Силуанов пообещал рассмотреть рефинансирование долга Белоруссии

Министерство финансов России рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на рефинансирование долга перед Россией в 2019 году. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед Россией, это сумма около $630 млн», — сказал он.

Он отметил, что Белоруссия запрашивала $1 млрд, но он включает в себя все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). Однако пока Минфин будет рассматривать рефинансирование долга только перед Россией, добавил Силуанов.

В сентябре 2017 года Белоруссия получила от России кредит на $700 млн. Его предоставили сроком на десять лет на погашение ранее выданных Россией кредитов.

В августе 2018 года агентство Reuters узнало, что Россия отказалась предоставлять кредит Белоруссии на сумму $1 млрд, а также заблокировала перечисление республике двух кредитов из ЕФСР. По данным агентства, в июле Москва также приостановила выплату по механизму «перетаможки» и работу по предоставлению кредита на $1 млрд, передвинув сроки на 2019 год.