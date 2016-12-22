Компаниям из «списка Белоусова» предложили проекты на 7 трлн руб.

Компаниям из «списка Белоусова» предложили перечень приоритетных для правительства инвестиционных проектов на сумму свыше 7 трлн руб. Среди них строительство магистралей, портов, ядерных реакторов, сетей 5G и национальных парков

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Компании из «списка Белоусова» получили предварительный список инвестиционных проектов, которые правительство сочло приоритетными для привлечения частных инвестиций, рассказали РБК два источника, знакомых с документом. В нем более 340 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минцифраза, Минсельхоза, Русгидро, Минпромторга, Рослесхоза и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. Почти по половине из них нет финансовой оценки. Проектов, по которым проведена финансовая оценка, набралось на 11 трлн руб., в том числе потребность в частном допфинансировании по ним — 7,1 трлн руб.

Самые затратные проекты у Минтранса, ведомству нужно привлечь дополнительно 5,8 трлн руб., не считая десятков его проектов, указанных в списке, но без финансовой оценки. Минпромторг заявил проекты на 1 трлн руб. в основном, средства нужны на переход отраслей на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Минсельхоз предложил частному бизнесу поучаствовать в проектах на 61 млрд руб., Минцифраз — на 53 млрд руб., «Росатом» — на 39 млрд руб., Минприроды — на 37 млрд руб.

Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений (так называемый «список Белоусова»). Эти деньги нужны на выполнение майского указа президента Владимира Путина, писал он в своем письме. Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился, теперь речь идет о привлечении частных инвестиций в российскую экономику и участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры. Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин разработал законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. Для отбора приоритетных инвестпроектов, которые будут предлагать бизнесу, была создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и другие члены правительства, а также представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. Планировалось, что окончательный список проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

Бизнес уже представил правительству свои проекты на 6 трлн руб., рассказывал Белоусов. «И вот этот вот мультипликатор 6 трлн руб. за 500 млрд руб., по-моему, неплохой», — сказал он. Однако, по его словам, это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр. «Бизнесу будут предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры, такие как БАМ, Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные стратегические автодороги, скоростное движение», — говорил Белоусов.



В присланном накануне компаниям перечне проектов представлены как масштабные скоростные железнодорожные магистрали: Москва — Казань (1,8 трлн руб.), Хабаровск — Владивосток, Новосибирск — Кемерово, Краснодар — Грозный — Махачкала (оценивалась в 1,2 трлн руб., но в списке ее стоимость не указана — РБК), так и менее масштабные проекты: например, заявленное Минцифразом оснащение органов государственной власти автоматизированными рабочими местами и обеспечение хранения документов госорганов. Минцифраз предложил бизнесу также поучаствовать в создании сетей 5G в городах-миллионниках (проект оценен почти в 80 млрд руб.).

Крупнейшие проекты ВСМ Москва — Казань (1,8 трлн руб.), Хабаровск — Владивосток (оценивалась в свыше 500 млрд руб. — РБК), Краснодар — Грозный — Махачкала (оценивалась в 1,2 трлн руб. — РБК), автодороги Екатеринбург — Тюмень — Омск (около 400 млрд руб.), реконструкция участка Джубга — Новороссийск скоростной автодороги М-4 Дон (около 116 млрд руб.) Создание железнодорожного «Северного широтного хода» (оценивалось в 113 млрд руб. — РБК), развитие международных транспортных коридоров «Приморье 1 и 2» (оценивалось в 300 млрд руб. — РБК), строительство портового комплекса на Новой Земле (свыше 400 млрд руб.),

«Росатом» предложил бизнесу вложить 26 млрд руб. в создание атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 (общая стоимость проекта — 49 млрд руб.), а также поучаствовать в проектах госкорпорации по цифровизации атомных городов. От Минтранса есть предложение построить портовый комплекс на Новой Земле стоимостью свыше 400 млрд руб., но единственным интерессантом проекта также является «Росатом», который решил там добывать свинцово-цинковую руду на месторождении «Павловское».

Минпромторг вновь призвал создать производство газовых турбин, которое обойдется в 15 млрд руб., половину из которых просил выделить из бюджета владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Минприроды предлагает инвестировать в создании нацпарков в Сочи, Калининградской области, в Арктике, на Дальнем Востоке.

По перечисленным в перечне проектам предусмотрены меры господдержки, такие как компенсация расходов инвестора за счет новых налоговых поступлений от проекта, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, льготное проектное финансирование, а также стабилизация регуляторных и налоговых условий.

Президент РСПП Александр Шохин в разговоре с РБК не ответил на вопрос, действительно ли в РСПП поступил список госпроектов по плану Белоусова на 7 трлн руб. Но по его словам, совещание под председательством Антона Силуанова, в котором примет участие и Андрей Белоусов, пройдет в четверг. «Там и прояснится картина, раньше времени комментировать не хотел бы», — отметил он.

По словам Шохина, работа (над перечнем проектов - ред.) постоянно идет, но «говорить о списке пока не приходится». «Список это что-то финальное, что мы должны подготовить не раньше середины октября, а сейчас идет работа по оценке проектов как государственных, так и корпоративных», — добавил глава РСПП.

РБК направил запросы в ведомства, представители Минтранса, госкорпорации «Росатом» и госкомпании «Русгидро» от комментариев отказались. В компаниях «списка Белоусова» планы по участию в озвученных проектах также не комментируют.