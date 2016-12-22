Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок

Новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) станет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом РБК сообщили два источника, близких к ЦСР, а также подтвердил собеседник в финансово-экономическом блоке правительства.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сейчас занимает пост председателя совета ЦСР, 26 сентября объявил, что покинет его в ближайший месяц. Представитель Кудрина подтвердил журналистам эти планы, уточнив, что решения по новому председателю совета ЦСР пока нет.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. В разное время им руководили Герман Греф (в 2000–2007 годах он был министром экономического развития. — РБК), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер, ранее — бывший полпред президента в Южном федеральном округе и бывший министр регионального развития) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации). Алексей Кудрин пришел в ЦСР в 2016 году.
В числе последних масштабных работ ЦСР — экономическая программа к четвертому президентскому сроку Владимира Путина, положения которой были закреплены в майском указе главы государства.
В начале сентября стало известно о том, что структура перестанет быть независимой и в скором времени перейдет под контроль Минэкономразвития и станет аналитическим центром ведомства.