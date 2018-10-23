Стратеги по-разному подошли к нацпроектам

Алексей Кудрин и Максим Орешкин обсудили пути реализации майского указа

Алексей Кудрин и Максим Орешкин на открывшемся в Санкт-Петербурге форуме обсудили проблемы, которые стоят перед нацпроектами. Для их эффективной реализации нужно улучшать деловой климат и снижать долю государства в экономике

Алексей Кудрин (слева) и Максим Орешкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин обсудили детали выполнения нацпроектов, подготовленных в рамках майского указа президента Владимира Путина. Кудрин, пока еще формально возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР, готовил программу для Путина), и Орешкин, который, по данным источников РБК, вскоре станет новым председателем совета ЦСР после перехода центра в подчинение Минэкономразвития, попытались сформулировать подходы к выполнению указа на Форуме стратегов, который в понедельник, 22 октября, стартовал в Санкт-Петербурге.

Нацпроектам нужна гибкость

Чтобы реализовать цели из майского указа, правительство подготовит план достижения каждой из них, заявил Орешкин. Сложность в том, как ответить на вопрос, кто должен их достигать: «Если вы внимательно на них [национальные цели] посмотрите, то поймете, что они комплексные и одним министерством ни одну из этих задач решить невозможно. Например, естественный прирост населения — казалось бы, простая вещь, но она разбивается на составные части, связанные и с рождаемостью, и со смертностью». Поэтому для каждой цели выбрали ответственного вице-премьера, подчеркнул Орешкин.

Но нацпроекты не должны отождествляться с целями, добавил министр. «Главный риск — за деревьями не увидеть леса, — отметил он. — Национальные проекты — это инструмент. Если инструмент неправильно сформировать в самом начале, то можно, выполнив все элементы национального проекта, национальных целей не достичь». При этом нацпроекты будут со временем меняться, раз в полгода будет проводиться анализ их эффективности, а от некоторых могут и вовсе впоследствии отказаться.

Нацпроекты исполнимы, в случае если найдутся драйверы для роста экономики, заявил Кудрин. Ей, во-первых, нужно улучшение делового климата. Меры по этому блоку содержатся в плане Минэкономразвития «Трансформация делового климата»; они будут играть довольно важную роль в экономической повестке, но нужны и «более яркие шаги», заявил Кудрин. Среди других необходимых мер — снижение доли государства в экономике, сказал он, напомнив о низких доходах от приватизации, заложенных в бюджет на ближайшую трехлетку.

Снизить долю государства

«24 млрд руб. получить за три года, ниже не планировалось практически никогда с 2000 года. А фактически получено было 23,6 млрд руб. (то есть ниже нынешних планов. — РБК) только в три кризисных года, с 2008 по 2010-й», — подчеркнул Кудрин. Среди других проблем — отсутствие существенного роста расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, а также непринятые меры по судебной системе. «Сегодня на столе у экспертов лежат предложения, как существенно повысить качество работы судей, их независимость. Целая система мер предложена. Конечно, Верховный суд и администрация президента очень консервативно, сдержанно ко многим из них относятся. Но без этого мы не можем существенно продвинуться в повышении прозрачности», — добавил Кудрин.

«Сейчас мы видим новое, но прорыва пока не ощущаем», — подчеркнул глава Счетной палаты, добавив, что меры правительства тем не менее поддерживает.

Не стоит проводить прямую параллель между снижением доли государства в экономике и цифрами по приватизации, вписанными в бюджет, ответил Орешкин. «Буквально месяц назад правительство направило в Государственную думу законопроект, посвященный запрету на создание новых унитарных предприятий. Ведь именно присутствие государства в небольших секторах, там, где абсолютно нет необходимости в его присутствии, — это то, что сильно бьет и по инвестиционной активности, и по экономическому росту впоследствии», — считает глава МЭР. Кроме того, разгосударствлению помогут планы ЦБ выйти из капитала санированных ранее банков. Наконец, часть приватизационных сделок не предусматривает поступлений в бюджет — средства за его долю пойдут сразу на развитие активов, добавил Орешкин. Что касается делового климата, убирать приходится «каждый маленький барьер», и это процесс, который будет проходить каждые полгода, сказал министр.

Громоздкая структура

Проблема реализации указа еще и в том, что «получается достаточно громоздкая структура управления целями», заметил Кудрин: есть планы достижения целей, есть сами нацпроекты и программы, есть госпрограммы, которые будут включать еще и федеральные проекты. «Приоритетные проекты, которые существовали до сих пор, прекращают свое существование и погружаются в федеральные проекты, видимо. По ним итоги не подведены, они поглотятся, и мы про результаты их исполнения забудем», — сказал глава Счетной палаты. Какой-то нацпроект может исполняться через шесть госпрограмм, а какая-то госпрограмма — включать шесть нацпроектов. А руководитель госпрограммы может отвечать за результат перед тремя-четырьмя вице-премьерами, которые ответственны каждый за свой нацпроект, привел пример Кудрин: «Управление этой системой не столь прозрачное».

Но правительство в последние полгода работает над упрощением системы, заверил Орешкин. Все мероприятия из нацпроектов — это элементы госпрограмм, а нацпроекты и федеральные проекты — это лишь аналитическое представление тех же госпрограмм, поэтому дублирования не будет, сказал он. А планы по достижению национальных целей — это мера контроля с персональной ответственностью чиновников, подчеркнул министр.

Кудрин также напомнил, что по 65% показателей из нацпроектов методики пока нет. Орешкин указал, что по большинству показателей верхнего уровня (то есть не из нацпроектов, а непосредственно из самого указа) Росстат уже ведет наблюдение, хотя по некоторым, например по числу предприятий, осуществляющих технологическое развитие, методику придется пересмотреть. «Главное — всегда контролировать верхние цели. Если они исполнены, значит, что бы ни было записано в нацпроектах, [цель достигнута]. Страшно, наоборот, когда все показатели, которые записаны в нацпроекты, исполнены, а национальная цель не достигнута», — сказал Орешкин.