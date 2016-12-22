Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке

«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму, снова ищет импортные турбины — теперь для электростанции в Тамани. Потенциальный продавец может найтись в Латинской Америке, Китае или Иране

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Почему возникли трудности с покупкой турбин

«Дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт. Электростанция стоимостью более 45 млрд руб. должна обеспечить электроэнергией юго-запад России и подстраховать энергосистему Крыма.

В 2017 году «Технопромэкспорт» поставил на полуостров турбины, первоначально произведенные Siemens и закупленные для Тамани. Немецкая компания тогда пригрозила приостановить работу с российскими госкомпаниями, позднее против «Технопромэкспорта» были введены санкции ЕС и США.

«Технопромэкспорт» выиграл конкурс на строительство Ударной ТЭС в конце марта 2018 года и оказался в той же ситуации, что и перед скандалом с Крымом. На ТЭС нужно смонтировать две импортные газовые турбины (в России турбины большой мощности не производятся), произведенная на ней электроэнергия будет поставляться в Крым, работа в котором запрещена западным компаниям. Кроме того, США запрещают совершать любые значительные сделки с «токсичными» компаниями из санкционного списка, а тем, кто ослушается, грозят вторичные санкции.

Купить турбины напрямую у привычных для российского рынка поставщиков — американской GE, итальянской Ansaldo Energy и немецкого Siemens — «Технопромэкспорт» не сможет как раз из-за угрозы санкций, отметил адвокат Артем Жаворонков.

В этой ситуации «Технопромэкспорт» решил купить турбины через так называемого комплексного поставщика, и не новые, а подержанные — на вторичном рынке, рассказал РБК представитель «Ростеха». Комплексного поставщика «Технопромэкспорт» искал с июня, итоги конкурса были подведены 13 декабря, следует из материалов сайта госзакупок. В конкурсе участвовало всего две компании, но их названия зашифрованы.

Победителем стала компания ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», сказал РБК представитель «Ростеха». Сумма контракта — 9,2 млрд руб., компания должна поставить две турбины по 177 МВт каждая и сопутствующее оборудование. Турбины будут куплены, скорее всего, в январе — начале февраля 2019 года, рассказал РБК гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

Таким образом, между производителем и подсанкционной компанией будет два перекупщика — прежний владелец турбин и «Трест Севзапэнергомонтаж».

Где их взять и как обслуживать

«Комплексный поставщик склоняется в пользу турбин итальянской Ansaldo Energia и немецкого Siemens, они больше всего подходят для проекта», — сказал Топор-Гилка. По его словам, в России, Латинской Америке, Европе и Азии можно купить много таких турбин на вторичном рынке.

В России есть как минимум две свободные турбины Siemens — у ТГК-2 (59% у «Совлинка» Дмитрия Пяткина и Александра Фраймана) и «Татэнерго», сказали РБК два человека, знакомые с руководством обеих компаний. У «Татэнерго» это парогазовая установка на 230 МВт (она включает газовую турбину, паровую и котел, то есть готовый энергоблок), она уже несколько лет хранится на Ленинградском металлическом заводе «Силовых машин» Алексея Мордашова. А у ТГК-2 — газотурбинная установка мощностью около 160 МВт, уточнил один из собеседников.

Как минимум одна из этих компаний предлагала «Технопромэкспорту» свою газовую турбину — и для Крыма, и в Тамани, рассказали оба собеседника РБК. «Технопромэкспорт» отказался покупать турбину для Крыма, а на второе предложение (поставить турбину в Тамань), направленное несколько месяцев назад, до сих пор не ответил, рассказал один из них. Причины он не объяснил.

Отказ от покупки турбины у одной из этих компаний (ТГК-2 или «Татэнерго») для Крыма РБК подтвердил и представитель «Технопромэкспорта». Но переговоры о Тамани идут, добавил он, не уточнив детали. Представители ТГК-2 не ответили на запрос РБК, с «Татэнерго» связаться не удалось.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Если турбины, которые «Технопромэкспорт» планирует купить на вторичном рынке, были проданы задолго до введения санкций против России, то их производитель, скорее всего, избежит вторичных санкций, считает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Правда, все компании в цепочке сделки — и комплексный поставщик, и продавец подержанных турбин — рискуют стать такими же «токсичными», как «Технопромэкспорт», предупредил юрист Quorus GmbH Евгений Жилин.

Турбины будут на гарантийном обслуживании комплексного поставщика, рассказал Топор-Гилка. Производитель оказывать сервисные услуги не сможет также из-за угрозы санкций, отметил Панич.

Представитель Siemens отказался комментировать вопрос о сервисном обслуживании, сославшись на то, что в проекте строительства ТЭС в Тамани не участвует. Представитель Ansaldo не ответил на запрос РБК.

«Технопромэкспорт» уже запустил первые две турбины Siemens в Крыму без шеф-монтажа немецкой компании, они работают в режиме пуско-наладки. В России есть организации, которые могут обслуживать европейские турбины, не привлекая зарубежных специалистов, заявил РБК топ-менеджер одной из сервисных компаний.

Иранский вариант

Три человека, знакомых с руководством «Технопромэкспорта», рассказали РБК, что компания хочет купить турбины у иранской Mapna, которая выпускает их по лицензии Siemens. «Ростех» еще в 2017 году, предчувствуя международный скандал из-за поставок турбин в Крым, пытался заменить немецкие машины на иранские: Mapna выпускает такие же турбины, но санкции для нее некритичны. Однако тогда переговорам помешал сам Siemens, рассказывали источники РБК.

Раньше Mapna не работала в России, но после улучшения отношений между странами и переговоров с «Технопромэкспортом» о крымском проекте появилась на российском рынке, например, начала поставлять в Россию запчасти для турбин Siemens, рассказал топ-менеджер компании — подрядчика в энергетике.

Турбины Mapna рассматривались в качестве варианта для Тамани, но теперь комплексный поставщик больше склоняется к европейским и китайским производителям, чье оборудование качественнее, сказал РБК Топор-Гилка. Представитель Mapna не ответил на запрос РБК.

«Вряд ли иранская Mapna будет опасаться поставки турбин из-за санкций: Иран и так долгое время находится под санкциями и эту угрозу может игнорировать», — считает Панич. Однако ограничения на такие поставки могут быть прописаны в лицензионном соглашении с Siemens. В этом случае Mapnа рискует потерять лицензию, добавил Жилин.

Все перечисленные варианты поставки оборудования — покупка на вторичном рынке или у иранской Mapna — непростые, сказал РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Ростех» долго обсуждал покупку иранских турбин для Крыма, но компании так и не смогли договориться, напомнил он. Впрочем, по непонятным причинам «Технопромэкспорт» в тот раз не купил турбины и на вторичном рынке, добавил эксперт.

Источники РБК не смогли сказать, почему инвестором для строительства электростанции была выбрана компания, попавшая в санкционный список США. В конкурсе на этот контракт также участвовали структура «Росатома» и российская «дочка» финской Fortum, писал «Интерфакс». Fortum на последнем этапе не стала подавать ценовую заявку, а «дочка» «Росатома» проиграла «Технопромэкспорту».

Строительством электростанции интересовались многие компании, рассказал РБК юрист, к которому клиенты обращались за экспертизой санкционных рисков. Тщательный анализ показал, что для европейских властей переток электроэнергии в Крым — достаточное основание для введения санкций, объяснил он. Другие энергетики также побоялись участвовать в рискованном проекте, подтвердили​ источник в крупной энергокомпании и источник, близкий к правительству.