Кудрин заявил о «ненаблюдаемых» показателях нацпроектов к майскому указу

По словам главы Счетной палаты, власти не смогут в ближайшие годы отслеживать достижение больше половины целей, заложенных в национальных проектах, так как методики их измерения пока нет

Алексей Кудрин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отследить выполнение национальных проектов по 65% показателей невозможно, передает корреспондент РБК. Нацпроекты разработаны для выполнения майского указа президента Владимира Путина

«Те паспорта программ, которые мы смотрели, 65% показателей, по которым будут мониториться, они статистически ненаблюдаемы. По ним будут готовиться специальные методики их измерения и отслеживания. Эти методики будут готовы к концу 2019 года, по некоторым в 2020-м и даже 2021 году, то есть мы не всегда будем видеть полностью картину выполнения этих целей, по крайней мере в первый год точно», — заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании правления РСПП.

Счетная палата будет строго следить за достижением национальных целей, поставленных президентом, подчеркнул Кудрин. «Даже давать обзоры, что, на наш взгляд, с точки зрения фактов не срабатывает, что, на наш взгляд, можно было делать больше. Мы усилим долю такого аудита и предложений, которые по сути являются консалтинговой функцией, которые осуществляют крупные аудиторские компании», — добавил Кудрин.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был опубликован Кремлем 7 мая. В нем говорится о 12 уже существующих приоритетных проектах в сферах образования, науки, цифровой экономики, демографии, культуры и других. Также в этом указе были обозначены национальные цели развития до 2024 года. Они касаются роста численности населения и снижения уровня бедности, улучшения жилищных условий и повышения доходов и продолжительности жизни.

Как отмечал РБК, не во всех пунктах в указе заложены конкретные количественные показатели, например в случае с ростом реальных доходов населения, а отдельные цели сформулированы таким образом, что возможна различная трактовка.

Паспорта нацпроектов по 12 направлениям развития, разработанные на основе майского указа, правительство подготовило к 1 октября и внесло их в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте.​