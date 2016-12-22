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Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
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Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
Экономика, 18:34
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Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
Экспертный центр, подготовивший экономическую стратегию страны к новому президентскому сроку Владимира Путина, возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее сообщалось, что центр перейдет под контроль ведомства
Максим Орешкин (справа) и Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) станет глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом РБК сообщили два источника, близких к ЦСР, а также подтвердил собеседник в финансово-экономическом блоке правительства.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сейчас занимает пост председателя совета ЦСР, 26 сентября объявил, что покинет его в ближайший месяц. Представитель Кудрина подтвердил журналистам эти планы, уточнив, что решения по новому председателю совета ЦСР пока нет.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. В разное время им руководили Герман Греф (в 2000–2007 годах он был министром экономического развития. — РБК), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер, ранее — бывший полпред президента в Южном федеральном округе и бывший министр регионального развития) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации). Алексей Кудрин пришел в ЦСР в 2016 году.

В числе последних масштабных работ ЦСР — экономическая программа к четвертому президентскому сроку Владимира Путина, положения которой были закреплены в майском указе главы государства.

Центр Кудрина перейдет под контроль Минэкономразвития
Экономика

В начале сентября стало известно о том, что структура перестанет быть независимой и в скором времени перейдет под контроль Минэкономразвития и станет аналитическим центром ведомства.

Авторы: Антон Фейнберг, Анна Трунина.
Теги: Максим Орешкин , Алексей Кудрин , Центр стратегических разработок
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