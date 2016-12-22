ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,08 EUR Нал. 77,34 76,14 USD Бирж. 66,61 -0,41 EUR Бирж. 76,67 -0,48 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6593,72 +3,82 IMOEX 2453,30 -0,48% RTSI 1160,33 -0,04% Brent 84,50 -1,25% DJIA 26500,65 -0,44% Nasdaq 7836,07 -0,53%
Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился
Лента новостей
Минздрав отказался от идеи запрета рекламы леденцов для горла 18:07, Общество Минэнерго заявило о соблюдении 95% россиян соцнормы по электроэнергии 18:06, Бизнес СВР отказалась комментировать «воскрешение» выдавшего Чапман перебежчика 18:02, Политика Золото и мрамор: как выглядит особняк за $159 млн 18:00, Недвижимость  Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 17:51, РБК и Schneider Electric Режиссер Олег Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку 17:49, Общество Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился 17:45, Финансы СМИ опубликовали видео падения истребителя МиГ-29 в Подмосковье 17:45, Общество Минфин предложил повысить минимальную цену на водку 17:41, Экономика Футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей чемпионата России 17:38, Спорт Чипы-шпионы привели к снижению на бирже Гонконга: какие акции пострадали 17:36, Quote Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:35, РБК и Мираторг Президент Индии в беседе с Путиным отметил игру сборной России на ЧМ 17:34, Политика Врио губернатора Петербурга рассказал о первых задачах на новом посту 17:27, Общество На Поветкина подали в суд из-за отмены боя со Стиверном в 2016 году 17:19, Общество Амстердам объяснил отказ арестовывать заподозренных в атаке россиян 17:17, Политика Киев связал слова Лукашенко о поставках оружия с траншем денег из России 17:10, Политика От классических до оверсайза: 20 осенних пальто 17:05, Pink После обысков в УМВД по Екатеринбургу арестовали начальника отдела 17:03, Общество Глава Coriolis Technologies: банки готовы работать с криптовалютами 16:59, Крипто Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова 16:59, Общество Фейс-контроль для миллионеров: как продают элитные квартиры в Москве 16:47, Недвижимость Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 16:40, РБК и FW Raiffeisen На Сицилии задержали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностра» 16:40, Общество Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях 16:38, Общество ФСБ изъяла у безработного жителя Махачкалы оружие и фальшивые ₽10 млн 16:36, Общество «Крылья Советов» назвали имя нового главного тренера 16:22, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 16:15, РБК и Philips
Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился
Финансы, 17:45
0
Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился
Отток валютных вкладов населения из Сбербанка в сентябре замедлился — клиенты забрали $900 млн против $1,2 млрд в августе. Причина — угроза санкций и низкие ставки. Компании же увеличили валютные счета в Сбербанке на $1,4 млрд
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Валютные депозиты населения в Сбербанке в сентябре уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG на основе опубликованной 5 октября отчетности крупнейшего российского банка. Это на $300 млн меньше, чем августовский отток, когда с валютных депозитов банка физические лица забрали $1,2 млрд.

Валютные средства населения в Сбербанке с начала года в долларовом эквиваленте сократились уже на 14,6% — с $38,05 млрд на 1 января до $32,5 млрд на 1 октября, следует из данных Frank RG на основе перерасчета по официальному курсу ЦБ. В конце сентября Сбербанк повысил максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов — с 1,35 до 2%.

По рублевым депозитам населения отток из Сбербанка за сентябрь составил еще 46 млрд руб., подсчитал по просьбе РБК аналитик Fitch Антон Лопатин, подтвердив оценку оттока на уровне примерно $900 млн для валютных вкладов. Таким образом суммарный отток средств физических лиц из Сбербанка оценивается в 0,8–0,9% за месяц.

Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк — на уровне $1,4 млрд, рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд руб., что обеспечивает суммарный приток средств юридических лиц в районе 3–4%, отметил Лопатин, добавив, что госкомпании в сентябре увеличили свои средства в Сбербанке примерно на 150 млрд руб.

РБК ожидает комментариев от Сбербанка.​

Санкции и низкие ставки

Отток менее 3% валютных вкладов населения является незначительным для бизнеса Сбербанка, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, в сентябре действует традиционный фактор начала делового сезона, который в этом году был дополнен не самым позитивным внешнеполитическим фоном. Эти обстоятельства на фоне низких ставок в Сбербанке повлияли на отток валютных вкладов, объясняет эксперт. «Многие российские банки испытывают профицит долларовой ликвидности, поскольку на рынке не так много качественных валютных заемщиков (в частности, объем валютных кредитов Сбербанка сократился за год примерно на 7%)», — указывает Уклеин. Поэтому, предполагает он, сохранение ставок по вкладам ниже рыночных с незначительным оттоком вкладов может быть осознанным решением риск-политики Сбербанка.

Ситуация с оттоком валютных вкладов из Сбербанка продолжалась с начала августа до середины сентября, позже отток валютных депозитов прекратился, говорил Reuters зампред правления банка Александр Морозов. Он объяснял, что помимо сезонного снижения остатков в период летних отпусков на уменьшение валютных вкладов повлияли опасения некоторых вкладчиков относительно новых американских санкций и роста волатильности на валютном рынке.

В целом за август на фоне информации о санкциях объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — сократился на $7,4 млрд, писал ранее РБК. Новый американский санкционный законопроект, опубликованный в начале августа, предполагает ограничения на валютные операции российских госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и ВЭБа. Именно эта информация, по мнению экспертов, вместе с традиционным сезоном отпусков оказала основное влияние на отток валюты со счетов как корпоративных, так и частных клиентов госбанков.

Кроме того, в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил о возможности перевода долларовых депозитов в другую валюту в случае введения санкций. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергала такую возможность. В плане мероприятий по поддержке российских банков, которые могут оказаться под новыми санкциями США, нет принудительной конвертации валютных вкладов, говорила она. В таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях», заверял президент Сбербанка Герман Греф.

На фоне оттока валюты из госбанков в российских «дочках» иностранных банков в августе наблюдался приток валютных депозитов в размере $1,4 млрд, сообщили аналитики Fitch в своем обзоре. Наибольшее увеличение было у Росбанка (на $0,3 млрд, или 10,6%) и у Райффайзенбанка ($0,6 млрд, или 11,​9%). В крупнейшем российском частном банке — Альфа-банке — в августе также наблюдался приток средств в валюте на уровне 2% ($203 млн), до $12,6 млрд, в основном за счет корпоративных клиентов.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк , отток вкладов , Валюта
Главное
Минэнерго заявило о соблюдении 95% россиян соцнормы по электроэнергии Бизнес
Главное
Минэнерго заявило о соблюдении 95% россиян соцнормы по электроэнергии Бизнес
Амстердам объяснил отказ арестовывать заподозренных в атаке россиян Политика
Россия заключила контракт о продаже Индии ЗРК С-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter