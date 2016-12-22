ЦБ рассказал об оттоке вкладов из-за «медийного эффекта»

В августе и сентябре российские банки столкнулись со снижением объема банковских вкладов. Один из факторов, вызвавших это, — «раскачивание» СМИ темы девалютизации

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В августе—сентябре 2018 года наблюдалась краткосрочная тенденция по снижению объема банковских вкладов: в августе сокращение составило 0,6%, а в сентябре — 0,8%, рассказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

«На наш взгляд, это краткосрочная тенденция, и в ближайший квартал мы ожидаем прирост вкладов населения в банках», — сказал он.

По словам Поздышева, отток вкладов был связан с двумя факторами. Первый фактор — это «медийный эффект». Поздышев отметил, что «было много заявлений медиа относительно валютного курса и неверная трактовка слова «девалютизация», под которым имелся в виду уход от доллара в системе международных расчетов». «Тут сыграл роль поведенческий элемент, который был раскачан медиа», — сказал он.

Второй — это тарифная политика банков летом, у которых были достаточно низкие ставки, которые банки снизили еще весной. «Крупные банки уже стали пересматривать свою политику, и мы ожидаем, что в октябре—ноябре динамика вкладов вернется в норму, просто потому что банки пересмотрели свою политику и все поняли, что имелось в виду под словом «девалютизация», что речь шла исключительно о расчетах и не касается вкладчиков», — сказал Поздышев.

По его словам, ЦБ не наблюдает перетока валютных вкладов клиентов из госбанков в частные и наоборот. «То, что мы наблюдали — это снятие валютных вкладов и перекладывание в ячейки», — сказал он, подчеркнув, что объем валютообменных операций сейчас не превышает нормы.

Планы о переходе к международным расчетам в национальных валютах рассматриваются российским руководством достаточно давно. Однако новый контекст планам по дедолларизации был задан летом этого года главой банка ВТБ Андреем Костиным. В июле Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать курс на дедолларизацию. Костин тогда рассказал, что специалисты ВТБ подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах.

В сентябре, выступая на Московском финансовом форуме, Костин одной из мер противодействия западным санкциям назвал переход на расчеты с другими странами в российской валюте и национальных валютах этих стран. В интервью «Известиям» Костин назвал среди элементов плана по дедолларизации «ускоренный переход» в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод юридических адресов крупных российских холдингов в юрисдикцию России и перенаправление размещений еврооблигаций на российскую площадку. Заявления Костина о дедолларизации прозвучали на фоне его же слов о том, что в случае введения санкций долларовые депозиты могут быть переведены в другую валюту. В то же время Костин не раз подчеркивал, что речи о полном отказе от доллара не идет.

План по дедолларизации сейчас обсуждается в правительстве, по словам главы Минфина, первого вице-премьера Антона Силуанова, он включает в себя, в частности, отмену нормы об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, производящих расчеты в рублях. Силуанов отмечал, что курс на дедолларизацию никак не затронет валютные вклады граждан. Если кто-то думает, что стоит бежать в банки и скорее снимать валюту, то это абсолютно не так, подчеркивал Силуанов.

Как ранее писал РБК, банки столкнулись с оттоком валютных вкладов в августе и сентябре. Например, из Сбербанка клиенты забрали в августе $1,2 млрд, в сентябре — $900 млн. В целом за август объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков (Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка) сократился на $7,4 млрд.