших 25 декабря в Кремле, изложил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов (его слова передал ТАСС): будет создана российско-белорусская рабочая группа, в которую войдут представители правительств двух стран. Они подготовят предложения по их дальнейшей интеграции и решению «тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства», пояснил вице-премьер. ​Он воздержался от ответа на вопрос, удалось ли сторонам договориться о компенсации Белоруссии убытков в связи с проводимым в России налоговым маневром, на чем настаивает Минск.​

Встрече двух лидеров предшествовали резкие высказывания с обеих сторон. За день до вылета в Москву Лукашенко сказал, что не будет больше называть Россию братским государством. «Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — пояснил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

В России на это отреагировал сначала Силуанов, а потом и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первый заявил о потере доверия к Белоруссии. «Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь; вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — сказал Силуанов. Вице-премьер припомнил «все эти растворители», подсанкционную продукцию, которая идет в Россию через Белоруссию, подакцизные товары — «сигареты низких сортов», тоже нелегально попадающие на российский рынок из Белоруссии. Песков, говоря об отношениях с Белоруссией, также не стал использовать слово «братские», назвав их «особыми союзническими».

Президенты России и Белоруссии проведут до конца года еще одну встречу, чтобы решить неотложные вопросы, сообщил телеканал «Беларусь-1». Как заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт (цитата по БелТА), на встрече 25 декабря удалось сблизить позиции сторон по всем вопросам.

О чем спорят Минск и Москва

Из-за завершения налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), стоимость российской нефти для Белоруссии увеличится. Дело в том, что Белоруссия как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра окажется на равных с другими покупателями. Минск оценивает свои потенциальные потери из-за этого в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года) и просит у Москвы компенсацию.

По оценкам Силуанова, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год — «огромные деньги». «Мы бы хотели встречные шаги. Мы должны знать, за что такую субсидию должны давать нашему соседу», — сказал он. «Наш налоговый маневр — это наше внутреннее дело. Если хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, давайте равновыгодную политику проводить», — добавил вице-премьер. В середине декабря он также уточнял, что Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний выплатить компенсации за налоговый маневр.

Еще одна причина для спора между Москвой и Минском — тарифы на российский газ. 6 декабря, во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко пожаловался на невозможность конкурировать с Россией из-за того, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70. В ответ на это Владимир Путин возразил, что если бы Россия поставляла газ в Белоруссию по рыночным ценам, то Минск бы платил более $200 за 1 тыс. куб. м. Вечером в тот же день белорусский лидер сообщил журналистам, что принес извинения Путину за «бурный» спор о ценах на газ.

Белоруссия ежегодно закупает у России 25 млрд куб. м газа и 24 млн т нефти; это, «пусть даже без таможенных пошлин <…> огромные деньги», заявил Лукашенко 14 декабря на встрече с росси​йскими журналистами. «Когда мы покупаем без таможенных пошлин ваши товары, то вы должны иметь в виду, что и своими товарами мы торгуем на российском рынке без таможенных пошлин», — добавил он, напомнив, что товарооборот двух стран в «лучшие времена» доходил до $47 млрд.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Общий объем импорта Белоруссии за десять месяцев 2018 года составил $32 млрд, из которых на машины и оборудование приходится $7,4 млрд, черные и цветные металлы — $3,2 млрд, продукцию химической промышленности — $4,5 млрд, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

На что может претендовать Москва

В последние годы Россия перекредитовывала Минск на сумму до $1 млрд в год. Однако постепенно финансовая помощь сокращалась. «Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Белоруссии и поддержке соседа», — отмечали эксперты Центра развития ВШЭ в октябре. Прямые инвестиции из России в белорусскую экономику, по данным Банка России, в 2017 году опустились до минимума с 2006 года, составив $455,7 млн.

Если в 2017 году Белоруссия получила от России $700 млн сроком на десять лет, то в 2019 году, по словам Антона Силуанова, сумма кредита составит $630 млн. Изначально Белоруссия запрашивала $1 млрд. Эта сумма нужна Минску для погашения части долга перед Россией, а также Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР).

Минфин пока согласился рассматривать только рефинансирование долга перед Россией. Выделит ли Россия дополнительные средства — вопрос политического выбора, сказал РБК директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. «Технически никаких проблем, чтобы дать взаймы белорусской экономике, нет. Вопрос в том, продлит ли Россия функционирование сложившейся в Белоруссии экономической модели или начнет действия по ее изменению», — пояснил он. Среди вариантов помощи, по его словам, могут быть кредиты — как прямые, так и через межгосударственные банковские структуры, которые частично покрыли бы потребности экономики и пошли на модернизацию производств и рост секторов, не зависящих напрямую от российских энергоресурсов. Смягчить последствия налогового маневра также помогло бы снижение нетарифных барьеров. Благодаря этому белорусские производители получили бы дополнительный доступ на российский рынок, заключил эксперт.

На долю России в импорте Белоруссии приходится около 60%. В качестве компенсации за скидки по нефти и газу Россия может настаивать на увеличении поставок своей продукции на рынок Белоруссии, считает Худалов. По мнению эксперта, было бы правильно предложить белорусским авиаперевозчикам российские самолеты Sukhoi Superjet и перспективные MC-21, а также продукцию российского химпрома и металлургии.

России нужна военная база на территории Белоруссии, но ее может устроить и просто расширение военного сотрудничества, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей ​Макаркин. Он также напоминает, что Москва заинтересована в покупке контрольных пакетов белорусских НПЗ, но ранее Минск был готов их продать по цене значительно выше рынка.

Готов ли Минск к уступкам

Какими именно вопросами интеграции будет заниматься правительственная группа, Силуанов 25 декабря не сообщил. Ранее предложения российских чиновников о необходимости углубления взаимодействия в рамках договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года Лукашенко раскритиковал. ​«Можно проще сказать: слушайте, получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: вот такие вот вещи, они во имя чего делаются? Россия готова сегодня принять Беларусь областями или целиком в состав России? <...> Нам же скажут, что вы за нефть продали страну», — возмущался он на встрече с российскими журналистами 14 декабря.

Лукашенко предложили условия партнерства, которые расходятся с прежними не в пользу Белоруссии — этим объясняется нынешнее обострение отношений между странами, считает белорусский экономист Ярослав Романчук. «Также есть точка зрения, что Москва предложила ему большую интеграцию: союзный парламент, общие таможенные правила и т.д., что явно не входит в планы Лукашенко», — говорит эксперт. Если Лукашенко отказывается от предложения России, которое предполагает взамен экономические преференции, тогда в ближайшие годы ему придется проводить в стране системные реформы, что повлечет за собой сокращение социальных программ, делает вывод Романчук.

Россия, находящаяся под санкциями, вынуждена проводить инвентаризацию своих экономических отношений со странами-союзниками, отмечает старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

Из выступления Дмитрия Медведева в Минске следует, что Москва взамен на экономические преференции хочет получить политические гарантии, отмечает Дзермант, — премьер-министр ссылался на договор о создании Союзного государства, направленного на создание единого политического, экономического и культурного пространства между странами. «Видимо, в России есть определенное недовольство многовекторной политикой Белоруссии. Минск занимает сдержанную позицию по отношению к конфликту на востоке Украины, ведет самостоятельные переговоры с Западом о снятии санкций и т.д. Это тоже может вызывать раздражение», — заключает Дзермант.

По мнению Макаркина, Россия хотела бы вернуться к обсуждению перехода на единую валюту с Белоруссией, но ранее Лукашенко выступал за два эмиссионных центра — в Москве и Минске. В случае единого эмиссионного центра в Москве Лукашенко лишился бы контроля над экономикой своей страны, уточняет эксперт.

Оба белорусских эксперта — Романчук и Дзермант — исключают связь жесткой позиции Лукашенко с возможностью выборов президента Белоруссии в 2019 году. По плану президентские и парламентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Однако в Белоруссии уже переносили выборы главы государства, а председатель ЦИК республики Лидия Ермошина заявляла, что целесообразно развести две кампании, в этом случае одна может пройти в 2019 году.