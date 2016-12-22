ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,23 +1,04 EUR Бирж. 76,18 +1,13 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3904,70 -48,30 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24583,00 +1,22% Nasdaq 7060,13 +1,75%
Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб.
Лента новостей
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения 22:37, Политика Порошенко покинул Раду без выступления о военном положении 22:32, Политика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» 22:23, Бизнес Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе 22:21, Политика ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ 22:08, Политика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 21:49, РБК и Volkswagen СМИ узнали о желании Венгера возобновить карьеру тренера в «Баварии» 21:47, Спорт ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе 21:45, Политика ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе 21:42, Политика Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб. 21:41, Бизнес Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 21:40, РБК и Экспострой на Нахимовском СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике 21:39, Политика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже 21:17, Бизнес Представитель Бертолуччи рассказала о болезни режиссера 21:15, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 20:10, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:59, РБК и Toyo Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить 19:56, Общество Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море 19:54, Политика МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика
Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб.
План Белоусова, 21:41
0
Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб.
Крупный бизнес направил в Минфин заявки на реализацию ивестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты
Фото: Слава Алахов / ТАСС

За последние три недели Минфин получил инвестиционные заявки от 54 предпринимателей на реализацию 207 проектов с объемом инвестиций более 14,5 трлн руб., рассказал РБК представитель ведомства. Он не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин ​направил запросы 126 компаниям из рейтинга «Эксперта», а также 78 запросов участникам российского списка Forbes. Внешэкономбанк совместно с РФПИ провели экспертизу 153 проектов общим объемом 4,7 трлн руб., уточнил представитель Минфина.

По его словам, предприниматели выразили готовность инвестировать в российские проекты при условии неизменности регуляторных и налоговых условий, закрепленных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений. А для строительства инфраструктуры под эти проекты компании запросили возмещение понесенных затрат за счет уплаченных при реализации проекта налогов.

Необходимые для создания этих условий проекты нормативных правовых актов подготовлены и внесены в правительство, заявили в пресс-службе Минфина. Проект закона ​«О защите и поощрении капиталовложений в России», который гарантирует компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги, министерство разработало в августе.

Какие льготы Минфин предложил бизнесу за инвестиции по плану Белоусова
Бизнес

По словам источника в одной из компаний, участвовавших в совещаниях с Минфином, бизнес также просит правительство обеспечить прозрачность тарифов естественных монополий.

Начало процессу привлечения инвестиций в приоритетные проекты положил помощник президента Андрей Белоусов своим предложением изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

Для отбора приоритетных инвестпроектов была создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. По словам представителя Минфина, встречи рабочей группы стали еженедельными. Одно из таких совещаний с участием Силуанова, по данным источника РБК, состоялось в понедельник, 26 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, на текущий момент рабочая группа сформировала перечень из 981 проекта, предложенного частным бизнесом, федеральными министерствами и субъектами с общим объемом инвестиций около 81 трлн руб. в сферах развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства (81 проект), химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и природопользования (29 проекта) и иных.

Однако, по данным источника РБК в одной из компаний, участвующих в совещаниях, итоговый доклад Белоусова президенту Владимиру Путину будет, скорее всего, базироваться на списке, прошедшем экспертизу Внешэкономбанка и РФПИ (153 проекта общим объемом 4,7 трлн руб.).

В сентябре к​омпании из списка Белоусова получили предварительный список инвестиционных проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций. Но он «носил скорее справочный характер», говорил источник РБК, близкий к правительству. Он включал более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. Среди указанных в нем проектов были как озвученные, но не нашедшие пока финансирования проекты (строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, автодорог, моста на Сахалин), так и ранее не известные.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: инвестпроекты
Главное
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
Материалы по теме
Компаниям из списка Белоусова предложили проекты для инвестиций Бизнес
Компании из списка Белоусова представили проекты на ₽6 трлн Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter