Международный поиск президента

К чему приведет назначение россиянина главой Интерпола

21 ноября пройдут выборы нового президента Интерпола. Один из кандидатов — российский генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Почему против него резко выступил ряд стран и что его победа даст Москве — в материале РБК

Александр Прокопчук (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

​1. Кто претендует на пост главы Интерпола

56-летний ветеран МВД Александр Прокопчук считается фаворитом предстоящих в среду выборов президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол), сообщила 16 ноября Financial Times. Генерал-майор полиции Прокопчук с 2011 года возглавляет российское национальное бюро Интерпола, а с 2016 года является вице-президентом организации. Его конкурентом, по данным британской The Times, выступает южнокореец Ким Йонг Ян, который сейчас является исполняющим обязанности главы организации и также вице-президентом Интерпола. Впрочем, возможно выдвижение и кандидатуры от ЮАР, оговаривается издание.

Выборы нового президента Интерпола пройдут 21 ноября в Дубае.

2. Что известно об Александре Прокопчуке

Прокопчук — выходец с Украины, карьеру начинал в комсомольских организациях. Выпускник Киевского государственного университета по специальности «Романо-германские языки и литература» переехал на работу в Москву в 1986 году вместе с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Виктором Мироненко. С 1990-го работал в системе высшего образования Российской Федерации, курируя вопросы международного академического обмена. С 1996 года Прокопчук служил в налоговых органах — на должности руководителя департамента кадровой политики и начальника управления внутренней безопасности Министерства по налогам и сборам, начальника управления информации и общественных связей Федеральной службы налоговой полиции.

С 2003 года Прокопчук служит в органах внутренних дел. В МВД он занимал должности начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям и начальника управления правового регулирования и организации международного взаимодействия департамента экономической безопасности МВД России. С 2006 года Прокопчук начал работу в руководстве Национального центрального бюро Интерпола при МВД России — начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом.

Прокопчук — «профессионал», его избрание принесет большую пользу Интерполу, заявил РБК генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, курировавший международное сотрудничество российского министерства с правоохранительными органами других стран. По его словам, Прокопчук владеет пятью языками и специализируется на работе с финансовыми и налоговыми преступлениями, а также с преступлениями в области финансирования терроризма.

Братские связи Украинские СМИ (в частности, портал «Зеркало недели») сообщили во вторник, что младший брат российского генерала Прокопчука Игорь оказался украинским дипломатом, представителем Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Замглавы МИД Украины Сергей Кислица в своем аккаунте в Facebook назвал Игоря Прокопчука двоюродным братом российского силовика, который более 25 лет «предан делу защиты интересов Украины». Игорь Прокопчук также окончил Киевский государственный университет в начале 1990-х и начал делать карьеру в Управлении информации МИД Украины. Работал в посольстве Украины в Великобритании и ООН. В 2008 году Прокопчук был назначен послом Украины в Литве, а в 2010 году — главой постпредства Украины при международных организациях в Вене. «Ситуация с тем, что такой украинский дипломат, как посол Игорь Прокопчук, является родственником Александра Прокопчука, российского милиционера, которого сейчас Россия выдвинула на пост главы коллегиального органа — исполкома Интерпола, собственно, должна больше волновать российскую ФСБ, ведь иметь такого родственника, как Игорь Прокопчук, — это тот еще компромат, если хотите», — заявил замглавы МИД Украины Кислица. С российской стороны публикации в украинских СМИ не комментировали.

3. Как другие страны отреагировали на кандидатуру Прокопчука

The Times отметила, что избрание Прокопчука может произойти «вопреки опасениям, что Москва использует Интерпол для преследования политических оппонентов». Это может стать «значимой победой для Кремля после критики в адрес российского государства за злоупотребление системой «красных уведомлений», писала The Times: «Россию обвиняли в попытках добиться «красных уведомлений», которые являются фактически международными ордерами на арест, против политических оппонентов, чтобы ограничить их возможность перемещаться».

В США группа сенаторов призвала администрацию президента и членов генассамблеи Интерпола голосовать против россиянина. «Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола — все равно что поставить лису во главе курятника», — отметили они в открытом письме, опубликованном на сайте ​сенатора Роджера Уикера. Под письмом, кроме него, подписались демократы Джин Шахин и Крис Кунс и республиканец Марко Рубио. В их письме также утверждалось, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов», а Прокопчук был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возможное назначение Прокопчука — это «гибридная угроза для всего мира». В Литве сейм поддержал резолюцию о немедленном выходе страны из Интерпола в случае избрания Прокопчука — за нее проголосовали 88 депутатов из 141. «Если руководителем Интерпола будет избран Прокопчук, будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации», — сказано в резолюции парламента. Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас отметил, что в случае президентства Прокопчука «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы [над политическими оппонентами Москвы]».

Депутат Европарламента от альянса «Зеленых» немецкий политик Ребекка Хармс в своем Twitter призвала страны — члены Евросоюза выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. ​

4. Какие еще аргументы у противников российской кандидатуры

Назначение Прокопчука президентом Интерпола может создать «непропорционально высокое» присутствие россиян в руководстве международных организаций, отвечающих за борьбу с преступностью, сказал РБК адвокат Алексей Оболенец. Таких организаций две; помимо Интерпола это Управление ООН по наркотикам и преступности, которое с 2010 года возглавляет Юрий Федотов, в прошлом замминистра иностранных дел и посол России в Великобритании. При этом Интерпол также действует в соответствии с документами ООН и координирует свою деятельность с УНП ООН, подчеркнул Оболенец.

Еще один довод против назначения россиянина руководителем Интерпола — то обстоятельство, что в отношении России за последние годы было принято много решений об удалении ее запросов из системы Интерпола в связи с преследованием лиц по политическим мотивам, что противоречит конституции Интерпола, пояснил Оболенец.

Согласно процедуре российское МВД отправляет в Лион документы следствия и суда (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, о международном розыске и о заочном аресте); если все документы в порядке, в системе Интерпола появляется так называемое красное уведомление (red notice). После этого разыскиваемый может быть задержан при пересечении границы, при любом контакте с местными правоохранительными органами (например, в случае дорожной аварии), при обращении в банк или заселении в отель, пояснил Оболенец.

Фото: Edgar Su / Reuters

За правомерностью «красных уведомлений» следит комиссия Интерпола по контролю за файлами (CCF). Она не публикует свою статистику, однако по данным открытых источников можно сделать вывод, что чаще всего отзываются «красные уведомления» России, Ирана, Венесуэлы и Украины, считает Оболенец. В частности, по его словам, по меньшей мере около полутора десятков таких решений было принято за последние годы в связи с неправомерным розыском бизнесменов из числа бывших руководителей ЮКОСа и около десятка — по уроженцам Чечни, которых власти России относят к бандподполью. В связи с этим было бы «нелогично» назначать главой Интерпола гражданина страны, многократно признанной нарушителем правоустанавливающих документов международной полиции, считает Оболенец.

​«Интерпол с 2015–2016 года активно взаимодействует с организациями, занимающимися защитой прав человека. Сейчас это все может закончиться», — предупреждает эксперт.

Что случилось с прошлым главой Интерпола В начале октября прежний глава Интерпола, китаец Мэн Хунвэй, пропал — он поехал на родину в отпуск и не вернулся. Его супруга подала заявление о его исчезновении в полицию города Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола. Между тем китайская газета South China Morning Post сообщила о его задержании в аэропорту сразу по прилете. Вскоре дисциплинарный орган Компартии КНР сообщил, что в отношении Мэна, который одновременно является заместителем министра общественной безопасности страны, начато расследование. Его заподозрили в коррупции, сообщили в Компартии, не уточнив фабулу обвинения. При этом газета Parisien писала, что вопросы к Мэн Хунвэю возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками — он мог незаконно оказывать ей содействие в получении государственных контрактов. 7 октября в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке.

5. Как проходят выборы президента Интерпола

Согласно конституции Интерпола, ее исполнительный комитет состоит из президента, трех вице-президентов и девяти делегатов. Все 13 человек должны быть гражданами разных стран; президент и все вице-президенты должны быть с разных континентов.

Президент избирается генассамблеей Интерпола. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, достаточно, чтобы за одного кандидата проголосовали две трети членов генассамблеи. Во втором туре голосования достаточно простого большинства. Глава Интерпола избирается на четыре года, выборы вице-президентов проводятся каждые три года.

Президент Интерпола должен председательствовать на заседаниях генассамблеи и исполнительного комитета и руководить дискуссиями, обеспечивать соответствие деятельности Интерпола решениям его управляющих органов и поддерживать контакт с генеральным секретарем Интерпола, говорится в конституции. В то же время последний должен привлекать персонал и руководить им, управлять бюджетом, организовать исполнение требований генассамблеи и исполнительного комитета, представлять им предложения и проекты, касающиеся работы Интерпола, нести перед ними ответственность за работу организации. Генеральный секретарь избирается на пять лет; он должен быть «компетентен в вопросах полиции» и действовать только в интересах Интерпола, а не какой-либо страны.

Что такое Интерпол Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 192 государства. История Интерпола начинается с открытия в 1914 году Первого международного конгресса уголовной полиции, в котором участвовали полицейские из 14 стран, включая Российскую империю. С 1989 года штаб-квартира Интерпола находится в Лионе. Интерпол занимается развитием и координацией сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с общеуголовной преступностью. Россия входит в эту структуру с 1990 года. Членство в Интерполе дает возможность доступа ко всем базам данных генерального секретариата Интерпола и оперативную связь с правоохранительными органами стран — членов организации. Как уточняется на сайте МВД России, это дает возможность координировать действия силовиков разных стран и выводить на международный уровень огромный массив информации по разыскиваемым физическим и юридическим лицам, автомашинам, культурным ценностям, похищенным и утраченным документам.

6. К каким изменениям в работе Интерпола может привести назначение россиянина

Решения об экстрадиции принимает отнюдь не Интерпол, а национальные суды, подчеркнул в беседе с РБК генерал-майор Ворожцов. «Интерпол — это «большая канцелярская структура, которая выполняет механическую работу, на которую сложно как-то повлиять», — сказал РБК генерал Ворожцов.

Качественных изменений в работе Интерпола после назначения Прокопчука может не быть, соглашается руководитель департамента политического анализа Центра политических технологий Александр Ивахник.

«Совсем не факт, что Прокопчук возглавит Интерпол, хоть он и считается фаворитом. Сейчас сильно растет сопротивление, он считается такой токсичной фигурой. Внутри этой организации нет своей политики, и решения по поводу объявления в международный розыск принимает не один человек. Поэтому Прокопчук если и займет, то скорее технический пост, ведь в Интерполе есть еще и генеральный секретарь. Он не станет ключевой фигурой, и возможное избрание не усилит рычагов влияния [России]», — сказал политолог.

По его мнению, и сейчас немало случаев, когда иностранные государства экстрадируют в Россию граждан, совершивших финансовые или уголовные преступления. «И дальше ничего не будет мешать такой практике. Но выдачи по-прежнему смогут тормозить, если будут видеть политическую подоплеку», — подчеркнул Ивахник.

«При выборе руководителя международной организации недопустима дискриминация по гражданству. Ориентироваться надо на личностные качества и на заслуги человека», — заявил РБК общественный представитель российского бизнес-омбудсмена в сфере экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий Григориади.

Именно генеральный секретарь Интерпола координирует всю текущую работу. «Обязанностей у него гораздо больше, чем у президента. Президент — это в каком-то смысле английская королева. Однако исполнительный комитет Интерпола, возглавляемый президентом, «может принять решение о назначении нового генсекретаря, действующего в тех или иных интересах. Или он может сократить одни статьи финансирования и увеличить другие», — добавил адвокат Оболенец.