Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными»

Доходы от приватизации в бюджете на трехлетку нельзя считать «даже смешными», заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он вновь заявил о необходимости снизить долю государства в экономике

Алексей Кудрин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Учтенные в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы доходы от приватизации нельзя назвать «даже смешными», заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Госсектор продолжает расти, несмотря на стратегическую цель по сокращению доли государства в экономике, отметил он.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике, при этом доходы от приватизации в законопроекте [о бюджете на три года] даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 млрд руб., в 2020 году — 11 млрд руб., в 2021-м — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин. Доля государства «является концептуальным вопросом модели экономики», подчеркнул он.

Нужно опираться на частные инвестиции, сказал Кудрин. «Сейчас увеличения частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают по-прежнему частные активы», — подчеркнул председатель Счетной палаты.

В послании Федеральному собранию в марте президент Владимир Путин говорил о снижении доли государства в экономике и продажи активов, перешедших под контроль государства в результате оздоровления банковской системы. Однако в майском указе Путина конкретных показателей по этому направлению нет.

В прогнозном плане приватизации, который подготовил Минфин, говорится, что в 2019–2021 годах государство планирует полностью или частично выйти из капитала лишь трех компаний. Речь идет о продаже пакетов в Новороссийском морском торговом порту и Объединенной зерновой компании, а также о сокращении доли в «Совкомфлоте».

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что снижение числа крупных приватизационных сделок связано с отсутствием необходимости «финансировать дыры» в бюджете. «Сейчас приватизация — это инструмент усиления эффективности, повышения качества и возможность для стратегического развития тех или иных активов. Поэтому мы сейчас гораздо более аккуратно подходим к сделкам, аккуратно подбираем партнеров для того, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству», — объяснял он. Правительство планирует сосредоточиться на «малой приватизации» — например, продаже ФГУП и объектов недвижимости.