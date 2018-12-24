«Нас с Сергеем Чемезовымтандем вполне устраивает»

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК рассказал о подготовке ОАК к продаже «рано или поздно», расчетах с покупателями С-400 и господдержке алюминиевой индустрии на фоне санкций против UC Rusal

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Будем очень внимательно мониторить первый квартал»

— Готова ли российская промышленность к новому санкционному раунду с точки зрения работы с зарубежными поставщиками и потребителями и с точки зрения разработки контрсанкционного законодательства?

— Мы в этой системе координат живем не первый год. Со времен Советского Союза с коротким промежутком времени после его распада, в который все было достаточно ровно и спокойно. Тогда промышленность разваливалась, поэтому никто нам санкций не объявлял. Мы разваливались, и все были счастливы, осваивая наш рынок.

Как только мы почувствовали уверенность и начали активно восстанавливать свои отрасли экономики, естественно, начинают появляться санкции. Я не могу спрогнозировать очередной виток, когда он будет и в каком формате, но могу сказать одно — каждый раз с любыми новыми вводными мы стараемся создавать условия, при которых эти санкции проходили бы максимально комфортно для отраслей экономики и, в частности, обрабатывающих отраслей промышленности.

Запас прочности связан в первую очередь с тем, чтобы наши российские институты развития, финансовые институты и компании, которые используют продукцию структур, которые попадают под санкции, продолжали оказывать им поддержку и приобретали продукцию. Если это будет, то у нас будет внутренний спрос. Хотя он не безграничный. Внешние рынки тоже достаточно чувствительно относятся к санкционным компаниям и к продукции, которую они производят, но мы стараемся находить пути для поставок на внешние рынки.

— С каким результатом основные отрасли завершают этот год?

— Мы увидим окончательный результат в январе, но, если брать предварительные итоги за десять месяцев, промышленность выросла на 3% с небольшим, обрабатывающая промышленность чуть выше — почти 4%.

Есть чемпионы, где рост составил 40%, например транспортное машиностроение. Химический комплекс и лесоперерабатывающие предприятия продемонстрировали хорошую динамику.

Машиностроение в этом году находится в положительной зоне, поэтому ждем начала следующего года, исходя из того, что с 1 января будет увеличен НДС. Мы не предполагаем каких-то резких колебаний, но тем не менее будем очень внимательно мониторить первый квартал, чтобы внести коррективы в отраслевые программы.

«Мы стараемся доллары использовать, если только другого ничего нельзя»

— Отход от доллара в крупных торговых контрактах — это реально? Есть примеры?

— Конечно, реально, потому что мы это делаем на практике.

— Можете назвать контракты, которые были пересчитаны в альтернативные валюты?

— Вы хотите, чтобы я назвал вам компании, чтобы в следующий раз их точно пометили во всех местах? Думаю, что лучше не называть компании. Я просто могу вам сказать, что во многих отраслях промышленности, где возникает ситуация, связанная с санкционным режимом, и даже в превентивном порядке мы стараемся использовать механизмы национальных валют либо евро как одну из валют, которая используется во взаиморасчетах. Мы как раз стараемся доллары в расчетах использовать, если только другого ничего нельзя применить. В первую очередь, конечно, это касается компаний санкционных.

— Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что за С-400 Индия будет расплачиваться рублями, а как организована эта схема расчета?

— Могу сказать одно, что слова вице-премьера, конечно, подтверждаю и что Индия — это не исключение. Речь в данном случае (по оплате поставок С-400. — РБК) идет и о Турции, и о Китае, и о других странах.

— Тоже рублевые расчеты по поставкам?

— Мы используем разные форматы, в том числе рубли. Это и национальная валюта тех стран, которые с нами рассчитываются, и рубли, которые приобретаются на бирже, там разные форматы.

— Используются бартерные схемы?

— Бартерных схем на сегодняшний день мы пока не использовали. Это самый сложный инструмент. Мы это проходили в начале 1990-х годов. Помню прекрасно, когда ввозились изделия из кожи, их можно было продать, потом рассчитаться с нашими предприятиями либо китайской тушенкой, либо пуховиками. Пока до такого не дошли, и есть другие, уже давно зарекомендовавшие себя более современные формы расчетов.

«Основная работа в алюминиевой отрасли не направлена на поддержку UC Rusal»

— Как вы оцениваете условия снятия санкций с «Русала»?

— На сегодняшний день сложно дать оценку условиям снятия санкций, поскольку все зависит от деталей, обсуждение которых не носит публичный характер, да и сами санкции пока не сняты.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

— Господдержка компании сохранится?

— Основная работа Минпромторга в отношении алюминиевой отрасли не направлена на поддержку UC Rusal, наша ключевая задача — изменение производственного баланса в сторону увеличения производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, развитие инновационных производств и современных технологий, которые обеспечивают в том числе рост региональных экономик и социальную стабильность.

— Видите ли вы риски для производителей труб остаться без крупных заказов «Газпрома», если монополия продолжит заключать контракты с единственным поставщиком?

— Для естественных монополий, таких как «Газпром», это хорошо, поскольку позволяет минимизировать издержки. Но дисбаланс в размещении заказов при действующих механизмах закупок и с учетом снижения внутреннего потребления — это существенные риски для трубных компаний в части их обязательств, в том числе социальных. Основной потребитель труб большого диаметра на российском рынке — «Газпром», на который приходится 58% спроса. А суммарные мощности шести ведущих предприятий по производству труб — около 6 млн т, и загружены они не более чем на 50%.

В конце ноября в Минпромторге прошло совещание с участием представителей ФАС, «Газпрома», а также ключевых компаний трубной отрасли. В принципе у нас есть общее понимание того, что нужно разработать некие правила игры в виде стандарта закупок, который позволил бы нивелировать риски и отвечал бы интересам всех заинтересованных сторон — и производителей, и потребителей. Принятие данного стандарта позволит сбалансировать загрузку предприятий и устранить возможные риски при возникновении каких-либо непредвиденных ситуаций.

— Арестованный в Японии Карлос Гон останется во главе СП «Ростеха» и Allianz Rostec?

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что не управляю альянсом. Я его видел всего один раз, но насколько человек, с одной стороны, импульсивный, с другой стороны, динамичный и результативный.

— Работа с ним была на пользу АвтоВАЗу?

— Конечно.

— Разработка производства отечественных турбин будет совместным проектом «Ростеха» и «Силовых машин»?

— В первую очередь это будет проект «Силовых машин». Что касается «Ростеха», то на предприятии «Сатурн» в рамках консорциума с ПАО «Интер РАО» и «Роснано» ведется разработка 110-мегаваттной турбины, она несколько раз дорабатывалась, и сам проект был переработан. К сожалению, там были достаточно серьезные технические изменения, и это повлекло за собой перенесение сроков испытания и запуска в серийное производство. Я очень надеюсь, что летом следующего года мы получим положительный результат. Но гарантировать здесь ничего невозможно, потому что турбину такой мощности предприятие самостоятельно разрабатывает впервые, и ниша сама по себе специфическая. Однако я очень надеюсь, чтобы не сглазить, что мы все-таки завершим этот проект с плюсом.

— А «Силовые машины»?

— Что касается «Силовых машин», то это и проект более мощных турбин, 160–170 МВт, и, наоборот, газовых турбин меньшей, 65-мегаваттной мощности. Если в части «Сатурна» и этих турбин проекты будут успешными, то мы создадим комплексную линейку газовых турбин, что положительно скажется на обеспечении энергетической безопасности нашей страны.

— «Силовым машинам» придется выходить из СП с Siemens для реализации этого проекта?

— На сегодняшний день так вопрос не стоит.

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Ростех» — это качественный магазин активов»

— В октябре Владимир Путин подписал указ о передаче ОАК «Ростеху». Планируется ли дальнейшее расширение госкорпорации?

— Я не могу точно ответить на вопрос, что из оставшихся государственных активов дополнительно было бы на сегодняшний день целесообразно вносить в «Ростех». На каком-то временном промежутке могут быть разные варианты рассмотрены. В частности, мы ведем проект по «Росхимзащите». Вопрос о внесении холдинга «Росхимзащита» в «Ростех» рассматривается практически три года. Проект дорабатывался, и буквально недавно проект указа был подготовлен, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время он будет подписан президентом. Еще порядка полутора-двух лет после этого уйдет на структурирование передачи холдинга.

Кстати, у нас есть еще заводы, в том числе по производству продукции спецхимии, в форме казенных предприятий; 14 — в высокой степени готовности к передаче в «Ростех». Правда, есть юридическая проблема, связанная с тем, что казенные предприятия пока еще в «Ростех» не вносились. Это особый инструмент, который, возможно, потребует изменения нормативной базы.

— Предполагается пакетная передача этих заводов в «Ростех»?

— Конечно. За исключением некоторых полигонов, которые просто нецелесообразно вносить на этом этапе. Это прерогатива государства — содержать эти полигоны, для того чтобы все могли на равных условиях ими воспользоваться.

Что такое «Росхимзащита» Согласно годовому отчету «Росхизащиты», консолидированная выручка холдинга за 2017 год составила — 2,3 млрд рублей, чистая прибыль после налогообложения — 94,8 млн рублей. Основную выручку компании приносит производство средств защиты, научные исследования, опытно-конструкторские разработки и научное обслуживание. Холдинг был создан в 2004 году по указу президента Владимира Путина на основе Тамбовского научно-исследовательского химического института (ФГУП «ТамбовНИХИ»), основанного в СССР для разработки изолирующих средств защиты органов дыхания для военных, персонала потенциально опасных объектов энергетики, химической, газовой, металлургической и угледобывающей промышленности. Всего в Росхимзащиту вошли 11 предприятий — семь научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов и четыре завода в Москве, Электростали, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Туле, Гусь-Хрустальном и Тамбове. Корпорация принадлежит Росимуществу.

— Обсуждается ли присоединение к «Ростеху» ОСК?

— Если хотите, мы можем вместе перечислить оставшиеся профильные активы у государства — это ОСК, «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение». На сегодняшний день пока вопрос о присоединении их к «Ростеху» не стоит. Мы исходим из следующего: «Ростех» сегодня — это сложившийся институт развития, который, получая актив от государства, не просто с ним сидит, как квочка, а развивает его, где требуется — софинансирует, где требуется — доконсолидирует с другими активами. И основная цель — это финансовое оздоровление, устойчивое развитие и выведение на рынок. У нас нет задачи огосударствления. «Ростех» — это качественный магазин активов, который выводит на рынок готовые продукты. Примеры вы знаете. «Вертолеты России», «Калашников», «Технодинамика». В последнем случае это продажа даже больше контрольного пакета — 75%. То есть мы не держимся за активы.

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

— Стоимость сделки по «Технодинамике» составила 14 млрд руб. Это кредиты?

— Конкурс состоялся. Его участники вносили задаток, который гарантирует, что победитель намерен заключить договор купли-продажи и произвести его полную оплату. За счет каких средств — разве имеет значение? Я уверен, что люди, которые приобретают, состоятельные и имеют необходимые ресурсы.

— Предполагается разовая выплата за актив?

— Да, это разовая выплата, которая должна пройти в течение 30 дней после подписания соглашения. Соглашение должно быть подписано до конца года.

— УВЗ пора продавать?

— УВЗ пока не пора, но я уверен в том, что и до него очередь дойдет. Предварительно — после 2020 года.

— Есть заинтересованные инвесторы?

— Интерес точно есть. Мы не проводили ни закрытого, ни открытого конкурса. Я могу сказать одно, что в обсуждениях тот контингент людей, кто заинтересован в приобретении актива двойного назначения — оборонного и гражданского. А их не так много. Более того, мы такой актив иностранцам продавать точно не будем.

— Какие активы «Ростеха» планируются к продаже в 2019 году?

— Процесс выведения активов на рынок должен быть непрерывным. И в следующем году, я уверен, как минимум два-три актива мы подготовим к продаже. К примеру, завершим передачу активов «Росэлектроники», которые передаются в СП с АФК «Система». Вы все эти активы знаете. Под полой мы ничего не держим. Либо этот актив пришел со стороны государства напрямую и мы его как-то причесали и развили, либо эти активы приобретались на рынке. Такое тоже есть.

— Вы упомянули, что «Ростех» не может поглотить КТРВ и «Алмаз-Антей»...

— Не совсем — он не может поглотить единовременно. На сегодняшний день была реализована «Технодинамика». Значит, из консолидированной отчетности «Ростеха» и из оперативного управления этот актив ушел. Поэтому освобождается административный ресурс, который будет перераспределен на развитие других проектов, например ОАК. Когда будут реализованы дополнительные активы и высвобождены дополнительные финансовые и людские ресурсы, мы к этому вопросу вернемся. Пока на сегодняшний день идет компенсация выходящих активов. ОАК — это огромная структура, которой будет посвящаться очень много времени и энергии для того, чтобы ее консолидировать и адаптировать.

— ОАК тоже в дальнейшем на продажу?

— Конечно, рано или поздно.

— Остается ли актуальным вопрос создания ракетно-космического холдинга на базе «Роскосмоса»? Вы ранее говорили, что он требует проработки. Что решили?

— Я говорил, что он требует проработки, но я точно не говорил, что такое прорабатывается.

— Сейчас банки передают обслуживание госконтрактов в сфере ОПК и оборонные кредиты в ПСБ и Новикомбанк. Какова общая сумма? Оценка в 1,5 трлн руб. соответствует действительности?

— Примерно вы попали в точку, но точно вам никто не скажет, потому что это процесс, а процесс займет время в течение 2019 года. Естественно, это не происходит за один день, но примерно вы правильную сумму говорите.

— Какая часть из нее пойдет Новикомбанку?

— Часть кредитов и контрактов по предприятиям, которые входят в периметр «Ростеха».

— В октябре в Мурманске произошла авария с «Адмиралом Кузнецовым». Затонул док. Каковы причины, что там произошло?

— Идет следствие, и следствие будет идти достаточно долго.

— Водолазы действительно обнаружили механическое повреждение сварного шва?

— Что обнаружили водолазы, все эти материалы будут направлены ровно туда, куда нужно для последующего оглашения официальных результатов после всех, в том числе лабораторных исследований.

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Все меры господдержки предусматривают ответственность»

— Как будет согласован режим специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) с законопроектом Минфина о защите капвложений?

— Это несколько разные инструменты.

— Не конфликтующие?

— Я не вижу прямого конфликта. Другой вопрос, что коллеги из Минфина нас поддерживают всегда в том, что инструменты должны дополнять друг друга. Но в данном случае они не дублируются. Сегодня финального проекта нормативного акта пока еще нет, он постоянно находится в доработке. Формат окончательно будет рассматриваться нашим ведомством и в последующем — правительством.

— Сейчас обсуждается новая модель господдержки промышленности. Действительно ли одно из обсуждающихся положений — это возможная ответственность собственников за неэффективное использование субсидий своими активами?

— На самом деле все абсолютно меры поддержки, которые у нас есть, подразумевают ответственность предприятий.

— Это ответственность именно активами?

— Ответственность, но не активами.

— Россия начала переход на цифровое телевидение. С точки зрения обеспеченности приставками страна готова к этому?

— Во-первых, есть возможность выбора как иностранного оборудования, так и российского. Мы заинтересованы в том, чтобы приобретались российские декодеры и приставки. Все зависит от того, насколько своевременно будет приобретаться аппаратура. Если это будет происходить в один день, в один час и в момент принятия решения, то мы не можем гарантировать защиту от какого-то дефицита. Хотя мы заранее работали с региональными властями и предприятиями торговли, прорабатывали наличие складских запасов. То, что в Тверской области уже запустили пилотный проект, в следующем году в феврале следующие регионы стартуют, говорит о том, что драматизма в ситуации нет. Кроме того, торговля в лице крупных федеральных сетей уже декларировала готовность обеспечить присутствие декодеров на полках с минимальными наценками. Но мы этот вопрос мониторим вместе с региональными властями. Поэтому будем продолжать работу, обеспечивать производство российских приставок, особенно в низком ценовом сегменте — ниже 1 тыс. руб.

— Каковы результаты оценки качества бензина, которую вы проводите совместно с Росстандартом?

— Результаты проверок в 2015 году показывали практически 21% нарушений. По результатам проверки этого года нарушения составили менее 9%, то есть динамика положительная, а с учетом введенных оборотных штрафов она еще более положительная будет. И штрафы не только за химический состав, но и за недолив. Мы на государственной комиссии по борьбе с контрафактом одобрили соответствующий законопроект в части недолива. Сейчас он проходит согласования.

— Вы работаете в Минпромторге с сентября 2007 года. Кем вы видите себя лет через пять?

— Давайте мы сначала эти пять лет проживем, а дальше жизнь покажет.

— До утверждения нового состава правительства на уровне слухов обсуждались ваши возможные назначения то главой «Ростеха», то вице-премьером.

— Кого-то Чемезов не устраивает? Я председатель наблюдательного совета «Ростеха». Нас этот тандем вполне устраивает. Что будет через пять лет — неизвестно. Мечты, конечно, есть — как и у любого нормального человека.