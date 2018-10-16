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Вкладчики пошли на обмен
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Вкладчики пошли на обмен
Газета № 179 (2903) (1610) Финансы, 15 окт, 17:58
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Вкладчики пошли на обмен
В ЦБ прогнозируют снижение доли долларовых депозитов
По оценке главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ, через три-пять лет доля вкладов в американской валюте может сократиться с 20 до 10–12%. Девалютизация сделает финансовую систему более стабильной, считают в ЦБ
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Будет в два раза меньше

Российские вкладчики предпочитают держать деньги в рублях, и в течение ближайших трех-пяти лет доля валютных вкладов населения может сократиться вдвое, заявил, выступая в Госдуме, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

«По мере того как население все в большей степени имеет комфорт в держании рубля в качестве своего средства сбережений, я думаю, на горизонте трех-пяти лет выход на уровень долларизации на уровне 10–12% по депозитам вполне возможен, учитывая, что ставки по депозитам в рублях более привлекательны», — сказал Заботкин.

По данным Агентства по страхованию вкладов, по итогам января—июня 2018 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,3 п.п., с 20,6 до 20,3%.

​​С 1 августа 2018 года ЦБ на 1 п.п. повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте, то есть по валютным депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, объяснив это решение стремлением «дестимулировать рост валютных обязательств».

Ранее о необходимости «девалютизации баланса банков» заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности в целом и стабильности финансовой системы, она будет меньше подвержена валютным рискам», — говорила она.

Отток из банков​

В августе—сентябре 2018 года на фоне сообщений о возможном введении новых санкций США против российских госбанков уменьшился объем средств на валютных депозитах и счетах в ряде крупнейших банков. Только за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — сократился на $7,4 млрд, следует из их отчетности, которую проанализировали эксперты по просьбе РБК. По состоянию на 1 сентября объем валютных счетов клиентов Сбербанка уменьшился на $3,4 млрд, ВТБ — на $2,8 млрд, а Газпромбанка — на $1,2 млрд.

В начале октября исследовательская компания Frank RG, основываясь на отчетности Сбербанка, подсчитала, что в сентябре валютные депозиты населения в Сбербанке уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, а с начала года — на 14,6%, с $38,05 млрд на 1 января до $32,5 млрд на 1 октября.

Ситуация с оттоком валютных вкладов из Сбербанка продолжалась с начала августа до середины сентября, позже отток валютных депозитов прекратился, говорил ранее Reuters зампред правления банка Александр Морозов. Он объяснял, что помимо сезонного снижения остатков в период летних отпусков на уменьшение валютных вкладов повлияли опасения некоторых вкладчиков относительно новых американских санкций и роста волатильности на валютном рынке.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 9 октября рассказал журналистам, что Банк России не наблюдает перетока валютных вкладов клиентов из госбанков в частные и наоборот. «То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и перекладывание в ячейки», — сказал он. В качестве одной из причин для снижения объема вкладов зампред ЦБ называл неверную трактовку слова «девалютизация», под которым имелся в виду уход от доллара в системе международных расчетов.

Опасности для ликвидности нет

В «Обзоре рисков финансовых рынков» на прошлой неделе Банк России сообщил, что опросил 24 крупнейших банка о динамике требований и обязательств в иностранной валюте. Также банки рассказали об ожидаемой динамике этих требований и обязательств в соответствии с собственным прогнозом. Ожидаемый объем погашения обязательств в иностранной валюте с 1 октября 2018-го до 1 июля 2019 года составил $17,5 млрд. «Погашение указанных обязательств будет происходить за счет имеющегося запаса ликвидных активов в иностранной валюте, а также поступления средств в течение ближайших трех кварталов», — отмечается в обзоре Банка России.

При этом на 1 сентября банки имели запас ликвидности в $43,9 млрд. Также банки ожидают притока валютной ликвидности по активным операциям на сумму $7,5 млрд. Из этого регулятор делает вывод, что «на прогнозном горизонте» не ожидается дефицита валютной ликвидности.

Статистика остатков средств клиентов на счетах в банках в иностранной валюте показывает формирование тренда на постепенную девалютизацию банковских пассивов, признает ЦБ. В августе—сентябре 2018 года наблюдалась краткосрочная тенденция по снижению объема банковских вкладов. Ускорение снижения объема вкладов физлиц в иностранной валюте происходило и в апреле 2018 года, на фоне введения нового пакета санкций США. За апрель население унесло с банковских вкладов около $3,2 млрд (183 млрд руб. на тот момент). Снижение сопровождалось ростом рублевых депозитов физлиц на 450 млрд руб.

В целом, указывает регулятор, процесс девалютизации вкладов «не опережает» девалютизацию других статей баланса и находится «в русле общей тенденции».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: валютные вклады
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