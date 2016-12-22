Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб.

Крупный бизнес направил в Минфин заявки на реализацию ивестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты

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За последние три недели Минфин получил инвестиционные заявки от 54 предпринимателей на реализацию 207 проектов с объемом инвестиций более 14,5 трлн руб., рассказал РБК представитель ведомства. Он не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин ​направил запросы 126 компаниям из рейтинга «Эксперта», а также 78 запросов участникам российского списка Forbes. Внешэкономбанк совместно с РФПИ провели экспертизу 153 проектов общим объемом 4,7 трлн руб., уточнил представитель Минфина.

По его словам, предприниматели выразили готовность инвестировать в российские проекты при условии неизменности регуляторных и налоговых условий, закрепленных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений. А для строительства инфраструктуры под эти проекты компании запросили возмещение понесенных затрат за счет уплаченных при реализации проекта налогов.

Необходимые для создания этих условий проекты нормативных правовых актов подготовлены и внесены в правительство, заявили в пресс-службе Минфина. Проект закона ​«О защите и поощрении капиталовложений в России», который гарантирует компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги, министерство разработало в августе.

По словам источника в одной из компаний, участвовавших в совещаниях с Минфином, бизнес также просит правительство обеспечить прозрачность тарифов естественных монополий.

Начало процессу привлечения инвестиций в приоритетные проекты положил помощник президента Андрей Белоусов своим предложением изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Для отбора приоритетных инвестпроектов была создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. По словам представителя Минфина, встречи рабочей группы стали еженедельными. Одно из таких совещаний с участием Силуанова, по данным источника РБК, состоялось в понедельник, 26 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, на текущий момент рабочая группа сформировала перечень из 981 проекта, предложенного частным бизнесом, федеральными министерствами и субъектами с общим объемом инвестиций около 81 трлн руб. в сферах развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства (81 проект), химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и природопользования (29 проекта) и иных.

Однако, по данным источника РБК в одной из компаний, участвующих в совещаниях, итоговый доклад Белоусова президенту Владимиру Путину будет, скорее всего, базироваться на списке, прошедшем экспертизу Внешэкономбанка и РФПИ (153 проекта общим объемом 4,7 трлн руб.).

В сентябре к​омпании из списка Белоусова получили предварительный список инвестиционных проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций. Но он «носил скорее справочный характер», говорил источник РБК, близкий к правительству. Он включал более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. Среди указанных в нем проектов были как озвученные, но не нашедшие пока финансирования проекты (строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, автодорог, моста на Сахалин), так и ранее не известные.