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Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания
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Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания
Технологии и медиа, 11:52
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Правительство допустило поэтапное отключение аналогового телевещания
В четверг, 15 ноября, правительство рассмотрит вопрос о переходе с аналогового на цифровое вещание. Не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении аналога: вместо отключения в январе это может занять еще полгода
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

На заседании правительства, которое состоится в четверг 15 ноября, будет рассмотрен вопрос о переходе федеральных телеканалов с аналогового телевещания на цифровое, рассказал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его словам, «не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении аналогового вещания, которое растянется примерно на полгода». О том, что такое предложение будет вынесено на обсуждение в правительство, РБК подтвердил и другой федеральный чиновник, знакомый с деталями обсуждения.

Замминистра перечислил три этапа, на которые будет разделен переход. Первый этап — аналоговый сигнал будет отключен в тех регионах, «которые технически готовы, где население обеспечено необходимым оборудованием, где проведена разъяснительная работа, организованы волонтеры, которые помогут настроить телевизоры на прием цифрового сигнала, где решен вопрос компенсации малоимущим затрат на покупку цифровых приставок и т.п.».
Второй этап — регионы, где также все готово к отключению аналога, «но из-за климатических особенностей переход на «цифру» целесообразнее не начинать зимой». Третий — все оставшиеся регионы, добавил замминистра.

«В целом, если будет одобрен такой сценарий, весь процесс займет около полугода», — отметил Волин.

Каналам первого мультиплекса, по словам Волина, если будет принято решение о поэтапном отключении аналогового вещания, затраты на распространение в аналоге, возможно, придется компенсировать из бюджета. «Решение по этому вопросу будет принимать правительство. Все каналы второго мультиплекса полноценно заработают по всей территории страны до конца текущего года. Скоро вместе решим, что делать с их аналоговым вещанием», — отметил он. ​

Что важно знать про переход на цифровое вещание

«Цифра» — более современный формат вещания, чем аналог. Цифровой сигнал дает более высокое качество изображение и звука, кроме того, такой сигнал защищен от помех.

Переход на «цифру» начался в 2009 году, когда заработала федеральная цифровая программа «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Как указано в паспорте программы, ее бюджет составляет 174 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), из них 97,1 млрд руб. — из федерального бюджета.

В рамках перехода на «цифру» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) построило инфраструктуру для распространения двух цифровых мультиплексов — пакета каналов, вещающих на одной частоте.

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и Общественное российское телевидение. Инфраструктура этого мультиплекса был построена на государственные деньги, оно же субсидирует этим каналам вещание в «цифре».

Второй мультиплекс — коммерческий. В него вошли СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», РЕН ТВ, «Звезда», «Муз ТВ», «Мир» и «Спас». Его инфраструктура строилась на деньги самих вещателей, которые оплачивают РТРС передачу цифрового сигнала.

Все каналы первого и второго мультиплексов являются общероссийскими обязательными и общедоступными. Операторы платного телевидения (кабельные, спутниковые и операторы IPTV) должны безвозмездно распространять эти 20 каналов в своих сетях.

Почему могут отложить отключение аналога

Изменения в графике отключения были вызваны риском того, что при одномоментном отключении аналогового сигнала значительная часть населения не сможет смотреть федеральные телеканалы. Как ранее сообщал РБК, эксперты предупреждали Минпромторг, что от 13,5% до 30,6% всех используемых в стране телевизоров (или 16–34 млн штук в абсолютном выражении) способны принимать только аналоговый телесигнал.

В РТРС, ссылаясь на данные исследовательской компании Mediascope, признавали, что к переходу на «цифру» готовы 82% российских домохозяйств. Оставшиеся 18% должны будут купить новый телевизор, способный принимать сигнал в формате DVB-T2, либо обзавестись специальной приставкой стоимостью 0,8–2 тыс. руб.

Владельцами старых телевизоров являются по большей части малообеспеченные граждане. Последние доступные данные Росстата за 2016 год свидетельствуют, что у 13,6% населения доход был ниже прожиточного минимума, отмечали ранее в J’Son & Partners.

Кто поможет малообеспеченным

«Разъяснительная работа будет проводиться федеральными и региональными СМИ и местными администрациями, — говорит Волин. — Компенсации затрат малоимущим — исключительно задача регионов, которые должны у себя определить социально уязвимые слои и решить, какая адресная точечная помощь им может быть оказана».

Некоторые регионы уже начали определяться с финансированием программы. К примеру, в Челябинской области на эти цели в 2018–2019 годах планируется выделить 305 млн руб. На помощь могут рассчитывать 258 тыс. человек, но каждый из них может рассчитывать лишь на 1 тыс. руб. единовременной выплаты. Лишь 37 тыс. человек, проживающих в удаленных населенных пунктах, где цифровой сигнал будет недоступен, вправе рассчитывать на 6,5 тыс. руб. компенсации на приобретение оборудования для спутникового ТВ, уточнял пресс-секретарь правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. ​

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа на цифровые приставки для малоимущих в местном бюджете выделено 5 млн руб., из расчета не более 2 тыс. руб. на человека. При этом такие компенсации могут понадобиться 2,5 тыс. человек. В Югре Ханты-Мансийского автономного округа максимальный размер компенсации установлен в 5 тыс. руб. на человека, на Сахалине — до 10 тыс. руб.​​

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Телевидение
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