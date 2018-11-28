Старые планы на новый лад

Фигуранты списка Белоусова назвали проекты, в которые готовы инвестировать

Крупнейшими инвесторами из списка помощника президента Белоусова оказались «Норникель», «Металлоинвест» и «Полюс». Но вместо новых инфраструктурных проектов они представили в правительство планы, уже заложенные в их стратегии

Алишер Усманов (слева) и Владимир Потанин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

21 инвестор и 7 трлн руб.

«Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) готовы вложить 1,8 трлн руб. в «новые инвестиционные проекты», подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова. Это следует из списка предложений от частных инвесторов — участников по итогам совещания в Минфине, которое прошло в понедельник, 26 ноября.

У РБК есть копия этого списка, его подлинность подтвердили два источника РБК в компаниях, участвовавших в этом совещании. Но, по их словам, не все цифры в этом списке верные, и он будет уточняться.

В материалах Минфина говорится о предложениях от 21 крупнейшего частного инвестора, которые включают 143 проекта на 15,5 трлн руб. Из них эти инвесторы готовы предоставить 7,3 трлн руб., еще 8,2 трлн руб. — «иные инвесторы». Накануне представитель Минфина сообщил РБК, что крупный бизнес направил в ведомство заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Во вторник он отказался от комментариев.

А уже в среду, 28 ноября, Силуанов представит доклад об инвестициях, привлеченных для выполнения майского указа, на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом РБК рассказали источники в компаниях, представивших инвестпроекты в Минфин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об этом докладе сказал лишь: «Дождемся совещания с правительством».

Майский указ Путина предполагает увеличение доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%. Для выполнения этого указа помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов в августе предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). В ответ на резкую критику бизнеса на это предложение он сказал, что бизнесменам «надо делиться». Однако в ходе встреч с владельцами и топ-менеджерами компаний на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей его план изменился: вместо изъятий сверхдоходов речь пошла об участии компаний в реализации нацпроектов «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

В сентябре к​омпании из списка Белоусова получили предварительный набор инвестиционных проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций. Но он «носил скорее справочный характер», говорил источник РБК, близкий к правительству. Он включал более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. Среди указанных в нем проектов были как озвученные, но не нашедшие пока финансирования проекты (строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, автодорог, моста на Сахалин), так и ранее неизвестные.

В список проектов от крупнейших инвесторов не попали программы госкомпаний, к реализации которых привлекут бизнес, но они содержатся в отдельной презентации рабочей группы под руководством Силуанова, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания в Минфине (см. врез). Среди мер поддержки, которые инвесторы получат от государства, — льготное кредитование и лизинг, а также компенсация части затрат на создание и развитие инфраструктуры.

Госпроекты с частными инвесторами Инвестиционные проекты, рассмотренные рабочей группой по содействию реализации новых инвестиционных проектов под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, разделены на два типа — «проекты совместного участия государства» и частных инвесторов и проекты частных инвесторов при поддержке государства, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания этой рабочей группы, которое состоялось в понедельник, 26 ноября. Всего был представлен 981 проект на 80,7 трлн руб., из них 489 госпроектов на 29,4 трлн руб. и 492 проекта частных инвесторов на 51,3 трлн руб. При этом объем «собственного капитала» из частных инвестиций в госпроекты составит 2,2 трлн руб., в проекты частных инвесторов — 7,6 трлн руб. К тому же участие частных инвесторов в госпроектах в материалах рабочей группы называется «потенциальным». Эти проекты также включают программу «Комплексная жилая застройка территорий» стоимостью 30,4 трлн руб., подчеркивает собеседник РБК.

План Белоусова стал триггером и подтолкнул крупные холдинги к решению давно назревших инфраструктурных проблем и к модернизации российских активов, замечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Например, металлурги бросились модернизировать свои мощности, а иначе оттягивали бы до последнего», — говорит он. Компании поняли, что если вплотную не заняться своими проектами, то есть риск быть привлеченными к долгосрочным проектам госкомпаний, указывает эксперт. «Нам, как и всем остальным, сейчас важно, чтобы наши проекты признали инфраструктурными и помогли реализовать, а не наоборот — заставили подключиться к другим инфраструктурным проектам», — подтвердил РБК источник, близкий к одной из компаний, представитель которой участвовал в совещании в Минфине.

Новые старые проекты

В списке предложений крупнейших инвесторов Минфина не указаны названия конкретных проектов. Но представленные цифры схожи с уже ранее объявленными инвестпрограммами компаний. Так, согласно этим материалам, «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд руб. А ранее его гендиректор, Андрей Варичев, говорил, что компания планирует инвестировать в модернизацию мощностей 507 млрд руб. за десять лет.

Представитель «Металлоинвеста» сказал РБК, что перед компанией стоят долгосрочные масштабные задачи по цифровой трансформации бизнеса и укреплению позиций, в том числе реализации крупных инфраструктурных проектов.

Среди крупнейших инвесторов также значатся Алексей Мордашов и принадлежащая ему «Северсталь», направившие в правительство семь проектов на общую сумму 422 млрд руб., из них собственные средства — 304,1 млрд руб. В случае с Мордашовым речь идет не только о проектах «Северстали», сказал РБК ее представитель: «Северсталь» представила рабочей группе под руководством Силуанова проекты более чем на $1 млрд (в том числе строительство доменной печи № 3 и реконструкция коксовой батареи № 11 на Череповецком металлургическом комбинате). «Севергрупп», которая также принадлежит бизнесмену, предложила проекты и других компаний холдинга — «Свеза» и «Силовые машины» (строительство ЦБК, инвестиции в который оценивались в $2 млрд, и создание российской газовой турбины — еще 15 млрд руб.), добавил он.

Представители НЛМК и ММК указали, что в этом списке содержится «некорректная» информация: обе компании заявили, что их собственные инвестиции в разы выше указанных в документе. В НЛМК даже впервые обнародовали планы по инвестициям в металлургический, логистический и стивидорный бизнесы Лисина (помимо НЛМК владеет Первой грузовой компанией и транспортной группой UCL Holding), которые ранее не раскрывались. «При активной поддержке государства в дополнение к основной инвестиционной программе группа, включая металлургический, логистический и стивидорный бизнесы, может реализовать инвестиционные проекты объемом около 200 млрд руб. Речь идет об инфраструктурных проектах, а также о развитии энергетики на вторичных ресурсах», — сказал он РБК, отказавшись от дальнейших пояснений. Всего компании Лисина готовы инвестировать в новые проекты 150 млрд руб. собственных средств.

Из списка крупнейших инвесторов Минфина меньше всего проектов заявили S7 Владислава Филева и Русская холдинговая компания бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова (по одному проекту). Общая стоимость проекта РХК составляет 594 млрд руб., из них она готова инвестировать лишь 30 млрд руб., S7 готова вложить 9 млрд из необходимых 106 млрд руб.

«Меридиан», принадлежащий РХК, планирует построить одноименную трассу стоимостью как раз 594 млрд руб. и протяженностью 8,5 тыс. км, которая должна соединить Западную Европу и Китай. В его пресс-службе не ответили на запрос РБК. Представитель S7 отказался от комментариев.