Минэкономразвития стало учредителем Центра стратегических разработок

Министерство экономического развития России вошло в состав учредителей Центра стратегических разработок.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 13 октября, документ был опубликован на портале правовой информации 16 октября.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра.

Эксперты центра участвовали в подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2010 года, которая легла в основу экономической политики Владимира Путина. Центр также подготовил экономическую программу к четвертому сроку Путина, многие предложения ЦСР также были закреплены в новых майских указах президента.

В начале сентября стало известно, что ЦСР перейдет под контроль Минэкономразвития и будет заниматься аналитической работой для ведомства и других органов госвласти.



В разное время Центром руководили Герман Греф (ныне — глава Сбербанка), Дмитрий Козак (ныне — вице-премьер), сенатор Дмитрий Мезенцев и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В конце сентября Кудрин сообщил, что покинет пост в ближайший месяц, а вместо него ЦСР возглавит министр экономразвития России Максим Орешкин.