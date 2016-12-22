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Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России
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Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России
Экономика, 19:49
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Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России
Налоговый маневр в России может обернуться для Белоруссии потерей $10 млрд, полагают в белорусском Минфине. Избежать негативного сценария можно только в том случае, если Россия выплатит Минску компенсацию
Посольство России в Минске (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В ближайшие шесть лет Белоруссия может потерять ​до $10 млрд из-за налогового маневра России в нефтяной отрасли, если та не даст компенсацию, ​заявил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец. Об этом сообщает TUT.by.

Белковец отметил, что в целом существует два сценария развития ситуации, один из которых предусматривает выплату Россией компенсации. «Если говорить про самый негативный сценарий, когда никакого решения не достигнуто, все разошлись по своим комнатам, то мы начинаем нести определенные убытки. Как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — пояснил он.

«Если ничего не менять, то глобальные потери в течение шести лет при реализации налогового маневра составят порядка $10 млрд, из которых $3 млрд — выпадающие доходы бюджета, $6 млрд — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Белковец.

Замминистра финансов Белоруссии отметил, что в бюджет страны в 2019 году компенсация от России не закладывается. В то же время он подчеркнул, что Белоруссия «находит понимание с российской стороны» и обсуждает «механизм и коэффициент компенсации».

В конце сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ему удалось окончательно договориться с президентом Владимиром Путиным в решении вопросов о расчетах за поставки нефти и газа. С начала ноября руководство двух стран обсуждает механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России. Окончательно решить вопрос планируется к середине декабря.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. С начала июля правительство договорилось о заморозке цен на топливо с ключевыми нефтяными компаниями, а в начале ноября условилось о продолжении заморозки до конца года под угрозой введения пошлин.

Авторы: Илья Лакстыгал, Георгий Тадтаев.
Теги: Белоруссия , налоговый маневр в нефтяной отрасли
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