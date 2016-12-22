ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,32 66,30 EUR Нал. 77,32 76,18 USD Бирж. 66,57 -0,02 EUR Бирж. 76,47 -0,24 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6669,30 +112,80 IMOEX 2451,15 +0,01% RTSI 1159,80 +0,04% Brent 83,48 -1,45% DJIA 26454,01 +0,03% Nasdaq 7790,55 +0,06%
Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными»
Лента новостей
Старейшая криптобиржа Великобритании Coinfloor сократит штат 17:23, Крипто Кудрин заявил о риске недополучения 70% дивидендов от госкомпаний 17:23, Финансы В Сочи задержали пьяного пассажира с рейса из Москвы 17:10, Общество Президента группы компаний «Компьюлинк» обвинили в растрате 17:05, Общество Почему растут цены на «вторичке» и исчезают дешевые квартиры 17:00, Недвижимость С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 16:59, РБК и Canon Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными» 16:57, Экономика Козак проведет совещание по законопроекту о возврате товаров ретейлерами 16:53, Бизнес Экс-глава «Почты России» вышел из совета директоров компании «Еврохим» 16:49, Бизнес Отец Нурмагомедова предостерег от двойных стандартов в спорте 16:48, Общество Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области 16:40, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16:35, Спецпроект РБК PINK В Барселоне похоронили Монтсеррат Кабалье 16:25, Общество Яровая ответила на слова об угрозе возникновения дефицита продуктов 16:24, Бизнес Китайская экономика получит $109 млрд от банков: как отреагирует юань 16:20, Quote Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 16:09, РБК и FW Raiffeisen Хранить или избавляться: EOS подорожал до $5,9 16:00, Крипто Лавров рассказал о вреде санкций для реализации минских соглашений 15:58, Политика СК установил происхождение «ядовитых» духов из колледжа в Татарстане 15:54, Общество ЦБ допустил ужесточение санкций и падение цен на нефть до $35 за баррель 15:40, Экономика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 15:37, РБК и Мираторг Стали известны города России с самыми высокими и низкими зарплатами 15:28, Общество Греф рассказал Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности 15:27, Финансы Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Перми увеличилось до трех 15:22, Общество СКР завершил расследование убийства матери пятерых детей на Кубани 15:18, Общество Граница терпения: что пошло не так в Ингушетии 15:18, Мнение CAS признал российского бобслеиста виновным в подмене допинг-проб 15:10, Спорт На Украине стартовали военные учения с участием авиации НАТО 15:10, Политика
Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными»
Экономика, 16:57
0
Кудрин отказался назвать доходы от приватизации «даже смешными»
Доходы от приватизации в бюджете на трехлетку нельзя считать «даже смешными», заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он вновь заявил о необходимости снизить долю государства в экономике
Алексей Кудрин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Учтенные в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы доходы от приватизации нельзя назвать «даже смешными», заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Госсектор продолжает расти, несмотря на стратегическую цель по сокращению доли государства в экономике, отметил он.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике, при этом доходы от приватизации в законопроекте [о бюджете на три года] даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 млрд руб., в 2020 году — 11 млрд руб., в 2021-м — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин. Доля государства «является концептуальным вопросом модели экономики», подчеркнул он.

Нужно опираться на частные инвестиции, сказал Кудрин. «Сейчас увеличения частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают по-прежнему частные активы», — подчеркнул председатель Счетной палаты.

В послании Федеральному собранию в марте президент Владимир Путин говорил о снижении доли государства в экономике и продажи активов, перешедших под контроль государства в результате оздоровления банковской системы. Однако в майском указе Путина конкретных показателей по этому направлению нет.

В прогнозном плане приватизации, который подготовил Минфин, говорится, что в 2019–2021 годах государство планирует полностью или частично выйти из капитала лишь трех компаний. Речь идет о продаже пакетов в Новороссийском морском торговом порту и Объединенной зерновой компании, а также о сокращении доли в «Совкомфлоте».

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что снижение числа крупных приватизационных сделок связано с отсутствием необходимости «финансировать дыры» в бюджете. «Сейчас приватизация — это инструмент усиления эффективности, повышения качества и возможность для стратегического развития тех или иных активов. Поэтому мы сейчас гораздо более аккуратно подходим к сделкам, аккуратно подбираем партнеров для того, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству», — объяснял он. Правительство планирует сосредоточиться на «малой приватизации» — например, продаже ФГУП и объектов недвижимости.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Алекей Кудрин , приватизация
Главное
ЦБ допустил ужесточение санкций и падение цен на нефть до $35 за баррель Экономика
Материалы по теме
Орешкин назвал маловероятными крупные сделки по приватизации в 2018 году Бизнес
Глава Росимущества рассказал о приватизации по «остаточному принципу» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter