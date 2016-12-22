«Ростех» продал 75% холдинга «Технодинамика» владельцу «НК Банка»

Структуры банкира Виктора Григорьева за 13,8 млрд рублей выкупили у «Ростеха» 75% холдинга «Технодинамика» — основного российского производителя оборудования для авиации

Фото: Владислав Шатило / РБК

Группа компаний «Динамика» владельца «НК Банка» Виктора Григорьева в результате закрытого аукциона получила 75% минус одну акцию холдинга «Тенходинамика», входящего в авиакластер госкорпорации «Ростех». Об этом РБК рассказали два источника знакомые с ходом сделки и подтвердили в «Ростехе».

По словам одного из собеседников РБК, в закрытом конкурсе приняли участие компании из специального перечня, утвержденного решением правления «Ростеха». Сумма сделки — 13,8 млрд рублей — совпадает с начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

ГК «Динамика» получила 462 тысячи обыкновенных именных акций АО «Технодинамика» номинальной стоимостью в одну тысячу рублей каждая. «Ростех» сохранил за собой блокирующий пакет в 25% плюс одна акция, а также право на минимальный размер ежегодных дивидендов в 500 млн рублей в течение 5 лет (по итогам 2019 года и четырех последующих отчетных лет). Решение о распределении прибыли и дивидендов по итогам 2018 года «Ростех» будет принимать самостоятельно.

По условиям договора купли-продажи ценных бумаг, покупатель обязуется перевести денежные средства в течение 30 дней с момента подписания. Передача акций должна состоятся в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Ростеха» в «Новикомбанке».

В «Ростехе» подтвердили РБК информацию о состоявшемся конкурсе. По данным пресс-службы госкорпорации, к закрытому конкурсу были приглашены 27 участников. Конкурс продлевался 3 раза с целью обеспечить конкурентность и максимальный охват участников рынка, подчеркнули в госкорпорации

«Мы привлекаем в капитал «Технодинамики» стратегического технологического инвестора, который обеспечит не только дополнительные инвестиции в развитие, но и привнесет рыночные компетенции. Эта сделка полностью соответствует стратегии развития Ростеха», — заявили в пресс-службе. В рамках акционерного соглашения, которое будет заключено на следующем этапе, частный инвестор несет определенные обязательства в части реализации стратегии холдинга, ответственности за исполнение гособоронзаказа, ФЦП, военно-технического сотрудничества, ограничения на отчуждение своего пакета акций без согласия Ростеха, а также ограничения по перепрофилированию организаций холдинга.

РБК направил запрос в ГК «Динамика».

Как указано на сайте «Ростеха», в холдинг «Технодинамика», созданный в 2009 году, входят 35 заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической промышленности. На этих предприятиях работает более 30 тысяч человек. Генеральный директор компании — Игорь Насенков.

В 2017 году холдинг был назначен поставщиком агрегатов хвостовой и основных опор шасси для перспективного вертолета Ка-62. Прошлый год «Технодинамика» завершила с консолидированной выручкой в 31,5 млрд. рублей. В разделе для инвесторов на сайте «Технодинамики» указано, что компания увеличила консолидированную прибыль с -253.2 млн в 2016 году до 3,7 млрд руб в 2017-м.

«Динамика» производит комплектующие для авиапрома, авиационные тренажеры, беспилотные системы, занимается техническим обслуживанием авиатехники, группа включает свыше 10 предприятий с суммарным оборотом более 20 млрд руб. в год.

Кто такой Виктор Григорьев 59-летний владелец 90% «НК Банка» Виктор Григорьев — в прошлом совладелец группы «КАСКОЛ», в 1990-е владевшей акциями предприятий авиационной и космической отрасли. Среди предприятий, доли в которых имел «КАСКОЛ», были Улан-Удэнский авиационный завод и Ростовский вертолетный завод. В 2005 году Григорьев перешел в «Оборонпром» заместителем руководителя предприятия Дениса Мантурова. В «Оборонпроме» Григорьев возглавил дирекцию вертолетных программ и вместе с будущем министром промышленности занимался созданием холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), куда перешли в том числе «вертолетные» активы «КАСКОЛа».​

В начале августа 2017 года года пресс-служба «Ростеха» объявила, что госкорпорация и группа компаний «Динамика» намерены объединить активы, чтобы создать национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов. Цель объединения — ​выход на зарубежный рынок в качестве поставщика компонентов для ведущих производителей авиационной техники и «завоевание позиций в ТОП-5 мировых лидеров отрасли», поясняли в «Ростехе». Отмечалось, что компания будет создана на базе предприятий холдинга «Технодинамика» и группы компаний «Динамика», которая выступает в роли стратегического инвестора. Всего в составе новой структуры планируется объединить более 50 научных и производственных организаций.

В июле 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о планах госкорпорации продать 75% «Технодинамики»​. «Мы будем проводить закрытый конкурс, в ходе которого будет выбран инвестор. Сейчас мы проводим оценку пакета акций 75% минус 1 акция, о чем буквально вчера разместили соответствующий конкурс», — говорил тогда Чемезов.