В Сбербанке рассказали о прекратившемся оттоке валютных вкладов

На отток валютных депозитов повлияли сезон отпусков и опасения части клиентов по поводу новых возможных санкций, объяснили в госбанке. В августе вкладчики забрали из Сбербанка более $1 млрд

Фото: Никита Попов / РБК

Зафиксированный в августе отток валютных вкладов физических лиц из Сбербанка прекратился, констатировал в беседе с Reuters зампред правления банка Александр Морозов.

Он объяснил, что на ситуацию, помимо сезонного снижения остатков в период отпусков, повлияли опасения некоторых вкладчиков относительно новых санкций и роста волатильности на валютном рынке. «Такая ситуация длилась с начала августа до середины сентября, позже отток валютных депозитов прекратился», — сказал Морозов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG на минувшей неделе сообщило, что в течение августа россияне забрали с валютных вкладов в Сбербанке $1,2 млрд, а отток с валютных депозитов во всех российских банках за этот период составил $1,5 млрд.

Представитель Сбербанка в беседе с РБК тогда заявил, что «отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94–95 млрд и более» следует «рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка». На фоне оттока валюты 21 августа Сбербанк поднял максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов с 1,35 до 2%.

Эксперты РБК, опрошенные на прошлой неделе, также связывали отток с опасениями возможных американских санкций против российских госбанков, а также с ​сезоном отпусков.

В середине сентября глава ВТБ Андрей Костин, комментируя положение с валютными депозитами в контексте новых возможных санкций, говорил, что в банке не зафиксировали повышенного оттока средств с долларовых вкладов. Тогда же он заверил, что поддержка властей позволит защитить интересы клиентов в случае введения новых санкций.